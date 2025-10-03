Knitli Csaba nem riad vissza a kihívásoktól, ringbe száll a Pusztakezes Viadalon (videó)

Szombat este az MKOSZ-teremre összpontosul a sportkedvelők figyelme, hiszen Pusztakezes Viadalt rendeznek a helyszínen. A kilátogatók, nem csak az ország minden pontjáról érkező versenyzőket tekinthetik meg, hiszen egy helyi harcos is ringbe száll. Az RBD oszlopos tagja, Knitli Csaba, Bari Róberttel méri össze erejét. Bár a hétvégi esemény kapcsán már olvashattak interjút – amelyet IDE KATTINTVA tekinthet meg – a 29 esztendős sportolóval, most elfogadta meghívásunkat a Feol Sportpodcastba is.

Knitli Csaba számára bár újdonság, mégsem riad vissza a Pusztakezes Viadaltól

Hirtelen jött a Pusztakezes Viadalon való részvétel lehetősége

Knitli Csaba elárulta, örült a megkeresésnek, igaz kevesebb, mint két hónapja volt felkészülni az ütközetre, de ez sem riasztotta vissza a kihívástól. A küzdősporttal való kapcsolata egészen a gyermekkoráig nyúl vissza, amikor általános iskolában megelégelte, hogy megverték és önvédelem céljából elkezdett bokszolni. Felnőtt fejjel már másképp tekint a küzdősportra, szabadságot ad neki, amely már többször is mentőövet jelentett az élete során.