Óriási bravúr, mumusát legyőzve jutott tovább a Puskás Akadémia

Igazi rangadó várt a Puskás Akadémia női csapatára a Simple Női Kupa negyedik fordulójában, hiszen a régi ismerős, az elmúlt években kissé mumusnak számító MTK volt az ellenfele. Az igazán pikánsnak ígérkező találkozót simábban is lezárhatták volna a felcsútiak, végül az amerikai támadó, Ashley Merrill duplája elég volt, a fővárosiak csak egyszer válaszoltak.

A Puskás Akadémia igazi csapatmunkával múlta felül az MTK-t a Simple Női Kupában

Forrás: puskasakademia.hu

A Puskás Akadémia már a legjobb nyolc között

Már az első percek is jó iramban kezdődtek, helyzetek akadtak itt is és ott is, de hazai oldalon Pongrácz Ágnes védései, vendég részről pedig a felső léc akadályozta meg, hogy gól szülessen. A 25. percben aztán a fővárosiak kapusa, Erős Evelin is megvillant, nagyot tornászott Ashley Merrill kapura tett labdájánál, de a 40. percben már nem volt ilyen szerencséje, és beérett a hazaiak munkájának gyümölcse. Mayer Zsófia ívelt pontosan jobbról, majd a tizenegyes pont előtt emelkedő Merrill szép mozdulattal csúsztatott a jobb felsőbe, 1-0. Ha egyszer egy biznisz beindul... Két perccel később Mayer ismét zseniális passzt adott, ezúttal Tuza Petrát ugratta ki remekül, aki az alapvonalig futott, onnan beadott, Merrill pedig közelről a léc alá helyezett, 2-0.

A második játékrészben próbált éledezni az MTK Budapest, Vágó Fanny kétszer is megkínálta Pongráczot, de a Puskás Akadémia kapusa jól zárta a szöget. Az 58. percben bár Barkóczi Bernadett balról kilőtte a hosszú felső sarkot, de újabb gól már nem született, így a felcsútiak 2-1-re diadalmaskodtak és a legjobb nyolc közé jutottak a Simple Női Kupában.

Eddig két lehetséges ellenfél ismert

Bár még több mérkőzést nem játszottak le, az már biztos, hogy az FTC-Telekom ott lesz a legjobb nyolc között, miután idegenben 2-1-re legyőzte a Kész-St. Mihály-Szegedet, valamint a Pécsi MFC is kvalifikálta magát a következő körbe a Videoton 8-0-s legyőzésével.

A hétvége során még további öt találkozót rendeznek majd a kupában, ahol eldől, mely öt gárda kerül oda a legjobb nyolc közé a három már továbbjutó együttes mellé. A vármegyei együttesek közül még a Dunaújváros érdekelt a sorozatban, október 5-én, 14 órától fogadja majd a klub az Újpestet.