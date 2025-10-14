október 14., kedd

Helén névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Percről percre

37 perce

Portugáliában okozhatnak meglepetést Szoboszlai Dominikék – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS

Címkék#Portugália#magyar labdarúgó–válogatott#magyar válogatott#Magyarország#Szoboszlai Dominik#vb-selejtező

Marco Rossi fiainak nem lesz könnyű dolga Cristiano Ronaldoék ellen. Kövesse élő, szöveges közveítésünkben a Portugália–Magyarország mérkőzés eseményeit.

Kelemen Kornél

A Portugália–Magyarország mérkőzésen egyértelmű esélyesnek számítanak a hazaiak, akik egy győzelemmel bebiztosíthatják a 2026-os vb részvételüket. A mérkőzésről percről percre tudósítunk.

A Portugália–Magyarország mérkőzésen kisebb bravúr lenne a mieink pontszerzése
A Portugália–Magyarország mérkőzésen kisebb bravúr lenne a mieink pontszerzése
Fotó: Kricskovics Antal

Portugália–Magyarország 0-0 – élő

Vb-selejtező, F-csoport, 4. forduló
Lisszabon, Estádio José Alvalade. Vezeti: Szrdan Jovanovics (szerb)

Portugália: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

A magyar válogatott olyat tehet, amit még soha

A magyar labdarúgó-válogatott története során eddig 15-ször játszott Portugália legjobbjaival, ezeken a meccseken 4 döntetlen és 11 vereség a mérlege a mieinknek.

A magyar-specialista

Cristiano Ronaldo eddig hétszer lépett pályára a magyar válogatott ellen, ezeken a meccseken összesen hét gólt szerzett.

A csoport állása

A 2026-os vb-selejtező európai zónájának F-csoportjában Portugália kilenc ponttal az éllovas, mögötte a második helyet a magyar válogatott foglalja el négy ponttal. Cristiano Ronaldoék amennyiben diadalmaskodnak, az örmények pedig nem győzik le Írországot, matematikailag is biztossá válik a csoportelsőségük.

A kezdőcsapatok

Portugália: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi 

Üdvözöljük kedves Olvasóinkat

A magyar férfi labdarúgó-válogatott az Örményország elleni 2-0-ás győzelem után Portugália ellen lép majd pályára 20.45 órától.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu