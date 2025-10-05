Lovassport
36 perce
Második helyen ért célba a Nemzeti Vágtán a seregélyesi kislány
Megkoronázta a Fejér vármegyei lovassport kedvelők hétvégéjét Penzer Kamilla. A seregélyesi kislány második helyen ért célba a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájának döntőjében.
Ezen a hétvégén rendezték Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyét, Szilvásváradon. A Nemzeti Vágta gyerekuszár kategóriájának mezőnyében indult a seregélyesi Penzer Kamilla.
Seregélyesi kislány remekelt a Nemzeti Vágta mezőnyében
A 11 esztendős kislánynak már a szombati nap is remekül sikerült, annak ellenére nyerte meg saját versenyét, hogy új lóval, Witko Dream Alone-nal indult, akivel még ismerkedik, de úgy tűnik remek párost alkotnak. A versenyt a vasadi színekben induló Holczer Hanna nyerte meg.
