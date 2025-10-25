október 25., szombat

Labdarúgás

1 órája

A Puskás Akadémia folytatná a sorozatot

A második helyzett MTK érkezik Felcsútra. A Puskás Akadémia az elmúlt két mérkőzésen nem szenvedett vereséget, sőt az előző fordulóban a Zalaegerszeg ellen augusztus után először nyert a csapat.

Kelemen Kornél

Komoly rangadó vár a Puskás Akadémia csapatára szombat délután, hiszen az NB I-es tabella második helyén álló MTK látogat Felcsútra. Bár a csapatokat öt hely választja el egymástól, ennek ellenére., egy hazai győzelem esetén előzés történne, hiszen a budapestiek eddig 16 pontot gyűjtöttek, míg Hornyák Zsolt fiai 14-et. 

Lukács Dániel a Puskás Akadémia legeredményesebb játékosa
Megszakadt a Puskás Akadémia rossz sorozata

A kék-fehérek a Puskás Akadémiával ellentétes utat járnak be, hiszen rosszul kezdték a bajnokságot, az első öt találkozóból mindössze egyszer jöttek ki nyertesen, ezzel szemben a legutóbbi ötből négyet behúztak. 

A Fejér vármegyeiek legeredményesebb játékosa Lukács Dániel, aki eddig 6-szor zörgette meg a hálót, míg az MTK legjobbja az a Molnár Rajmund, aki augusztusban a Pogon Szczecinbe igazolt. Öt NB I.-es meccsen lépett pályára a 2025–2026-os szezonban, ezeken 5 gólt szerzett. A távozásával keletkező űrt Molnár Adin töltötte be, aki eddig 4-szer volt eredményes.

A találkozó szombaton 14.30-kor kezdődik a Pancho Arénában.

 

