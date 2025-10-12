47 perce
Kiélezett csata, sikeres idénykezdet a MÁV Előre Foxconn számára
A röplabda TippmixPro Női Extraliga nyitó fordulójában a MÁV Előre Foxconn már 2:0-ra is vezetett a FATUM-Nyíregyháza otthonában, amely kiegyenlített, de aztán a 114 perces csata végén a fehérváriak örülhettek.
FATUM-Nyíregyháza – MÁV Előre Foxconn 2:3 (-23, -23, 18, 18, 13)
Nyíregyháza, Continental Aréna, 250 néző
Vezette: Adler László, Varjasi Melinda.
FATUM-Nyíregyháza: Pampuch 4, Del Burgo 9, Petrovic 26, Lászlop 7, Davidovic 30, Antivero-Salinas 8. Csere: Tóth F. (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán
MÁV Előre Foxconn: Kotormán 1, Dziuba 15, Sziládi 12, Wells 16, Andrikopoulou 26, Rieder 3. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Hollósi 1, Szatmári, Nagy E., Jeszek. Vezetőedző: Kaszap Tamás.
A nyár folyamán alapos változáson, vérátömlesztésen esett át az előző évben az 5. helyen záró fehérvári gárda, amely Fortuna jóvoltából régi riválisa otthonában kezdte az idényt. A kék-fehérek az alapozás során rengeteg gonddal küzdöttek, Kaszap Tamás vezetőedzőnek egyszer sem sikerült az általa elképzelt kezdőhatost pályára küldeni, és ezúttal is hiányzott Amethyst Harper, és Godó Panna. A találkozó pikantériáját adta, hogy a vendéglátókat az a Dávid Zoltán dirigálta, aki korábban a Loki férfi csapatát bajnoki döntőkig vezette, és edzői pályafutása során először dolgozik női együttessel.
Hosszú labdamenettel, és Alyiah Wells blokkjával indult az összecsapás. Először 3:2-nél vezetett a házigazda, Aleksandra Davidovic révén. 5:2-es előny után kért először időt Kaszap Tamás, ám mindez hiábavalónak tűnt, mert folytatta a pontgyártást a FATUM, és fokozatosan elhúzott. Nem állt össze a Loki nyitásfogadása, és a blokkok sem úgy működtek, ahogyan kellett volna, 10:4. A folytatásban állandósulni látszott a három-négypontos differencia a felek között, és némiképp érződött az összeszokottság hiánya. Aztán lendületet kaptak a kék-fehérek, fel is jöttek egyre (14:13), majd Georgi Andrikopoulou átlóból szerzett pontjának örülhettek a MÁV Előre Foxconn hívei. 15-nél, ha keservesen is, de egyenlítettek, és hosszú idő után (2:1) vették át vezetést Sziládi Viktória pontos sáncával, 15:16. Szép lassan elérték az üzemi hőmérsékletet, és Dávid Zoltán is kénytelen volt elhasználni mindkét idejét. Jót tettek a hazaiaknak az intelmek, most ők váltottak sebességet, és vették vissza a vezetést, 20:18. Utolérték azonban ellenfelüket Sziládiék, sőt egy rossz nyitást követően jött egy remek sánc, és először ment kettővel a Loki Polina Dziuba révén. Játszmalabdához ért a MÁV Előre, kettőt hárított a FATUM, ám Andrikopoulou ejtése már szettnyerést eredményezett.
A második játszma kiegyenlített játékkal indult, jobbára hazai vezetés mellett. 7:4-nél lett első alkalommal hárompontos a különbség, és ezt lényegében folyamatosan tartani tudta a piros-kék gárda. Ettől függetlenül végig ott lihegett vendéglátói nyomában a fehérvári csapat, bár több lehetősége lett volna közelebb férkőzni, ez most nem jött össze. Elsősorban a blokkokban, és nyitásfogadásban múlták felül ellenfelüket ekkor a hazaiak. Rieder Evelin emberes leütését Andrikopoulou ász-nyitása követte, de még így sem volt kinn a vízből a Loki, 14:11. Majd nehezen, nagy munkával, de befogta riválisát a fehérvári hölgykoszorú 18-nál, sőt egy túlütésnél újfent átvették a vezetést a Kaszap-tanítványok, 18-19. Innentől több sansza volt a szett megnyerésére a csapatnak, egy játszmalabdát hárítottak a hazaiak, de Andrikopoulou labdájával szemben már tehetetlennek bizonyultak.
Nem adta fel a házigazda, a harmadik etapot sokkal jobban kezdték, 4:0 után Wells pontjával szépítettek először a fehérváriak. Majd Wells ászt nyitott, és közel került az egalizálás. Ám ez nem lett meg, mert újítani tudtak a szabolcsiak, és biztosan őrizték, és növelték előnyüket, 11:6. Ami az előző két játszmában összejött, ez azonban a pontszerzéstől függetlenül a harmadikban már nem annyira, ugyanis tetemes előnyt kovácsolt a Nyíregyháza, lezárta a szettet, a második játszmalabdáját beütve, és ezzel meccsben maradt.
A negyedik szett is hasonlóan indult hazai szemszögből, vezetett a FATUM, de 5:2 után közelebb került vendéglátóihoz a MÁV Előre, ám Davidovic vezérletével lendületben maradtak, 10:5. Változott azonban a helyzet, Kaszap Tamás időkérése jót tett, felgyorsították a játékot, és 10-nél utolérték, majd Andrikopoulou labdájával elhagyták egy, majd két ponttal ellenfelüket, 11-13. A vezetés tiszavirág életűnek bizonyult, mivel pillanatok alatt fordított a FATUM, zsinórban nyolc pontot gyűjtve. Innen már nem volt visszaút, és kiharcolta a döntő szett lehetőségét.
Az ötödik játszma a várakozásnak megfelelően szoros játékot hozott, egymás hibáiból éltek a csapatok, de a Loki nem adta könnyen a bőrét, és hosszú időt követően vezetett hárommal Sziládi ász nyitásával, 5:8. A térfélcsere sem fékezte meg a csapatot, a FATUM viszont újra megingott, és már nem volt képes megakadályozni Andrikopoulout, hogy meccslabdához juttassa a kékeket, 9:14. Majd csaknem kiénekelte a sajtot a szájukból a házigazda, de Wells hatalmas ütése véget vetett a párharcnak.
A MÁV Előre Foxconn csapata nagyon sokat tett ezért a győzelemért!
