Megye III

1 órája

Rangadó, rangadó hátán

A 9. forduló következik a vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon a listavezetőhöz utazik az Iszkaszentgyörgy együttese, míg a legutóbb nyolc találatot szerző Söréd a Magyaralmással játszik szomszédvári rangadót. Keleten a nyolc meccs óta veretlen Szabadegyházához látogat üldözője, a Rácalmás gárdája, Délen pedig a Káloz megkísérelheti pontszámban utolérni a Kőszárhegyet.

Káldor András
Rangadó, rangadó hátán

A Rácalmás csapata (kék) elvenné a Szabadegyháza veretlenségét

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT
2025. november 2., vasárnap, 13:30

Pátka II. (8.) – Újbarok (6.), Etyek II. (7.) – Csókakő (9.), Lovasberény (1.) – Iszkaszentgyörgy (4.), Söréd (3.) – Magyaralmás (5.).    

Szabadnapos: Mány II.-Csabdi (2.)

KELETI CSOPORT
2025. november 2., vasárnap, 13:30

Szabadegyháza (1.) – Rácalmás (2.), Zichyújfalu (11.) – Besnyő (10.), Pázmánd-Kápolnásnyék II. (4.) – Baracska-Kajászó (5.), MPF-Ráckeresztúr (9.) – Kulcs (12.), Velence II. (8.) – Pusztaszabolcs (6.), Dinnyés (7.) – Tordas-Gyúró Egyetértés (3.).

DÉLI CSOPORT
2025. november 2., vasárnap, 13:30

Dég (4.) – Sárbogárd II. (1.), Alap (6.) – Vajta (7.), Káloz (3.) – Kőszárhegy (2.), Cece (8.) – Sárszentágota (9.).   
Szabadnapos: Tác-Csősz (5.).

