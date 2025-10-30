Megye III 1 órája

Rangadó, rangadó hátán

A 9. forduló következik a vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon a listavezetőhöz utazik az Iszkaszentgyörgy együttese, míg a legutóbb nyolc találatot szerző Söréd a Magyaralmással játszik szomszédvári rangadót. Keleten a nyolc meccs óta veretlen Szabadegyházához látogat üldözője, a Rácalmás gárdája, Délen pedig a Káloz megkísérelheti pontszámban utolérni a Kőszárhegyet.

A Rácalmás csapata (kék) elvenné a Szabadegyháza veretlenségét Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT

2025. november 2., vasárnap, 13:30 Pátka II. (8.) – Újbarok (6.), Etyek II. (7.) – Csókakő (9.), Lovasberény (1.) – Iszkaszentgyörgy (4.), Söréd (3.) – Magyaralmás (5.). Szabadnapos: Mány II.-Csabdi (2.) KELETI CSOPORT

2025. november 2., vasárnap, 13:30 Szabadegyháza (1.) – Rácalmás (2.), Zichyújfalu (11.) – Besnyő (10.), Pázmánd-Kápolnásnyék II. (4.) – Baracska-Kajászó (5.), MPF-Ráckeresztúr (9.) – Kulcs (12.), Velence II. (8.) – Pusztaszabolcs (6.), Dinnyés (7.) – Tordas-Gyúró Egyetértés (3.). DÉLI CSOPORT

2025. november 2., vasárnap, 13:30 Dég (4.) – Sárbogárd II. (1.), Alap (6.) – Vajta (7.), Káloz (3.) – Kőszárhegy (2.), Cece (8.) – Sárszentágota (9.).

Szabadnapos: Tác-Csősz (5.).

