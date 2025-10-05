Második helyen ért célba a Nemzeti Vágtán a seregélyesi kislány

Ezen a hétvégén rendezték Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyét, Szilvásváradon. A Nemzeti Vágta gyerekuszár kategóriájának mezőnyében indult a seregélyesi Penzer Kamilla.

Penzer Kamilla (szürkében) érmet szerzett a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában

Forrás: Nemzeti Vágta / Facebook

Seregélyesi kislány remekelt a Nemzeti Vágta mezőnyében

A 11 esztendős kislánynak már a szombati nap is remekül sikerült, annak ellenére nyerte meg saját versenyét, hogy új lóval, Witko Dream Alone-nal indult, akivel még ismerkedik, de úgy tűnik remek párost alkotnak. A versenyt a vasadi színekben induló Holczer Hanna nyerte meg.