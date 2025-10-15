1 órája
Szalai Attila olyat mondott, hogy még idézni sem szabad
A csapból is az folyik, hogy a magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott csoportja favoritjával. A Portugália–Magyarország mérkőzésen gólt szerző Szalai Attila elárulta, káromkodásból nem volt hiány.
Ahogy arról beszámoltunk, a kedd esti Portugália–Magyarország mérkőzésen 2-2-es döntetlen született. A mieink első gólját Szalai Attila szerezte a 8. percben, akinek ezen kívül is voltak komolyabb gólszerzési lehetőségei.
Portugália–Magyarország: Szalai bemutatta Lisszabonnak a magyar káromkodást
Érzelmekből nem volt hiány, a játékosok a pályán éltek meg heves érzelmeket, sokan mások pedig a tv képernyők előtt. Erre tökéletes példa Tóth Balázs és családja, a magyar válogatott kapusának a testvére üzent is a lefújást követően, amit IDE KATTINTVA tekinthet meg.
Szalai Attila a második félidőben is nagyon közel állt a gólszerzéshez, lefejelt egy beadást a földre, amely a felső lécről vágódott ki. A találkozót követően az újságírók megkérték idézze fel, mit kiabált utána. Azt felelte, azt nem lehet idézni, mert hatalmas sípolást kell tenni a videóba. Hozzátette, hogy magyarul szeret a legjobban káromkodni.
