Nívós küzdelmek a tábláknál

A gó története Kínában kezdődött cirka 4000 éve. A történészek és régészek ebben az egyben értenek egyet a gó eredetével kapcsolatban. Minden más csak elmélet. Ezek közül a legelfogadottabb, hogy a korai időkben jóslási szertartásra használták a mai gótábla ősét és hozzá a köveket. Ebből fejlődött az első modern értelemben vett, és azóta is folyamatosan játszott társasjátékká, sportággá. A gó egyszerre nagyon egyszerű és bonyolult is. A játék szabályait egy négyéves gyerek is gond nélkül meg tudja érteni, ugyanakkor mélysége óriási, kifinomult stratégiát és taktikát igényel. Ez a kettősség adja a varázsát, és teszi a játékot kortalan klasszikussá. Magyarországon a gót Erdős Pál, a híres matematikus terjesztette el. Harminc év alatt a magyar gójátékosok egyértelműen Európa élvonalába kerültek, bár a legerősebb távolkeleti mesterektől még mindig komoly szakadék választja el őket. Több magyar játékos próbált szerencsét távol keleti góiskolákban, és a segítségükkel egyszer talán sikerülhet kinevelni olyan fiatal tehetségeket, akik eséllyel vehetik fel a versenyt a legjobbakkal, és a világ élvonalába kerülhetnek.

Ismét megtelt a Köfém Művelődési Ház kamaraterme gó versenyzőkkel

Forrás: A szerző



Székesfehérvár, a főváros mellett évtizedek óta a gó hazai fellegvára. A kapcsolat a gó sportág és a Köfém Művelődési Ház között több mint 25 évre nyúlik vissza. A kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején számos góverseny került megrendezésre itt, egy alkalommal magyar bajnokság, illetve 2000-ben az akkori legrangosabb európai körverseny, a Fujitsu Grand Prix magyarországi állomása is volt az intézmény, mint megtudtuk Simon Józseftől a művelődési ház vezetőjétől, aki a verseny előtt tartott prezentációjában emlékezett a múltra, és a jelenről sem feledkezett meg, hiszen 2023 óta ismét működik a házban gó klub.

- Ez egy magyar szinten viszonylag erős versenynek mondható, 27 játékos nevezett. Néhányan, egészen pontosan heten érkeztek Székesfehérvárról, a helyi gó klubból, volt induló Piliscsabáról, és Balatonalmádiból. A legtöbben, tizenheten Budapestről, és környékéről jöttek, köztük akadt két négy danos versenyző, de sok erős kyus játékos is előfordult a mezőnyben, sőt ketten Horvátországból utaztak el a verseny kedvéért. Hivatalosan ugyan nem része a magyar bajnoki rendszernek a fehérvári verseny, de egyébként a játékrendszer és az időpont miatt tökéletes felkészülést biztosít a résztvevők számára a novemberi magyar gó bajnokságra is. A fehérvári gó klub két esztendeje, 2023 őszének végén, az akkori októberi versenyt követően indult újra, sok-sok év után. Kétheti rendszerességgel vannak a foglalkozásaink, keddenként 17 órától 21 óráig várunk minden érdeklődőt. – tájékoztatta a Fejér Megyei Hírlapot Holubár András főszervező.

A megmérettetés svájci rendszerű, négyfordulós, mínusz két köves hendikep verseny volt, a résztvevők két csoportra voltak bontva, egy 14 fős „A”, illetve egy 13 fős „B” csoporttal. A küzdelem számos izgalmas partit hozott, komoly csatákat vívtak a játékosok az Élő-pontokért és a dobogós helyezésekért.

A verseny végeredménye:

Az „A” csoport: 1. Csizmadia Róbert 4 dan, 2. Joó Gábor 4 kyu, 3. Varga Péter 6 kyu.

A „B” csoport: 1. Dr. Katona Lajos 13 kyu, 2. Sándorfi András 12 kyu, 3. Korossy-Khayll Péter 8 kyu.

A legjobb 18 év alatti versenyző: ifj. Gadó Csaba 7 kyu

A legjobb 12 év alatti játékos: Kis-Gadó Dávid 15 kyu

A legjobb 65 év feletti versenyző: Kalmár András 7 kyu

A legjobb fehérvári versenyző: Bővíz László 3 kyu.