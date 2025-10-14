Rangadót nyert a Beloiannisz

ÉSZAKI CSOPORT

Velence (11.) – Pusztavám-Jüllich (8.) 1–1 (0–1)

Vezette: Klujber Kristóf.

Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Buzora, Silhány F. - Bernáth, Kőrösi (Békefi), Felde, Szél - Budai, Szaller. Vezetőedző: Serhók György.

Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő, Kálhok, Czéh, Csordás - Molnár A., Rózsa (Kornseé), Magosi, Kis - Deme, Vadkerti. Csapatvezető: Kis Viktor.

Gól: Felde (58.), ill. Vadkerti (13.).

Etyek (1.) – Szár KSE (5.) 3–0 (1–0)

Vezette: Tóth Kitti.

Etyek: Órai – Miklósi (Ráczkevy-Eötvös), Zorkóczy K., Varga M., Faragó B. - Faragó M., Puskás (Haynes-Varga), Klátyik (Hajagos), Millner – Juhász E. (Pintér B.), Horváth D. Vezetőedző: Simon Péter.

Szár KSE: Gyulai – Tész, Sátori K., Fenyvesi Sz., Farkas B. - Váradi, Sátori M. (Tóvári), Juhász A. (Horváth B.), Boros Z. - Nyitrai, Iváncsik (Kálló). Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Gól: Ráczkevy-Eötvös (64., 83.), Klátyik (6.).

Vál (9.)– Bodajk SE (12.) 10–1 (5–1)

Vezette: Rózsa Ádám.

Vál: Hábersdorfer – Németh N., Kiss D., Sinkó D. (Görcs), Homoki - Molnár B., Glaszhütter (Szatlmayer), Nádpor (Mayer), Horváth Zs. (Molnár P.) - Lakatos (Ángyás), Körmendi. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Bodajk SE: Mihalik (Szabadi) – Valasek (Turi D.), Tóth B., Hinora, Rigó G. (Turi K.) - Weiland (Szampiás), Kaufmann, Polgár (Véninger), Meister - Mezősi, Fojtyik. Vezetőedző: Rigó Gábor.

Gól: Sinkó D. (4., 10., 14., 73.), Horváth Zs. (27.), Glaszhütter (42.), Homoki (63.), Szampiás (77., öngól), Molnár P. (85.), Ángyás (89.), ill. Mezősi (30.).

Kiállítva: Kaufmann (69.).

Pátka (4.) – Mányi TK (10.) 2–4 (1–1)

Vezette: Domak Ádám.

Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Szabó B., Takács Z. - Menyhárt (Németh G.), Brettschneider, Kovács L. (Seper), Simon K. - Almási (Fülöp), Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Mányi TK: Irmai – Schmidt (Zselló), Juhász B., Vass, Cserkuti - Nagy M., Bukovecz, Czifra (Radovics), Csata - Vindics (Szabó Zs.), Palkovics. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Gól: Simon K. (20.), Szabó B. (58.), ill. Bukovecz (19., 70.), Nagy M. (54.), Szabó Zs. (80.).