Brutális pofonok kerültek kiosztásra a székesfehérvári Pusztakezes Viadalon – videó, galéria
Budapest és Siófok után, Székesfehérváron rendezett pusztakezes ökölvívó gálát a Felix Promotion Internetional. A székesfehérvári Knitli Csaba küzdelme mellett, számos látványos bunyót láthatott az MKOSZ Edzőközpontban helyet foglaló publikum. A Pusztakezes Viadal utolsó összecsapásán, az első pusztakezes magyar bajnoki címmérkőzést rendezték meg.
Knitli Csaba is a szorítóba lépett a fehérvári gálán.
Fotó: Szabó Zsolt
Az ökölvívó szakág különlegessége amellett hogy kesztyű nélkül bokszolnak a felek, a szorító pedig a hagyományos négyzet helyett kör alakú. Erre azért van szükség, hogy ne lehessen sarokba szorítani az ellenfelet, mert akár egy kisebb erejű ütés is kiütéshez vezethet. Amely az összecsapások során be is bizonyosodott.. A Pusztakezes Viadal első mérkőzése, példának okáért egy percig sem tartott. Bernáth László egy jól irányzott ütéssel rögtön a padlóra küldte ellenfelét. A mérkőzés utáni interjúban elnézést kért Balogh József Rolandtól, aki olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy azonnal orvosi ellátásra szorult. Később, a pusztakezes gálák leggyorsabb K.O. rekordja is megdőlt, a TikTokon igen nagy népszerűségnek örvendő Sándor András „Bandi"-nak mindössze öt másodperc kellett, hogy kiüsse Udovecz Miklóst.
Hangulat szempontjából két mérkőzést érdemes kiemelni. A Duka Krisztián kontra Barna Bence mérkőzésen utóbbit, az Újpest ultrái biztatták, amely azért is volt érdekes, mert a túloldalt, a később ringbe lépő Knitli Csabát az RBD, a Videoton kemény magja buzdította. Azonban mindkét tábor rendkívül sportszerű volt egymással az esemény alatt, nem szidták egymást, amely a pénteken kiadott nyilatkozat után talán érthető is. Mindkét tábor legalább akkora intenzitással szurkolt az övéinek, mint ahogy a szorítóban küzdöttek a felek.
Székesfehérvári pusztakezes ökölvívó gálaFotók: Szabó Zsolt
Az egyik legkreatívabb bevonulást mutatta be a Pusztakezes Viadal során Knitli Csaba
Hazai szempontból a legjobban várt összecsapás a székesfehérvári, Knitli Csaba „Csabika" és a kecskeméti, Bari Róbert közötti ütközet volt. Csabika igencsak megadta a módját a bevonulásnak. Ő nem választott bevonulózenét, hanem a saját rapdalából adott elő egy részletet. Az RBD-sek, amely csoportnak ő maga is aktív tagja, a mérkőzés első másodpercétől kezdődően elképesztő hangerővel buzdították az ultrák a fehérvári bunyóst.
Sajnos azonban az első menetben rászámoltak Knitlire, amely mint később kiderült döntően befolyásolta a pontozóbírák döntését. A második menetben már egyre aktívabban öklözött mindkét fél, nagyjából egyforma arányban osztották egymásnak a pofonokat. Az utolsó menetben Csabika mindent megtett hogy fogást találjon ellenfelén, azonban hiába szorította sarokba többször is Bari Róbertet, végül a pontozással, a kecskeméti bokszoló nyert.
Az est zárásaként ötmenetes küzdelemben kiosztásra került az első pusztakezes magyar bajnoki cím is. Hegyi Richard igen kemény küzdelemben győzte le megosztott pontozással Cservenka Róbertet, így ő lett az ország első bajnoka ebben a szabályrendszerben.