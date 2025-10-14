Portugáliában okozhatnak meglepetést Szoboszlai Dominikék – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS

A Portugália–Magyarország mérkőzésen egyértelmű esélyesnek számítanak a hazaiak, akik egy győzelemmel bebiztosíthatják a 2026-os vb részvételüket. A mérkőzésről percről percre tudósítunk.

A Portugália–Magyarország mérkőzésen kisebb bravúr lenne a mieink pontszerzése

Fotó: Kricskovics Antal

Portugália–Magyarország 0-0 – élő

Vb-selejtező, F-csoport, 4. forduló

Lisszabon, Estádio José Alvalade. Vezeti: Szrdan Jovanovics (szerb)

Portugália: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi