A Puskás Akadémia folytatná a sorozatot

Komoly rangadó vár a Puskás Akadémia csapatára szombat délután, hiszen az NB I-es tabella második helyén álló MTK látogat Felcsútra. Bár a csapatokat öt hely választja el egymástól, ennek ellenére., egy hazai győzelem esetén előzés történne, hiszen a budapestiek eddig 16 pontot gyűjtöttek, míg Hornyák Zsolt fiai 14-et.

Lukács Dániel a Puskás Akadémia legeredményesebb játékosa

Fotó: Kricskovics Antal

Megszakadt a Puskás Akadémia rossz sorozata

A kék-fehérek a Puskás Akadémiával ellentétes utat járnak be, hiszen rosszul kezdték a bajnokságot, az első öt találkozóból mindössze egyszer jöttek ki nyertesen, ezzel szemben a legutóbbi ötből négyet behúztak.

A Fejér vármegyeiek legeredményesebb játékosa Lukács Dániel, aki eddig 6-szor zörgette meg a hálót, míg az MTK legjobbja az a Molnár Rajmund, aki augusztusban a Pogon Szczecinbe igazolt. Öt NB I.-es meccsen lépett pályára a 2025–2026-os szezonban, ezeken 5 gólt szerzett. A távozásával keletkező űrt Molnár Adin töltötte be, aki eddig 4-szer volt eredményes.

A találkozó szombaton 14.30-kor kezdődik a Pancho Arénában.