Ígérettel a dicsőségért – Szár is ott lesz a Nemzeti Vágtán

A Nemzeti Vágta futamain több, mint 100 ló és lovas páros indul, hazai és nemzetközi színekben egyaránt, köztük Schiller Péter is, aki a fejér megyei Szárt képviseli a vágtán, saját tenyésztésű, 7 éves, kisbéri félvér kancájával, Istafan Ígérettel. Ígéret apja a pátkai tenyésztésű, Istafan IQ II, aki eredményesen versenyzett díjugratásban.

Schiller Péter utoljára Piliscsév színeiben, 2020-ban volt a Nemzeti Vágta indulói között, Balu Hős nevű lovával.

Forrás: Nemzeti Vágta (vagta.hu)

A nyírségi lótenyésztő immár negyedik alkalommal vesz részt a háromnapos rendezvényen, korábban más településeket képviselve. Jelenleg 8 lova van, ezek közül több díjnyertes, emellett volt olyan is, amivel már megnyerték a vágtát.

Mégis hogyan vehet részt egy nyírségi lovas Szár színeiben a Nemzeti Vágtán?

A kérdésre Fenyvesi Szabolcs, Szár polgármestere adott választ.

– Száron működik az Epona Spanyol Lovasiskola már vagy 20 éve és az ottani kapcsolaton keresztül jött a lehetőség, ugyanis Szotyori-Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta egyik főszervezője ajánlotta fel ezt a lehetőséget még a nyáron, hogy ha gondoljuk akkor indítana ő egy lovast szári színekben.

Ez a lovas lett a Schiller Péter, aki már több települést képviselt a vágtán és ő ezt nagy megtiszteltetésnek érzi. Ez Szárnak is egy képviselet, mivel megjelenhet ezen az országos rendezvényen. Elhangzik a nevünk, elmondanak néhány információt a településről.

A Nemzeti Vágta

A Nemzeti Vágta, melyet évente rendeznek meg, egy történelmi hangulatú lovasfesztivál, melynek célja a magyar hagyományok ápolása és a közösségek összekapcsolása. Az első versenyt 2008-ban, I. Mátyás trónra lépésének 550. évfordulóján rendezték meg Geszti Péter és dr. Tamás István Pál kezdeményezésére, a huszárság emlékének szentelve, amely azóta is meghatározó motívuma az eseménynek.

A mostmár háromnapos esemény központi eleme a települések részvételével zajló lovasverseny, a Nemzeti Vágta, amelyhet regionális elővágták előznek meg. A győztes Arany Sarkantyú díjat, az általa képviselt település pedig pénzjutalmat és a vándor szablyát kapja. A különleges szabályokkal zajló esemény 2016-ban a Budapest Turizmusáért Díjban részesült.