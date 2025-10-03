október 3., péntek

Helga névnap

10°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feol podcast

2 órája

Knitli Csaba nem riad vissza a kihívásoktól, ringbe száll a Pusztakezes Viadalon (videó)

Címkék#feol podcast#RBD#Knitli Csaba#MKOSZ-terem#Pusztakezes Viadal

A Pusztakezes Viadalra készül az RBD oszlopos tagja, Knitli Csaba. A küzdősport meghatározó szerepet tölt be az életében, több kategóriában is megmérette már magát.

Kelemen Kornél
Knitli Csaba nem riad vissza a kihívásoktól, ringbe száll a Pusztakezes Viadalon (videó)

Knitli Csaba volt a Feol SportPodcast vendége

Forrás: Szabó Zsolt - FMH

Szombat este az MKOSZ-teremre összpontosul a sportkedvelők figyelme, hiszen Pusztakezes Viadalt rendeznek a helyszínen. A kilátogatók, nem csak az ország minden pontjáról érkező versenyzőket tekinthetik meg, hiszen egy helyi harcos is ringbe száll. Az RBD oszlopos tagja,  Knitli Csaba, Bari Róberttel méri össze erejét. Bár a hétvégi esemény kapcsán már olvashattak interjút – amelyet IDE KATTINTVA tekinthet meg – a 29 esztendős sportolóval, most elfogadta meghívásunkat a Feol Sportpodcastba is. 

Knitli Csaba számára bár újdonság, mégsem riad vissza a Pusztakezes Viadaltól
Knitli Csaba számára bár újdonság, mégsem riad vissza a Pusztakezes Viadaltól
Forrás: Szabó Zsolt - FMH

Hirtelen jött a Pusztakezes Viadalon való részvétel lehetősége

Knitli Csaba elárulta, örült a megkeresésnek, igaz kevesebb, mint két hónapja volt felkészülni az ütközetre, de ez sem riasztotta vissza a kihívástól. A küzdősporttal való kapcsolata egészen a gyermekkoráig nyúl vissza, amikor általános iskolában megelégelte, hogy megverték és önvédelem céljából elkezdett bokszolni. Felnőtt fejjel már másképp tekint a küzdősportra, szabadságot ad neki, amely már többször is mentőövet jelentett az élete során. 

A beszélgetés során szóba került a rapper karrierje is, amely a szombati meccsen is komoly szerepet fog betölteni, hiszen saját szerzeményére fog bevonulni, emellett még megemlítette, mit jelent neki, hogy az RBD közösség tagja lehet. 

 

Feol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu