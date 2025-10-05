október 5., vasárnap

Pusztakezes ökölvívás

1 órája

Brutális pofonok kerültek kiosztásra a székesfehérvári Pusztakezes Viadalon – videó, galéria

Címkék#pusztakezes#Barna Bence#ökölvívás#RBD Ultras

Budapest és Siófok után, Székesfehérváron rendezett pusztakezes ökölvívó gálát a Felix Promotion Internetional. A székesfehérvári Knitli Csaba küzdelme mellett, számos látványos bunyót láthatott az MKOSZ Edzőközpontban helyet foglaló publikum. A Pusztakezes Viadal utolsó összecsapásán, az első pusztakezes magyar bajnoki címmérkőzést rendezték meg.

Szabó Zsolt
Brutális pofonok kerültek kiosztásra a székesfehérvári Pusztakezes Viadalon – videó, galéria

Knitli Csaba is a szorítóba lépett a fehérvári gálán.

Fotó: Szabó Zsolt

Az ökölvívó szakág különlegessége amellett hogy kesztyű nélkül bokszolnak a felek, a szorító pedig a hagyományos négyzet helyett kör alakú. Erre azért van szükség, hogy ne lehessen sarokba szorítani az ellenfelet, mert akár egy kisebb erejű ütés is kiütéshez vezethet. Amely az összecsapások során be is bizonyosodott.. A Pusztakezes Viadal első mérkőzése, példának okáért egy percig sem tartott. Bernáth László egy jól irányzott ütéssel rögtön a padlóra küldte ellenfelét. A mérkőzés utáni interjúban elnézést kért Balogh József Rolandtól, aki olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy azonnal orvosi ellátásra szorult. Később, a pusztakezes gálák leggyorsabb K.O. rekordja is megdőlt, a TikTokon igen nagy népszerűségnek örvendő Sándor András „Bandi"-nak mindössze öt másodperc kellett, hogy kiüsse Udovecz Miklóst.

Pusztakezes Viadal
Egy percig sem tartott az összecsapás a Pusztakezes Viadal nyitómérkőzésén.
Fotó: Szabó Zsolt

Hangulat szempontjából két mérkőzést érdemes kiemelni. A Duka Krisztián kontra Barna Bence mérkőzésen utóbbit, az Újpest ultrái biztatták, amely azért is volt érdekes, mert a túloldalt, a később ringbe lépő Knitli Csabát az RBD, a Videoton kemény magja buzdította. Azonban mindkét tábor rendkívül sportszerű volt egymással az esemény alatt, nem szidták egymást, amely a pénteken kiadott nyilatkozat után talán érthető is. Mindkét tábor legalább akkora intenzitással szurkolt az övéinek, mint ahogy a szorítóban küzdöttek a felek.

Székesfehérvári pusztakezes ökölvívó gála

Fotók: Szabó Zsolt

Az egyik legkreatívabb bevonulást mutatta be a Pusztakezes Viadal során Knitli Csaba

Hazai szempontból a legjobban várt összecsapás a székesfehérvári, Knitli Csaba „Csabika" és a kecskeméti, Bari Róbert közötti ütközet volt. Csabika igencsak megadta a módját a bevonulásnak. Ő nem választott bevonulózenét, hanem a saját rapdalából adott elő egy részletet. Az RBD-sek, amely csoportnak ő maga is aktív tagja, a mérkőzés első másodpercétől kezdődően elképesztő hangerővel buzdították az ultrák a fehérvári bunyóst. 

Sajnos azonban az első menetben rászámoltak Knitlire, amely mint később kiderült döntően befolyásolta a pontozóbírák döntését. A második menetben már egyre aktívabban öklözött mindkét fél, nagyjából egyforma arányban osztották egymásnak a pofonokat. Az utolsó menetben Csabika mindent megtett hogy fogást találjon ellenfelén, azonban hiába szorította sarokba többször is Bari Róbertet, végül a pontozással, a kecskeméti bokszoló nyert.

Hiába küzdött óriásit Knitli Csaba, pontozással kikapott kecskeméti ellenfelével szemben.
Fotó: Szabó Zsolt

Az est zárásaként ötmenetes küzdelemben kiosztásra került az első pusztakezes magyar bajnoki cím is. Hegyi Richard igen kemény küzdelemben győzte le megosztott pontozással Cservenka Róbertet, így ő lett az ország első bajnoka ebben a szabályrendszerben.

 

