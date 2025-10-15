Tejfölszőke kisgyerekből portugál ölő kapus – megható üzenet Tóth Balázsnak

Kedd este 2-2-es döntetlennel ért véget a Portugália–Magyarország vb-selejtező. A mieinknél többekre is rá lehet aggatni a mérkőzés hőse címet, a hosszabbításban gólt szerző Szoboszlai Dominikra, vagy a gólját előkészítő Lukács Dánielre, de legfőképp Tóth Balázsra, aki bravúrokkal tartotta meccsben a csapatot. A legemlékezetesebb megmozdulásai, amikor Bruno Fernandes lövését tolta kapufára, vagy amikor Joao Felix fejesét védte reflex mozdulattal.

A Portugália–Magyarország mérkőzés hőse megható üzenetet kapott.

Fotó: Szabó Miklós/NS

Portugália–Magyarország: A hős mögött is áll egy támogató család

Tóth Balázs remek teljesítményt nyújtott az elmúlt mérkőzéseken,kiválóan pótolta Dibusz Dénest. Általában az átlagemberek is örülnek, amikor valamelyik honfitársa hasonló sikereket ér el, azonban általában nem is jut eszünkbe, hogy az illető mögött áll egy támogató család, akiknek ezek a pillanatok érzelmekben dúskálnak. Nincs ez másképp a Blackburn Rovers portásával sem, a találkozót követően testvére tett közzé egy megható üzenetet.

Bazsikám, ha valaki 28 évvel ezelőtt, amikor a kórházból haza hozva anya meg apa a kezembe adott, azt mondja, hogy ezeket a sorokat könnyes szemmel fogom leírni, lehet kiröhögöm

– kezdte gondolatait Tóth Vivien.

„Én része voltam annak a küzdelemnek, lemondásnak ami idáig vezetett téged. Mindig is hittem benned, de azt sosem gondoltam volna, hogy 90 percen keresztül egy meccsen érted fogok izgulni. A legutóbbi meccsen a helyszínen, most pedig itthonról, ahol felnőttünk, szurkolhattam neked, ahol mamánk hangosabb volt a kommentárnál, a keresztlányod pedig mese helyett a Te meccsedre aludt el, nekem pedig ezer emlék jutott eszembe a gyerekkorunkból, amikor még a gyerekkori csínyeket éltük meg, vagy amikor mérgesek voltunk egymásra, és a “na de Vivien” mondatodat hányszor mondat el kiskorodban egy-egy veszekedés alatt és most meg a tv-ben látlak interjút adni"

Ilyenkor elfogja a szívemet az az érzés, hogy az a tejfölszőke kisfiú, gyerekként megmondta nekem, hogy egyszer Cristiano Ronaldo ellen fog védeni, én pedig nem hittem neki, hisz azt hittem, hogy egy borsodi kisfaluból származó gyereknek ez lehetetlen lesz

– írta Tóth Vivien. Hozzátette, testvére megmutatta, az álmok valóra válhatnak, különösen akkor, ha valaki eleget küzd érte.

Te mégis megmutattad, hogy igenis az álmok valóra válhatnak, főleg ha annyit küzdenek érte mint Te. A világ legbüszkébb nővére lehetek ma, ahogy teljesítettél, és ahogy megmutattad, hogy soha nem szabad feladni az álmokat. Mérhetetlenül büszke vagyok rád, és remélem minden további álmod valóra fog válni

– zárta gondolatait a büszke nővér.