3 órája
Öröm és büszkeség, a seregélyesi kislány édesanyja mesélt a Nemzeti Vágtáról
Hétvégén óriási dolog történt a seregélyesi Penzer Kamillával. A 11 esztendős sportoló a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában érmet szerzett, most erről Kamilla valamint édesanyja is mesélt lapunknak.
Október első hétvégéjén újfent Szilvásvárad volt a magyar lovassport központja, hiszen idén is a Nemzeti Vágta került terítékre ekkor. A fejér vármegyeiek legnagyobb örömére a seregélyesi Penzer Kamilla egy ezüstéremmel térhetett haza.
A Nemzeti Vágta a pályáról és annak széléről
Minden sikeres gyermek mögött áll valaki, vagy valakik, akik támogatják, nincs ez másképp a 11 esztendős Penzer Kamillával sem, akit családja segít mindenben, amit tud. A fiatal sportoló a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában szerzett ezüstérmet, amely óriási büszkeséggel tölti el a családot. A sikert követően édesanyja, Németh Andrea nyilatkozott a feol.hu-nak.
Fantasztikus élmény volt ott lenni a Nemzeti Vágtán, tele volt izgalommal, örömmel és büszkeséggel.
– emelte ki a büszke édesanya.
– Amikor Kamilla az elődöntőt ilyen nagy fölénnyel megnyerte, éreztük, hogy hatalmas dolog történik. A fináléban pedig minden pillanatért megdolgozott, látszott rajta, mennyire élvezi amit csinál, szívvel-lélekkel ül a nyeregben. Szülőként leírhatatlan érzés látni, hogy már ennyire fiatalon mennyi fegyelmet, bátorságot és szeretetet visz bele abba, amit csinál. Nagyon büszkék vagyunk rá – zárta gondolatait Németh Andrea.
Penzer Kamilla örül a második helynek
A seregélyesi Penzer Kamilla a Nemzeti VágtánFotók: Nemzeti Vágta / Facebook
Édesanyja után maga Kamilla is megosztotta lapunkkal, milyen érzés volt az elmúlt hétvégén versenyezni.
– Nagyon izgalmas volt a vágta, egy kicsit azért izgultam az elején.
Nem volt egyszerű dolga a seregélyesi portolónak, hiszen új lóval készült a hétvégi megmérettetésre, akivel még kicsit az ismerkedés fázisban vannak.
– Witko Dream Along fantasztikus volt, mindenben segített nekem. Az elődöntő után nagyon örültem, hogy sikerült továbbjutnom, a döntőben is mindent beleadtunk. Nagyon boldog vagyok, hogy második lettem – zárta gondolatait Penzer Kamilla.