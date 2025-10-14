1 órája
Rangadót nyert a Beloiannisz
A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában Északon a Mór II. pontvesztése után a zsinórban öt meccset nyerő Etyek állt az élre, a PAFC III. nyolcgólos találkozón ikszelt a Bakonycsernyével, a Vál pedig kiütötte a Bodajkot. Délen rangadót nyert, és lépéselőnybe került a Beloiannisz riválisaival szemben, fellépett a dobogóra az LMSK csapata, míg a Pákozd hazai pályán legyűrte a Lajoskomárom II. csapatát.
ÉSZAKI CSOPORT
Velence (11.) – Pusztavám-Jüllich (8.) 1–1 (0–1)
Vezette: Klujber Kristóf.
Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Buzora, Silhány F. - Bernáth, Kőrösi (Békefi), Felde, Szél - Budai, Szaller. Vezetőedző: Serhók György.
Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő, Kálhok, Czéh, Csordás - Molnár A., Rózsa (Kornseé), Magosi, Kis - Deme, Vadkerti. Csapatvezető: Kis Viktor.
Gól: Felde (58.), ill. Vadkerti (13.).
Etyek (1.) – Szár KSE (5.) 3–0 (1–0)
Vezette: Tóth Kitti.
Etyek: Órai – Miklósi (Ráczkevy-Eötvös), Zorkóczy K., Varga M., Faragó B. - Faragó M., Puskás (Haynes-Varga), Klátyik (Hajagos), Millner – Juhász E. (Pintér B.), Horváth D. Vezetőedző: Simon Péter.
Szár KSE: Gyulai – Tész, Sátori K., Fenyvesi Sz., Farkas B. - Váradi, Sátori M. (Tóvári), Juhász A. (Horváth B.), Boros Z. - Nyitrai, Iváncsik (Kálló). Vezetőedző: Kovács Zoltán.
Gól: Ráczkevy-Eötvös (64., 83.), Klátyik (6.).
Vál (9.)– Bodajk SE (12.) 10–1 (5–1)
Vezette: Rózsa Ádám.
Vál: Hábersdorfer – Németh N., Kiss D., Sinkó D. (Görcs), Homoki - Molnár B., Glaszhütter (Szatlmayer), Nádpor (Mayer), Horváth Zs. (Molnár P.) - Lakatos (Ángyás), Körmendi. Vezetőedző: Sinkó Csaba.
Bodajk SE: Mihalik (Szabadi) – Valasek (Turi D.), Tóth B., Hinora, Rigó G. (Turi K.) - Weiland (Szampiás), Kaufmann, Polgár (Véninger), Meister - Mezősi, Fojtyik. Vezetőedző: Rigó Gábor.
Gól: Sinkó D. (4., 10., 14., 73.), Horváth Zs. (27.), Glaszhütter (42.), Homoki (63.), Szampiás (77., öngól), Molnár P. (85.), Ángyás (89.), ill. Mezősi (30.).
Kiállítva: Kaufmann (69.).
Pátka (4.) – Mányi TK (10.) 2–4 (1–1)
Vezette: Domak Ádám.
Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Szabó B., Takács Z. - Menyhárt (Németh G.), Brettschneider, Kovács L. (Seper), Simon K. - Almási (Fülöp), Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.
Mányi TK: Irmai – Schmidt (Zselló), Juhász B., Vass, Cserkuti - Nagy M., Bukovecz, Czifra (Radovics), Csata - Vindics (Szabó Zs.), Palkovics. Vezetőedző: Pintér Zoltán.
Gól: Simon K. (20.), Szabó B. (58.), ill. Bukovecz (19., 70.), Nagy M. (54.), Szabó Zs. (80.).
Fehérvárcsurgó (6.) – Mór II. (2.) 1–1 (0–0)
Vezette: Durecz Balázs István.
Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Kozma - Baksa, Csapcsár, Molnár D., Guti - Tóth S., Lascsik (Schieder).
Mór II.: Nagy D. – Paulik, Galovszky, Loi M., Király K. - Stéger, Király Z. (Kovács T.), Lehota R., Tóth B. (Mike) - Hajdu M., Szabó K. (Petruska). Csapatvezető: LOi László Krisztián.
Gól: Molnár D. (52.), ill. Lehota R. (62.).
Puskás Akadémia III. (3.) – Bakonycsernye (7.) 4–4 (0–1)
Vezette: Cseh Roland.
Puskás Akadémia III.: Csikesz P. – Hárer, Kasziba, Tóth G., Komáromi - Szabó G. (Gulyás), Mácsodi, Zelizi, Hajnal - Punk, Balogh D. (Kiss Cs.).
Bakonycsernye: Simon L. – Varga J. (Strommer), Bus (Sarkament), Csányi (Szanyi), Boros B. - Keller, Molnár T., Osgyán, Lattenstein - Schweighardt, Radács (Szkok). Csapatvezető: Osgyán Gábor.
Gól: Tóth G. (67., 69., 75.), Hárer (52.), ill. Boros B. (21.), Schweighardt (48.), Csányi (54.), Lattenstein (80.).
Kiállítva: Keller (85.).
A góllövőlista állása:
1. Tóth Gábor (PAFC III.) 8 gól
2. Lehota Roland (Mór II.), Millner Márk (Etyek), Molnár Dávid (Fehérvárcsurgó), Sinkó Donát (Vál) 5-5 gól
3. Baksa Richárd (Fehérvárcsurgó), Bus Adrián, Lattenstein Norbert (mindkettő Bakonycsernye), Fülöp Alex, Kovács Levente András, Simon Kevin (mindhárom Pátka), Glaszhütter Patrik (Vál), Nagy Marko Antonio (Mányi TK), Prill Tamás (Velence), Vadkerti Nándor (Pusztavám-Jüllich) 4-4 gól.
DÉLI CSOPORT
Beloiannisz (1.) – Polgárdi (4.) 2–1 (1–0)
Vezette: Kupi Zoltán.
Beloiannisz: Boldog – László (Gondi), Lakakisz, Szentes (Várkonyi), Hujber - Schrick, Szántó, Juhász M. (Szalai P.), Balla P. (Németh B.) - Kovács A. (Tunyogi), Tóth N. Vezetőedző: Ruzsás László.
Polgárdi: Németh A. – Molnár G., Komlós, Devcsity, Horgos (Nánai) - Horváth Z. (Csanádi), Baranyai, Fi L., Pécsi - Szabó M., Kosztolányi. Csapatvezető: Salacz János.
Gól: Juhász M. (17.), Szalai P. (77.), ill. Pécsi (88.).
Nagykarácsony (7.) – Kisláng (8.) 1–2 (1–2)
Vezette: Nagy Károly.
Nagykarácsony: Miklós – Csucsai, Kovács D. (Szabó M.), Gertner (Baranyai), Gógán (Dobrovitz) - Czári, Balogh D., Jákli, Princz - Zsilovics, Kü. Edző: Szöllősi Martin.
Kisláng: Ányos – Dudar K., Nagy M., Árki, Molnár A. – Erdei B., Burkus B. (Burkus M.), Vigházi, Lévai (Tury-Nagy) - Jakab, Willerding Zs. (Juhász J.).
Gól: Kovács D. (39.), ill. Erdei B. (31.), Lévai (37.).
Kiállítva: Dudar K. (81.).
LMSK (3.) – Baracs SE (10.) 3–1 (0–1)
Vezette: Obuch Zoltán.
LMSK: Horosz – Sütő, Pap (Mészár), Bagó, Vajda - Tóth V., Horváth P. (Kerti), Virág (Kiss R.), Potesz - Teichel, Hatos. Vezetőedző: Nagy Bálint.
Baracs SE: Tóth N. – Hepp, Áldott, Boros M. (Bartók), Wolf - Katona (Nyári T.), Takács Titusz, Fülöp (Fejes Cs.), Palkó - Huber (Szurma), Éliás. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.
Gól: Tóth V. (54., 55., 61.), ill. Huber (15.).
Nagyvenyim (6.) – Seregélyes-Sárosd II. (9.) 1–1 (1–1)
Vezette: Kovács Benjamin Dominik.
Nagyvenyim: Cislo (Rácz A.) – Rezes, Tábi (Sipeki), Ráthgéber, Princz - Slett, Rácz K. (Káveczki), Virág, Kovács M. (Mohácsi) - Palkovics, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.
Seregélyes-Sárosd II.: Susa – Miklós, Szloboda, Mayer (Juhász L.), Kiss N. (Szarka) - Puszta, Ódor, Németh D., Kovács K. (Balázs) - Zsilovics, Závotka. Vezetőedző: Bolla János Zoltán.
Gól: Slett (44.), ill. Zsilovics (35.).
Pákozd (11.) – Lajoskomárom II. (5.) 3–2 (2–1)
Vezette: Wittner József.
Pákozd: Kasza – Szente (Szenyéri), Molnár V., Knitli, Kaltenekker - Téglási, Füredi (Unger), Gönczi, Krizsán-Deák (Horváth D.) - Tanárki, Semenszki (Kollarics). Vezetőedző: Molnár Viktor.
Lajoskomárom II.: Balogh B. – Hambalgó, Tóth N., Berta, Lakk - Hersics (Esze Z.), Labossa, Balogh K., Szakáts - Szili, Bögyös (Vas).
Gól: Gönczi (6., 86.), Tanárki (18.), ill. Labossa (22.), Esze Z. (75.).
Sárszentmihály-Masterplast (13.) – Aba Sárvíz (2.) 2–3 (1–1)
Vezette: Rózsa József.
Sárszentmihály-Masterplast: Tombor – Vajda (Gál A.), Horváth F., Blaski, Csizmadia (Dombi, Örsi) - Lánczos, Szipőcs, Jasinka, Torma - Török, Tornyai T. Csapatvezető: Horváth Ferenc.
Aba Sárvíz: Bíró – Zsifkovics, Glócz Z., Budai, Varga Zs. (Piszker) - Réti G., Kuczi, Réti R., Hegyi - Glócz H., Kulcsár. Vezetőedző: Radnics Attila.
Gól: Tornyai T. (40.), Blaski (70.) ill. Budai (3.), Glócz Z. (50.), Varga Zs. (68.).
Szabadnapos: Előszállás (10.).
A góllövőlista állása:
1. Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 10 gól
2. Tóth Norbert (Beloiannisz) 8 gól
3. Balogh Dániel (Nagykarácsony) 6 gól