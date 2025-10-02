Rangadó Agárdon és Ercsiben

Enying (15.) – Videoton Baráti Kör (13.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Az elmúlt fordulóban Mezőfalvára egyértelmű győzelmi szándékkal érkeztünk. Tudtuk, ehhez legalább olyan kitartó, okos és jó játékkal kell előrukkolni, mint azt az előző héten a Sárosd ellen tettük. Ott még ez is kevés volt a győzelemhez, de a javuló formánk alapján joggal reménykedhettünk első pontjaink megszerzésében. Az első félidő nagyrészt komoly helyzetek nélkül telt el, de aztán a folytatásban felpörögtek az események. Kétszer is vezettünk, sőt az első hazai egyenlítés után nem rogytunk meg, és újabb találatot szereztünk. A legvégét aztán még tíz emberrel is jobban bírta ellenfelünk, és valahogy sikerült még egy gólt begyötörni. A játék képe alapján igazságos döntetlen született, ezt az érdemet nem lehet elvenni a Mezőfalvától. Ha vasárnap mi is tudnánk ezt a lendületes, magabiztos és kitartó munkát hozni, nem szabad, hogy gondunk legyen a Videoton Baráti Körrel szemben. Persze nagy hiba lenne alábecsülni bárkit, nem is szoktunk, és nem is vagyunk olyan pozícióban. Nagyon várjuk ezt a mérkőzést, mert ez tényleg egy tipikus hatpontos derby lesz. Biztosra vehetjük, hogy a játékunkba nem fér bele annyi hiba, mint Mezőfalván, mert ezt nyilvánvalóan azonnal megbünteti majd ellenfelünk. A labdakihozataloknál nem szabad pánikolni, csak hinni önmagunkban. Néhány jó passzal már ott is lehetünk a kapujuknál, és már csak egy jó befejezés kell… Nagyon reméljük, teljes lesz csapatunk, de néhány játékosunk betegséggel küzdött a múlt héten, így az ő felzárkóztatásuk még zajlik.

Martonvásár (2.) – Ikarus-Maroshegy (5.)

Gálvölgyi István a Martonvásár edzője: - Az utóbbi két mérkőzést nézve a Mezőfalva elleni találkozó jól sikerült, csupán az első félidő második felében éreztem némi tompaságot a csapat játékában. Szerencsére akkor egy nullára vezettünk, és nem kaptunk gólt a szünetig. A félidőben jól sikerültek a cseréink, és a pihenő után egyértelműen ellenfelünk fölé tudtunk nőni, és ez a gólok számában is meglátszott. A Videoton Baráti Kör elleni meccsen nagyon jól kezdtünk, a 10. percben gólt is lőttünk, helyzeteket dolgoztunk ki, nem kaptunk meg egy jogos 11-est. Akárcsak a Mezőfalva ellen az első játékrész végén kicsit visszafogottak voltunk, és ott szinte a semmiből, egy átlövésből egyenlített a VBK. Mérgesek voltunk, mert három nulla helyett 1-1-el mehetünk a szünetre. Ismét tudtuk rendezni a sorokat a félidőben, utána nagyon jól jöttünk ki, rövid időn belül kétszer voltunk eredményesek. Nem szoktam a játékvezetővel foglalkozni, de 3-1-nél egy tiszta szerelésnél büntetőt adott az ellenfélnek - úgy, hogy talán ezt még ők is megmosolyogták. Szerencsére a csapat jó reagált a hazaiak szépítő góljára, mert a hátralevő időben még kétszer betaláltunk, uralva, és megérdemelten nyerve a mérkőzést. Tudjuk azt, hogy vasárnapi ellenfelünk, az Ikarus csapata a nyár folyamán nagyon megerősödött, minőségi játékosok érkeztek hozzájuk. Tavaly is kellemetlen stílusú csapat voltak, az idei eredményeik pedig tiszteletet parancsolnak, hiszen hat gólt lőttek az amúgy stabil Kápolnásnyéknek. Remélem azonban, amíg tudjuk, ütjük a vasat, számunkra nagyon nagy dolog, hogy ötször egymás után tudtunk győzni, és bízom a csapatban, hogy ugyanúgy bele tudunk állni a mérkőzésbe, mint korábban. Próbáljuk sulykolni a játékosokba, hogy nem szabad ebből engedni, és ugyanilyen alázatosan és akaratosan, valamint fegyelmezetten kell játszani.