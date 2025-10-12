Kiélezett csata, sikeres idénykezdet a MÁV Előre Foxconn számára

FATUM-Nyíregyháza – MÁV Előre Foxconn 2:3 (-23, -23, 18, 18, 13)

Nyíregyháza, Continental Aréna, 250 néző

Vezette: Adler László, Varjasi Melinda.

FATUM-Nyíregyháza: Pampuch 4, Del Burgo 9, Petrovic 26, Lászlop 7, Davidovic 30, Antivero-Salinas 8. Csere: Tóth F. (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán

MÁV Előre Foxconn: Kotormán 1, Dziuba 15, Sziládi 12, Wells 16, Andrikopoulou 26, Rieder 3. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Hollósi 1, Szatmári, Nagy E., Jeszek. Vezetőedző: Kaszap Tamás.

A kékben játszó MÁV Előre Foxconn győzelemmel indította az idényt Nyíregyházán

Forrás: fatumnyiregyháza.hu

A nyár folyamán alapos változáson, vérátömlesztésen esett át az előző évben az 5. helyen záró fehérvári gárda, amely Fortuna jóvoltából régi riválisa otthonában kezdte az idényt. A kék-fehérek az alapozás során rengeteg gonddal küzdöttek, Kaszap Tamás vezetőedzőnek egyszer sem sikerült az általa elképzelt kezdőhatost pályára küldeni, és ezúttal is hiányzott Amethyst Harper, és Godó Panna. A találkozó pikantériáját adta, hogy a vendéglátókat az a Dávid Zoltán dirigálta, aki korábban a Loki férfi csapatát bajnoki döntőkig vezette, és edzői pályafutása során először dolgozik női együttessel.

Hosszú labdamenettel, és Alyiah Wells blokkjával indult az összecsapás. Először 3:2-nél vezetett a házigazda, Aleksandra Davidovic révén. 5:2-es előny után kért először időt Kaszap Tamás, ám mindez hiábavalónak tűnt, mert folytatta a pontgyártást a FATUM, és fokozatosan elhúzott. Nem állt össze a Loki nyitásfogadása, és a blokkok sem úgy működtek, ahogyan kellett volna, 10:4. A folytatásban állandósulni látszott a három-négypontos differencia a felek között, és némiképp érződött az összeszokottság hiánya. Aztán lendületet kaptak a kék-fehérek, fel is jöttek egyre (14:13), majd Georgi Andrikopoulou átlóból szerzett pontjának örülhettek a MÁV Előre Foxconn hívei. 15-nél, ha keservesen is, de egyenlítettek, és hosszú idő után (2:1) vették át vezetést Sziládi Viktória pontos sáncával, 15:16. Szép lassan elérték az üzemi hőmérsékletet, és Dávid Zoltán is kénytelen volt elhasználni mindkét idejét. Jót tettek a hazaiaknak az intelmek, most ők váltottak sebességet, és vették vissza a vezetést, 20:18. Utolérték azonban ellenfelüket Sziládiék, sőt egy rossz nyitást követően jött egy remek sánc, és először ment kettővel a Loki Polina Dziuba révén. Játszmalabdához ért a MÁV Előre, kettőt hárított a FATUM, ám Andrikopoulou ejtése már szettnyerést eredményezett.