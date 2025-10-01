Pusztakezes ütközetek a koronázóvárosban

A profi bokszgálákat tekintve hosszú éveken át a hazai mezőnyben egyeduralkodó, piacvezető Rácz Félix tulajdonképpen hirtelen fordított hátat a honi események szervezésének, majd visszatért, ismét sikeres rendezvényekkel. Idén tavasszal bonyolította az első, pusztakezes gáláját – nem kesztyűznek, hanem bandázzsal, azaz csuklókötéssel – öklöznek. A nyár eleji, balatoni esemény után a hétvégén a koronázóvárosban lépnek szorítóba a harcosok.

− Azt, hogy itthon pusztakezesnek nevezzük el, az, az én ötletem volt. Az, hogy Pusztakezes Viadalra kereszteljük a sorozatot, az eseményeket közvetítő országos csatornával zajlott megbeszélésen hangzott el először, ha jól emlékszem Bogár Anitának köszönhető. A szakág új köntösben való “öltöztetését”, ahol sok fény és show elemek láthatóak, egy amerikai promóciónak köszönhető, aki 2019-ben indította útjára az úgy nevezett bare knuckle versenysorozatot. Én 2021-ben találkoztam velük először és én akkor ott el is döntöttem - a pandémia kellős közepén -, hogy visszatérek és ilyen eseményeket szeretnék szervezni - mondja Rácz Félix.

Hozzáteszi, ezen küzdelmek során a versenyzőkön bokszkesztyű nincs, mindössze bandázs segít elkerülni a kézsérüléseket. „Ez speciális védelmet jelent, igazából a csuklót védi és a kézfejet, de kétségtelen, hogy nem csak látványosabb, de veszélyesebb is, mint a normál ökölvívás. Viszont az eddigi tizenöt párból a két esemény alatt, ami harminc sportolót jelent, négy sérültünk volt és abból mindössze egy szenvedett nyolc napon túli sérülést, ami egy csukló törést jelentett. Valóban, itt gyorsan véget érnek a mérkőzések, de a boksz esetében sem azért mennek ki, hogy végignézzenek 12 menetet, hanem, hogy kiütést lássanak, illetve a focirajongók sem a 90 percért mennek ki, hanem mert gólokat szeretnének látni. Nálunk pedig minden mérkőzés egy góllal egyenértékű.”

Azt mondja, amikor megkereste a tévécsatornát az ötlettel, a programigazgató kellő rutinnal és tapasztalattal a háta mögött rábólintott az élő közvetítésekre.