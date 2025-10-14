37 perce
Portugáliában okozhatnak meglepetést Szoboszlai Dominikék – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS
Marco Rossi fiainak nem lesz könnyű dolga Cristiano Ronaldoék ellen. Kövesse élő, szöveges közveítésünkben a Portugália–Magyarország mérkőzés eseményeit.
A Portugália–Magyarország mérkőzésen egyértelmű esélyesnek számítanak a hazaiak, akik egy győzelemmel bebiztosíthatják a 2026-os vb részvételüket. A mérkőzésről percről percre tudósítunk.
Portugália–Magyarország 0-0 – élő
Vb-selejtező, F-csoport, 4. forduló
Lisszabon, Estádio José Alvalade. Vezeti: Szrdan Jovanovics (szerb)
Portugália: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A magyar válogatott olyat tehet, amit még soha
A magyar labdarúgó-válogatott története során eddig 15-ször játszott Portugália legjobbjaival, ezeken a meccseken 4 döntetlen és 11 vereség a mérlege a mieinknek.
A magyar-specialista
Cristiano Ronaldo eddig hétszer lépett pályára a magyar válogatott ellen, ezeken a meccseken összesen hét gólt szerzett.
A csoport állása
A 2026-os vb-selejtező európai zónájának F-csoportjában Portugália kilenc ponttal az éllovas, mögötte a második helyet a magyar válogatott foglalja el négy ponttal. Cristiano Ronaldoék amennyiben diadalmaskodnak, az örmények pedig nem győzik le Írországot, matematikailag is biztossá válik a csoportelsőségük.
Üdvözöljük kedves Olvasóinkat
A magyar férfi labdarúgó-válogatott az Örményország elleni 2-0-ás győzelem után Portugália ellen lép majd pályára 20.45 órától.