Megye III

1 órája

Őrségváltás az élen Északon és Délen

Címkék#labdarúgás#megyefoci#foci

A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Északon rangadót nyert a Lovasberény csapata a Mány II.-Csabdi ellen, és az élre állt. Keleten tovább robog a Szabadegyháza és a Pázmánd-Kápolnásnyék II. szerelvénye, de a Rácalmás gárdája is szorosan ott liheg a nyomukban. Délen először vezeti a tabellát a Sárbogárd II., miután legyőzte az eddigi éllovas Kőszárhegy együttesét, míg a Káloz legénysége otthon kapott ki a Tác-Csősztől.

Káldor András
Őrségváltás az élen Északon és Délen

Gurisatti Gergő (Rácalmás, kék) vezet akciót a besnyői kapura a rácalmási győzelemmel zárult találkozón

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT

Pátka II. (8.) – Iszkaszentgyörgy (3.) 1–3 (0–1)

Vezette: Balla István Attila.

Pátka II.: Berkeszi – Szabó B., Pőcze, Tóth K., Finián (Kovács Z.) - Tóth M. (Dobosi), Csidei (Lezsák), Rottman (Zalka), Gyenei (Balazsek) - Osztotics, Sági. Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.

Iszkaszentgyörgy: Németh Zs. – Gál Dániel, Fábián, Winkelman (Gál Dávid), Balla T. - Papp K., Hársádi, Balla K., Nyers - Szonda, Szakács.

Gól: Pőcze (90.), ill. Nyers (36., 54.), Gál Dániel (52.).

Újbarok (5.) – Magyaralmás (6.) 1–1 (0–1)

Vezette: Jakab Zoltán.

Újbarok: Demeter – Mátrai, Kellner M., Bivál, Kellner L.- Hollósy (Madár), Gyenge, Kocsner (Ágoston), Zágoni L. - Erdélyi (Jakab), Kalocsa. Csapatvezető: Horváth Attila.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Németh Á., Perina L. (Szántó), Németh P. - Pusztay, Kalapács (Varga L.), Pap, Szabados - Várnagy, Perina M.

Gólszerzők: Hollósy (58.), ill. Németh P. (12.).

Kiállítva: Kellner L. (68.), ill. Pusztay (68.).

Lovasberény (1.) – Mány II.-Csabdi (2.) 3–0 (2–0)

Vezette: Vitányi László.

Lovasberény: Berkeszi – Szegvári, Soós, Király Á., Fessler - Somodi, Potornai (Bőhm), Tóth D. (Mátyus), Rácz - Nyizsnyik (Magyar Zs.), Hollósi. Csapatvezető: Paudics Péter Attila.

Mány II.-Csabdi: Csutor – Földes (Csordás), Schmidt, Radovics D., Cserkuti (Sipos) – Juhász L. (Mészáros M.), Bécsi, Ferenczik, Radovics M. - Palkovics (Vindics), Huszárovics (Herceg). Edző: Ferenczik István.

Gól: Potornai (8., 45.), Bőhm (80.).

Söréd (4.) – Csókakő (9.) 2–1 (1–0)

Vezette: Grüll Dániel.

Söréd: Dicső – Rédl, Filotás, Boros M., Hajas (Ember) - Venczel, Skuba (Kovács M.), Németh II. Dávid (Farkas F.), Németh I. Dávid (Farkas F.) - Hollósi, Tábi (Farkas B.). Csapatvezető: Kovács Ákos.

Csókakő: Weiger – Kovács A. (Fülöp), Visi (Pánczél), Virág, Kovács B., Szabó Sz., Németh L., Erős (Deák), Tóvári, Szabó L., Varga Z. Edző: Farkas István.

Gól: Rédl (44.), Ember (70.), ill. Szabó Sz. (50.).

Szabadnapos: Etyek II. (7.)  

A góllövőlista állása:

1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 8 gól

2. Nyers Zsolt (Iszkaszentgyörgy), Potornai Máté (Lovasberény) 6-6 gól
3.  Schmidt Viktor (Mány II.-Csabdi) 5 gól

KELETI CSOPORT

Besnyő (9.) – Rácalmás (3.) 1–4 (0–3)

Vezette: Papik Gábor.

Besnyő: Dosztál – Kurucz L. (Majer) Nap, Oroszi, Tokai (Györki), Szabó A. (Jámbor) - Beri A., Tálas, Mónos - Kurucz Gy.,

Král (Kurucz M.),. Csapatvezető: Petkes András.

Rácalmás: Berek – Nagy B., Pinte F., Gurisatti (Lampert), Balogh R. - Juhos, Morva, Molnár V., Pinte Sz. (Horváth R.) - Homolya (Dobos), Tóth Z. Csapatvezető: Papp Péter.

Gól: Kurucz Gy. (84.), ill. Nagy B. (23., 41., 82.), Oroszi (27., öngól).

Szabadegyháza (1.) – MPF-Ráckeresztúr (10.) 6–3 (4–1)

Vezette: Szűcs Zoltán.

Szabadegyháza: Nochta – Tóth D., Koncz, Fekete, Vida - Horváth Á. (Répási), Dienes, Józsa (Karbacz), Oláh (Bernáth) - Horváth T. (Káplár), Kotulák (Virág).

MPF-Ráckeresztúr: Ámit – Pintér O., Joó, Lőke (Kucsera), Pintér L. - Borsos, Srajner, Elek, Gajdó - Nagy I., Gutyina.

Gól: Horváth Á. (15., 56., 74.), Horváth T. (6., 29.), Fekete (45.), ill. Gutyina (52., 60.), Lőke (36.).

Zichyújfalu (11.) – Pusztaszabolcs (5.) 2–4 (0–3)

Vezette: Kovács II. Zoltán.

Zichyújfalu: Ács (Kolonics) – Kovács M., Sebestyén, Horváth N., Szaniszló -  Pápai, Németh Z. (Mozbauer), Szonda, Nagy R. (Majzer) - Bagosi, Fehérvári (Bars).

Pusztaszabolcs: Bognár T. – Baka, Molnár N., Szakolczi, Balogh Z. (Dascal) - Páhi, Dankó, Víg, Kovács D. - Boronyai, Baloni (Miskei). Vezetőedző: Gábor Attila.

Gól: Németh Z. (58., 75.), ill. Boronyai (15., 22., 44., 64.).

Velence II. (8.) – Baracska-Kajászó (6.) 2–2 (1–1)

Vezette: Papik Gábor.

Velence II.: Oláh P. – Kőrösi (Fischl), Bíró (Beke), Tőzsér, Badics - Pándi (Sudár), Oláh D. (Békefi), Ács, Kővári (Bruck) - Rigó, Fenyvesi.

Baracska-Kajászó: Varga A. – Csik, Pintér R., Budai, Bélley - Farsang, Pintér B., Renglovics, Kóti L. - Siklódi, Kóti B. (Tejfel).

Gól: Kőrösi (22.), Oláh D. (48.), ill. Farsang (17.), Pintér B. (72.).

Dinnyés (7.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (2.) 1–4 (1–3)

Vezette: Dancsa Márk.

Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Csicsári, Pintér Á., Hideg - Csík, Baki (Kovács M.), Major, Baksa -, Lakatos, Hajdú. Csapatvezető: Hercsik Zalán.

Pázmánd-Kápolnásnyék II.: Lőrincz Z. – Móricz (Kocsis V.), Szilágyi, Lőrincz B., Vagyóczki N. (Czakó B.) - Mocsári, Jung, Varga J. (Domak), Őri (Czakó P.) -, Tóth O., Porvázsnyik. Csapatvezető: Domonics Zoltán.

Gól: Lakatos (21.), ill. Porvázsnyik (14., 24., 48.), Varga J. (34.).

A Tordas-Gyúró Egyetértés (4.) – Kulcs (12.) összecsapásra 2025. november 23-án 13 órakor kerül sor.

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Szabadegyháza) 15 gól

2. Oláh Béla (Tordas-Gyúró Egyetértés) 13 gól

3. Porvázsnyik Máté (Pázmánd-Kápolnásnyék II.) 12 gól

DÉLI CSOPORT

Dég (4.) – Vajta (7.) 1–0 (0–0)

Vezette: Berényi Ádám.

Dég: Tóth P. – Bacsi, Hechlovszki, Rostás, Baki - Szalkai, Farkas T. (Talkovics), Takács Á. (Vései), Kovács Á. (Sörös R.) - Grega (Sörös D.), Mózes (Varga A.). Csapatvezető: Tóth Zoltán.

Vajta: Sebestyén – Csajági, Meister, Csányi, Tángli - Kovács N., Németh J., Farkas J., Bogdán (Sárközi) - Rupa, Kovács A.

Gól: Kovács Á. (61.).

Sárbogárd II. (1.) – Kőszárhegy (2.) 3–2 (1–2)

Vezette: Koczka László Donát.

Sárbogárd II.: Demeter – Vámosi G., Gráczer Bence, Deák (Gábris T.), Hegedűs Gy. - Gráczer G., Sáfrány (Sükösd), Berta, Vámosi D. - Rigó (Szakács, Gábris Z.), Már (Horváth B.).

Kőszárhegy: Szabó R. – Andrásy, Gyügyi (Potyondi), Marcz, Vágner T. - Pereczes P., Vágner V., Pereczes I., László - Balogh R., Horváth B.

Gól: Gráczer G. (18.), Szakács (51.), Horváth B. (90.), ill. Andrásy (30., 40.).

Alap (6.) – Sárszentágota (9.) 3–2 (1–0)

Vezette: Sziksz Tibor.

Alap: Szalai – Kisari, Lengyel, Szemler, Vargyas M. - Őri, Kaszás (Lakatos), Vargyas B., Bauer - Varjas, Kiss M. (Debreczeni).

Sárszentágota: László – Hajdinger, Pénzes, Virág L., Csere - Kovács K. (Sereg), Németh II. Zsolt, Mátyus, Virág F., Vinklár, Szabó F. Vezetőedző: Szilágyi Szabolcs.

Gól: Vargyas B. (21.), Lengyel (57.), Varjas (67.), ill. Vinklár (80.), Csere (90.).

Káloz (3.) – Tác-Csősz (5.) 1–3 (1–2)

Vezette: Kovács Zoltán.

Káloz: Krautmann (Kádi) – Takács T., Rábai, Kassai J., Mayer - Szabó J., Gál B. (Cövek), Tóth B., Kassai D. - Tóth P. (Kassai Cs.), Keszei (Hallgató). Edző:

Tác-Csősz: Szopori – Bindics, Kisari, Szilágyi (Pájer P., Rakoncza), Müller (Baráth) – Szalai I., Kovács J. (Kovács A.), Pájer K., Réti - Németh M., Farádi. Vezetőedző: Magda Csaba.

Gól: Mayer (15.), ill. Müller (37.), Farádi (45.), Pájer K. (62.).

Szabadnapos: Cece (8.).

A góllövőlista állása:

1. Mayer Dávid (Káloz) 13 gól
2. Vágner Viktor (Kőszárhegy) 9 gól

3. Pereczes István (Kőszárhegy) 6 gól 

