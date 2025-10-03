1 órája
Knitli Csaba nem riad vissza a kihívásoktól, ringbe száll a Pusztakezes Viadalon (videó)
A Pusztakezes Viadalra készül az RBD oszlopos tagja, Knitli Csaba. A küzdősport meghatározó szerepet tölt be az életében, több kategóriában is megmérette már magát.
Knitli Csaba volt a Feol SportPodcast vendége
Forrás: Szabó Zsolt - FMH
Szombat este az MKOSZ-teremre összpontosul a sportkedvelők figyelme, hiszen Pusztakezes Viadalt rendeznek a helyszínen. A kilátogatók, nem csak az ország minden pontjáról érkező versenyzőket tekinthetik meg, hiszen egy helyi harcos is ringbe száll. Az RBD oszlopos tagja, Knitli Csaba, Bari Róberttel méri össze erejét. Bár a hétvégi esemény kapcsán már olvashattak interjút – amelyet IDE KATTINTVA tekinthet meg – a 29 esztendős sportolóval, most elfogadta meghívásunkat a Feol Sportpodcastba is.
Hirtelen jött a Pusztakezes Viadalon való részvétel lehetősége
Knitli Csaba elárulta, örült a megkeresésnek, igaz kevesebb, mint két hónapja volt felkészülni az ütközetre, de ez sem riasztotta vissza a kihívástól. A küzdősporttal való kapcsolata egészen a gyermekkoráig nyúl vissza, amikor általános iskolában megelégelte, hogy megverték és önvédelem céljából elkezdett bokszolni. Felnőtt fejjel már másképp tekint a küzdősportra, szabadságot ad neki, amely már többször is mentőövet jelentett az élete során.
Pusztakezes ütközetek a koronázóvárosban
Saját rapzenéjére vonul be a fehérvári pusztakezes gálán
A beszélgetés során szóba került a rapper karrierje is, amely a szombati meccsen is komoly szerepet fog betölteni, hiszen saját szerzeményére fog bevonulni, emellett még megemlítette, mit jelent neki, hogy az RBD közösség tagja lehet.
