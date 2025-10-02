1 órája
Rangadó Agárdon és Ercsiben
A 7. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó együttesek vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
Forrás: feol archív
2025. október 4., szombat, 15:00
Ercsi Kinizsi (10.) – Adony VSK (7.)
Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Sokkal több volt az Ikarus elleni mérkőzésben, mint ahogy azt a végeredmény mutatja. Amennyiben egy kis szerencsénk van, akkor legalább egy pontra rászolgáltunk volna. Játékban ők gyorsabbak és lendületesebbek voltak, és jobban használták ki a helyzeteiket. Sajnos olyan játékvezetői tévedések voltak, amelyek meghatározták, befolyásolták a mérkőzés kimenetelét. Kiállítás helyett egy sárga lap, egy lerántás után kaptuk az első gólt... Szomszédvári rangadót játszunk az Adonnyal, ez a párosítás mindig kiemelt jelentőségű, biztos vagyok abban, hogy kemény és küzdelmes mérkőzés lesz. Az Adony nagyon jó, és kellemetlen csapat, folyamatosan szívja magát, itthon kellene tartanunk a három pontot, amivel egy kicsit feljebb tudnánk lépni a tabellán. Nem vagyunk könnyű helyzetben rangadó előtt, vannak sérültjeink, Lőrincz Dávid olyan sérülést szenvedett vasárnap, hogy rá egészen biztosan nem számíthatok, ahogy Dmitro Bodnaruk ugyancsak maródi lett, valamint a Réthy Dániel játéka is kérdéses.
Móri SE (4.) – Melde KFT. Kápolnásnyék (8.)
Tar Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Nagyon pozitív csalódás volt számomra az Adony játéka, jó csapat benyomást keltett, attól függetlenül, hogy már tavaly is megnehezítették a dolgunkat Adonyban, és nem volt egyszerű nyernünk. Kis, szűk pályájuk van, és nagyon harcosan játszottak, ez pedig most hatványozottan is igaz volt. Minden kétséget kizáróan javultak előző évhez képest, véleményem szerint azon a pályán nagyon sok csapat meg fog szenvedni. A játékunk rendben volt, szép lassan sikerült őket felőrölni, amely aztán gólt is eredményezett, utána már nem volt más dolgunk csak le kellett menedzselni a meccset. A Kápolnásnyékkel szemben van törleszteni valónk, bár alapjába véve nem ebből indulok ki, nekünk a saját utunkat kell járnunk. Ugyanúgy készülünk a héten, annyi pikantériája lesz az összecsapásnak, hogy bornapi találkozó lesz, ennek fényében is mindenképpen győzelemre készülünk. Az eltiltott játékosok már visszatértek, Kocsis Gergő a hétvégén ismét betalált, és Bezerédi Ádámot kivéve mindenkire számíthatok.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Sárbogárd SE (3.)
Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - A Főnix elleni játékunkkal száz százalékban nem voltam megelégedve, főként az első félidei teljesítményünk hagyott némi kívánni valót maga után. Igaz, hogy vezettünk egy nullra, de a játék nem stimmelt nekem, és a szünetben ezt átbeszéltük a fiúkkal. Felhívtam a figyelmüket arra, hogyha így folytatjuk tovább, akkor nem fogjuk megnyerni a meccset. Aztán a második félidőben már egyértelmű javulás történt, nagyon jól játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki, akár nagyobb különbségű is lehetett volna a győzelmünk. Érzésem szerint uraltuk a mérkőzést, és megérdemelten nyertünk. A Sárbogárd ellen hasonlóképpen a három pont megszerzését várom, itthoni játszunk, és nekünk minden hazai mérkőzésünknek győzelmi eséllyel kell nekivágni. Nem hinném azt, hogy könnyebb meccs lesz, mint a korábbiak, de nem csinálunk belőle presztízs mérkőzést. Próbálunk a játékunkon javítani, mert még nem tartunk ott, ahol elképzeltem. Még szerencse, hogy a Főnix elleni meccs előtti fordulóban pihentünk, mert volt három sérültünk, több edzés kihagyással, ellenben most már úgy néz ki, hogy mindenki egészséges, és teljes kerettel tudunk dolgozni.
2025. október 5., vasárnap, 15:00
Lajoskomárom (12.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (14.)
Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Kifejezetten jól játszottunk Sárosdon, elégedett voltam a csapat teljesítményével, de a Sárbogárd ellen sem voltunk rosszabbak, mint ellenfelünk, de sajnos nem sikerült itthon tartani a pontokat. Nincsenek könnyű mérkőzések ebben a bajnokságban, így a Mezőfalva elleni 90 perc sem lesz az. Igyekezni fogunk, reményeim szerint megfelelő hozzáállással, és akkor megszerezhetjük a győzelmet. A Mezőfalvával mindig presztízs meccset játszottunk, akár itthon, akár idegenben, és mindig nehéz volt őket feltörni. Feltétlenül nyernünk kell, mert több pontot elhullajtottunk a korábbi fordulókban, és nem akarunk leszakadni a tabellán. Két sérültünk van, Dudar Ervin, valamint Szontágh Levente, akinek Sárosdon kibicsaklott a bokája.
Enying (15.) – Videoton Baráti Kör (13.)
Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Az elmúlt fordulóban Mezőfalvára egyértelmű győzelmi szándékkal érkeztünk. Tudtuk, ehhez legalább olyan kitartó, okos és jó játékkal kell előrukkolni, mint azt az előző héten a Sárosd ellen tettük. Ott még ez is kevés volt a győzelemhez, de a javuló formánk alapján joggal reménykedhettünk első pontjaink megszerzésében. Az első félidő nagyrészt komoly helyzetek nélkül telt el, de aztán a folytatásban felpörögtek az események. Kétszer is vezettünk, sőt az első hazai egyenlítés után nem rogytunk meg, és újabb találatot szereztünk. A legvégét aztán még tíz emberrel is jobban bírta ellenfelünk, és valahogy sikerült még egy gólt begyötörni. A játék képe alapján igazságos döntetlen született, ezt az érdemet nem lehet elvenni a Mezőfalvától. Ha vasárnap mi is tudnánk ezt a lendületes, magabiztos és kitartó munkát hozni, nem szabad, hogy gondunk legyen a Videoton Baráti Körrel szemben. Persze nagy hiba lenne alábecsülni bárkit, nem is szoktunk, és nem is vagyunk olyan pozícióban. Nagyon várjuk ezt a mérkőzést, mert ez tényleg egy tipikus hatpontos derby lesz. Biztosra vehetjük, hogy a játékunkba nem fér bele annyi hiba, mint Mezőfalván, mert ezt nyilvánvalóan azonnal megbünteti majd ellenfelünk. A labdakihozataloknál nem szabad pánikolni, csak hinni önmagunkban. Néhány jó passzal már ott is lehetünk a kapujuknál, és már csak egy jó befejezés kell… Nagyon reméljük, teljes lesz csapatunk, de néhány játékosunk betegséggel küzdött a múlt héten, így az ő felzárkóztatásuk még zajlik.
Martonvásár (2.) – Ikarus-Maroshegy (5.)
Gálvölgyi István a Martonvásár edzője: - Az utóbbi két mérkőzést nézve a Mezőfalva elleni találkozó jól sikerült, csupán az első félidő második felében éreztem némi tompaságot a csapat játékában. Szerencsére akkor egy nullára vezettünk, és nem kaptunk gólt a szünetig. A félidőben jól sikerültek a cseréink, és a pihenő után egyértelműen ellenfelünk fölé tudtunk nőni, és ez a gólok számában is meglátszott. A Videoton Baráti Kör elleni meccsen nagyon jól kezdtünk, a 10. percben gólt is lőttünk, helyzeteket dolgoztunk ki, nem kaptunk meg egy jogos 11-est. Akárcsak a Mezőfalva ellen az első játékrész végén kicsit visszafogottak voltunk, és ott szinte a semmiből, egy átlövésből egyenlített a VBK. Mérgesek voltunk, mert három nulla helyett 1-1-el mehetünk a szünetre. Ismét tudtuk rendezni a sorokat a félidőben, utána nagyon jól jöttünk ki, rövid időn belül kétszer voltunk eredményesek. Nem szoktam a játékvezetővel foglalkozni, de 3-1-nél egy tiszta szerelésnél büntetőt adott az ellenfélnek - úgy, hogy talán ezt még ők is megmosolyogták. Szerencsére a csapat jó reagált a hazaiak szépítő góljára, mert a hátralevő időben még kétszer betaláltunk, uralva, és megérdemelten nyerve a mérkőzést. Tudjuk azt, hogy vasárnapi ellenfelünk, az Ikarus csapata a nyár folyamán nagyon megerősödött, minőségi játékosok érkeztek hozzájuk. Tavaly is kellemetlen stílusú csapat voltak, az idei eredményeik pedig tiszteletet parancsolnak, hiszen hat gólt lőttek az amúgy stabil Kápolnásnyéknek. Remélem azonban, amíg tudjuk, ütjük a vasat, számunkra nagyon nagy dolog, hogy ötször egymás után tudtunk győzni, és bízom a csapatban, hogy ugyanúgy bele tudunk állni a mérkőzésbe, mint korábban. Próbáljuk sulykolni a játékosokba, hogy nem szabad ebből engedni, és ugyanilyen alázatosan és akaratosan, valamint fegyelmezetten kell játszani.
Csór Truck-Trailer (11.) – Sárosd (9.)
Vajda Gusztáv a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Úgy érzem, kezd összeérni a társaság, hazai pályán megérdemelten győztük le az FC Főnixet, és Sárbogárdra is pontért, pontokért mentünk. Most már a csapat 90 percig tudja játszani, amit eltervezünk, nagyon elégedett voltam Sárbogárdon, ahol főleg mi irányítottuk az első félidőt. Amivel sajnos hadilábon állunk, az a helyzetek kihasználása, bár a Főnix ellen nem így volt, mert ott értékesíteni tudtuk lőni a lehetőségeinket. A Sárbogárd lényegében véve rutinosabb csapat, és ezzel kerekedett fölénk, két helyzetükből mindkettőt berúgták. Vasárnapi ellenfelünkkel, a Sárosddal rangadót játszunk, és úgy készülünk, hogy meg akarjuk ismételni a Főnix ellen nyújtott játékunkat. Természetesen tiszteljük az ellenfelet, de szeretnénk itthon tartani a három pontot. Szerencsére sérülés és betegség nem hátráltatja a munkát, bízom benne, hogy a legerősebb összeállításban lépünk pályára vasárnap.
Szabadnapos: FC Főnix (6.).