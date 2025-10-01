1 órája
Pusztakezes ütközetek a koronázóvárosban
Fél éve, a fővárosi Riz Levente Sport és Rendezvényközpontban került sor az első pusztakezes eseményre, június közepén Siófokon, Kiss Szilárd Sportcsarnokban küzdöttek a harcosok. Szombaton este 19.30-tól Székesfehérváron, az MKOSZ-teremben következik a harmadik hazai esemény. A jegyek már napokkal ezelőtt elkeltek.
A profi bokszgálákat tekintve hosszú éveken át a hazai mezőnyben egyeduralkodó, piacvezető Rácz Félix tulajdonképpen hirtelen fordított hátat a honi események szervezésének, majd visszatért, ismét sikeres rendezvényekkel. Idén tavasszal bonyolította az első, pusztakezes gáláját – nem kesztyűznek, hanem bandázzsal, azaz csuklókötéssel – öklöznek. A nyár eleji, balatoni esemény után a hétvégén a koronázóvárosban lépnek szorítóba a harcosok.
− Azt, hogy itthon pusztakezesnek nevezzük el, az, az én ötletem volt. Az, hogy Pusztakezes Viadalra kereszteljük a sorozatot, az eseményeket közvetítő országos csatornával zajlott megbeszélésen hangzott el először, ha jól emlékszem Bogár Anitának köszönhető. A szakág új köntösben való “öltöztetését”, ahol sok fény és show elemek láthatóak, egy amerikai promóciónak köszönhető, aki 2019-ben indította útjára az úgy nevezett bare knuckle versenysorozatot. Én 2021-ben találkoztam velük először és én akkor ott el is döntöttem - a pandémia kellős közepén -, hogy visszatérek és ilyen eseményeket szeretnék szervezni - mondja Rácz Félix.
Hozzáteszi, ezen küzdelmek során a versenyzőkön bokszkesztyű nincs, mindössze bandázs segít elkerülni a kézsérüléseket. „Ez speciális védelmet jelent, igazából a csuklót védi és a kézfejet, de kétségtelen, hogy nem csak látványosabb, de veszélyesebb is, mint a normál ökölvívás. Viszont az eddigi tizenöt párból a két esemény alatt, ami harminc sportolót jelent, négy sérültünk volt és abból mindössze egy szenvedett nyolc napon túli sérülést, ami egy csukló törést jelentett. Valóban, itt gyorsan véget érnek a mérkőzések, de a boksz esetében sem azért mennek ki, hogy végignézzenek 12 menetet, hanem, hogy kiütést lássanak, illetve a focirajongók sem a 90 percért mennek ki, hanem mert gólokat szeretnének látni. Nálunk pedig minden mérkőzés egy góllal egyenértékű.”
Azt mondja, amikor megkereste a tévécsatornát az ötlettel, a programigazgató kellő rutinnal és tapasztalattal a háta mögött rábólintott az élő közvetítésekre.
− Kolosi Péter bátor és előrelátó ahhoz, hogy felismerje a trendeket és felmérte azt is, hogy a mai társadalom ingerküszöbbe már máshol tart, mint például 4-5 évvel ezelőtt. Persze, ma még sokan a szemük elé téve a kezüket, viszont a középső ujjaik között nézik meg a
pusztakezes meccseket, de megnézik. Van véleményük, beszélnek és ellátogatnak az eseményre. Székesfehérváron is teltházunk van, jóval az esemény előtt elfogyott az összes belépő. Fehérvár egy jól bejáratot helyszíne a Felix Promotion-nek, a hétvégén immár negyedszer szervezünk itt küzdősport eseményt. S ha már egyszer valami bevált, ne kezdjünk el új ösvény kitaposásába. Fehérvári sportoló is kötelek közé lép, Knitli Csaba megmutatja magát. Vele Tóth Csabának, a Magyar Pusztakezes Szövetség egyik alapító tagjának köszönhetően találkoztam. Knitli jelezte, szeretné magát megméretetni pusztakezesben. Megnéztem két videóját, majd úgy döntöttünk, hogy mindenképp lehetőséget adunk neki.
A gálák szervezője úgy döntött, először 1500-2000 néző befogadására alkalmas csarnokokban bonyolítja eseményeit, ha működik a rendszer, jöhetnek a nagyobb létesítmények.
− A koncepcióm az, először lényegében roadshow-zunk. Házhoz visszük a portékánkat, hogy mindenki megismerje, „megtapogathassa, megkóstolhassa”, majd jön a teljesítmény alapú kiválasztás, hiszen a piac dönti el, kik lesznek érdemesek és alkalmasak a szakmai építkezésre. Ha a legjobb versenyzők és címek közelébe kerülnek, megcélozzuk a nagyobb, 5-7 ezres csarnokokat. Nem vagyok híve a kapkodásnak. A megfelelő alapok megtétele, számomra sokkal fontosabb, a gyors szemfényvesztő sikernél. Mivel a jegyek elkeltek, az országos tévécsatornán, az élő közvetítés során követhető a gála kilenc mérkőzése, az utolsó összecsapás magyar bajnoki címmérkőzés lesz.
Amikor azt kérdezem, mi lehet a kifutása ennek a sorozatnak, széttárja a kezét.
− Ha konkrét választ tudnék adni a projekt kifutására vonatkozóan, akkor nem Félix lenne a keresztnevem, hanem Nostradamus. Úgy gondolom, hogy egy óvatos, tudatos építkezéssel - a külföldi példákból merítve -, azért ebben jó pár év van. Mondom ezt úgy is, hogy a harmadik eseményünkön már látjuk a jegyvásárlás növekedő tendenciáját. A következő állomásunk decemberben, Budapest lesz, majd elkezdjük tervezni a 2026-os évet. Szalad az idő, ugyanis az első gálámat 1993 tavaszán szerveztem. Szekszárdon tettem, illetve tettük meg az első lépéseket édesapámmal ebben a szakmában. A mai napig nagyon hálás vagyok a szekszárdi közönségnek, eleve a Tolna vármegyeiknek, akik úgy kezelnek, mintha a város szülötte lennék. Azt azért gyorsan meg kell említenem, hogy minden, de minden rendezvényemen több tucat szekszárdival találkozhatsz.
Azt mondja, az eddigi legnagyobb sikere az, hogy a mai napig is azzal foglalkozhat, amit szeretek.
− Nem szívesen tenném és nem is tudnék kiemelni egy rendezvényt vagy egy meccset a múltból, hiszen mindegyik valami másért volt érdekes vagy különleges számomra. És igen, hosszú utat jártam be és nem tagadom, néha meg kellett pihennem, de nincs semmi olyan, amire elcserélném az eddigi pályámat. Még akkor sem, ha olykor pokoli nehéz volt. Korábban a profi bokszgálák jelentették a nagy kihívásokat, most a pusztakezes meghonosításán van a fókusz, ez prioritást élvez minden más projekttel szemben. Ami a profi ökölvívást illeti, úgy érzem, Magyarországon, mint menedzser, illetve promóter, a szakmában eltöltött 27 év alatt kimaxoltam a lehetőségeimet. Viszont nem titkolom, van egyetlen mérkőzés, amiért visszatérnék. De hogy kik lépnének szorítóba, nem árulhatom el. Amint elérkezettnek látom az időt, nyilvánosság elé lépek ez ügyben.