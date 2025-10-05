Brutális pofonok kerültek kiosztásra a székesfehérvári Pusztakezes Viadalon – videó, galéria

Az ökölvívó szakág különlegessége amellett hogy kesztyű nélkül bokszolnak a felek, a szorító pedig a hagyományos négyzet helyett kör alakú. Erre azért van szükség, hogy ne lehessen sarokba szorítani az ellenfelet, mert akár egy kisebb erejű ütés is kiütéshez vezethet. Amely az összecsapások során be is bizonyosodott.. A Pusztakezes Viadal első mérkőzése, példának okáért egy percig sem tartott. Bernáth László egy jól irányzott ütéssel rögtön a padlóra küldte ellenfelét. A mérkőzés utáni interjúban elnézést kért Balogh József Rolandtól, aki olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy azonnal orvosi ellátásra szorult. Később, a pusztakezes gálák leggyorsabb K.O. rekordja is megdőlt, a TikTokon igen nagy népszerűségnek örvendő Sándor András „Bandi"-nak mindössze öt másodperc kellett, hogy kiüsse Udovecz Miklóst.

Egy percig sem tartott az összecsapás a Pusztakezes Viadal nyitómérkőzésén.

Fotó: Szabó Zsolt

Hangulat szempontjából két mérkőzést érdemes kiemelni. A Duka Krisztián kontra Barna Bence mérkőzésen utóbbit, az Újpest ultrái biztatták, amely azért is volt érdekes, mert a túloldalt, a később ringbe lépő Knitli Csabát az RBD, a Videoton kemény magja buzdította. Azonban mindkét tábor rendkívül sportszerű volt egymással az esemény alatt, nem szidták egymást, amely a pénteken kiadott nyilatkozat után talán érthető is. Mindkét tábor legalább akkora intenzitással szurkolt az övéinek, mint ahogy a szorítóban küzdöttek a felek.