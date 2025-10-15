október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Káromkodásból nem volt hiány

1 órája

Szalai Attila olyat mondott, hogy még idézni sem szabad

Címkék#Portugália#Tóth Balázs#magyar labdarúgó–válogatott#Szalai Attila#magyar válogatott#Magyarország#vb-selejtező

A csapból is az folyik, hogy a magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott csoportja favoritjával. A Portugália–Magyarország mérkőzésen gólt szerző Szalai Attila elárulta, káromkodásból nem volt hiány.

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk, a kedd esti Portugália–Magyarország mérkőzésen 2-2-es döntetlen született. A mieink első gólját Szalai Attila szerezte a 8. percben, akinek ezen kívül is voltak komolyabb gólszerzési lehetőségei. 

A Portugália–Magyarország mérkőzésen Szalai Attila szerezte meg a vezetést a mieinknek, majd egy kapufát is fejelt
A Portugália–Magyarország mérkőzésen Szalai Attila szerezte meg a vezetést a mieinknek, majd egy kapufát is fejelt
Forrás:  Magyar Nemzet

Portugália–Magyarország: Szalai bemutatta Lisszabonnak a magyar káromkodást

Érzelmekből nem volt hiány, a játékosok a pályán éltek meg heves érzelmeket, sokan mások pedig a tv képernyők előtt. Erre tökéletes példa Tóth Balázs és családja, a magyar válogatott kapusának a testvére üzent is a lefújást követően, amit IDE KATTINTVA tekinthet meg.

Szalai Attila a második félidőben is nagyon közel állt a gólszerzéshez, lefejelt egy beadást a földre, amely a felső lécről vágódott ki. A találkozót követően az újságírók megkérték idézze fel, mit kiabált utána. Azt felelte, azt nem lehet idézni, mert hatalmas sípolást kell tenni a videóba. Hozzátette, hogy magyarul szeret a legjobban káromkodni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu