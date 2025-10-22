Őrségváltás az élen Északon és Délen

ÉSZAKI CSOPORT

Pátka II. (8.) – Iszkaszentgyörgy (3.) 1–3 (0–1)

Vezette: Balla István Attila.

Pátka II.: Berkeszi – Szabó B., Pőcze, Tóth K., Finián (Kovács Z.) - Tóth M. (Dobosi), Csidei (Lezsák), Rottman (Zalka), Gyenei (Balazsek) - Osztotics, Sági. Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.

Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. – Gál Dániel, Fábián, Winkelman (Gál Dávid), Balla T. - Papp K., Hársádi, Balla K., Nyers - Szonda, Szakács.

Gól: Pőcze (90.), ill. Nyers (36., 54.), Gál Dániel (52.).

Újbarok (5.) – Magyaralmás (6.) 1–1 (0–1)

Vezette: Jakab Zoltán.

Újbarok: Demeter – Mátrai, Kellner M., Bivál, Kellner L.- Hollósy (Madár), Gyenge, Kocsner (Ágoston), Zágoni L. - Erdélyi (Jakab), Kalocsa. Csapatvezető: Horváth Attila.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Németh Á., Perina L. (Szántó), Németh P. - Pusztay, Kalapács (Varga L.), Pap, Szabados - Várnagy, Perina M.

Gólszerzők: Hollósy (58.), ill. Németh P. (12.).

Kiállítva: Kellner L. (68.), ill. Pusztay (68.).

Lovasberény (1.) – Mány II.-Csabdi (2.) 3–0 (2–0)

Vezette: Vitányi László.

Lovasberény: Berkeszi – Szegvári, Soós, Király Á., Fessler - Somodi, Potornai (Bőhm), Tóth D. (Mátyus), Rácz - Nyizsnyik (Magyar Zs.), Hollósi. Csapatvezető: Paudics Péter Attila.

Mány II.-Csabdi: Csutor – Földes (Csordás), Schmidt, Radovics D., Cserkuti (Sipos) – Juhász L. (Mészáros M.), Bécsi, Ferenczik, Radovics M. - Palkovics (Vindics), Huszárovics (Herceg). Edző: Ferenczik István.

Gól: Potornai (8., 45.), Bőhm (80.).

Söréd (4.) – Csókakő (9.) 2–1 (1–0)

Vezette: Grüll Dániel.

Söréd: Dicső – Rédl, Filotás, Boros M., Hajas (Ember) - Venczel, Skuba (Kovács M.), Németh II. Dávid (Farkas F.), Németh I. Dávid (Farkas F.) - Hollósi, Tábi (Farkas B.). Csapatvezető: Kovács Ákos.

Csókakő: Weiger – Kovács A. (Fülöp), Visi (Pánczél), Virág, Kovács B., Szabó Sz., Németh L., Erős (Deák), Tóvári, Szabó L., Varga Z. Edző: Farkas István.

Gól: Rédl (44.), Ember (70.), ill. Szabó Sz. (50.).

Szabadnapos: Etyek II. (7.)

A góllövőlista állása:

1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 8 gól

2. Nyers Zsolt (Iszkaszentgyörgy), Potornai Máté (Lovasberény) 6-6 gól

3. Schmidt Viktor (Mány II.-Csabdi) 5 gól