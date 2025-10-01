Ismét a Nemzeti Vágta mezőnyében bizonyíthat a seregélyesi kislány (videó)

Bő egy évvel ezelőtt számolhattunk be a hírről, hogy a házigazda Szilvásváradot képviselve ott volt a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában az akkor tíz éves seregélyesi kislány, Penzer Kamilla. Akkor ő volt a legfiatalabb a 16 induló közül, a saját futamában pedig a második helyen végeztt. Idén ismét bizonyíthat, hiszen Vácdukán kiharcolta az indulás jogát.

Idén Vácdukán kvalifikálta magát a Nemzeti Vágta versenyére Penzer Kamilla (zöldben)

Forrás: A család

Már nagyon készül a Nemzeti Vágta napjára Penzer Kamilla

Kamilla igazi lovas családban nevelkedik, hiszen édesapja, Penzer László nemzetközi szinten versenyez kettesfogat kategóriában, a 2023-ban Magyarországot képviselte a kettesofgathajtó világbajnokságon Franciaországban, míg édesanyja, Németh Andrea a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság aktív résztvevője.

Kamilla talán előbb lovagolt, mint járt

– mondta 2024 októberében lapunknak az anyuka.

A kislány idén is számtalan sikert ért már el, Vácdukán pedig kiharcolta azt, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is elindulhasson a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában.

– Nagyon várja már a versenyt, hónapok óta szorgalmasan készül a nagy megmérettetésre, amely nemcsak verseny, hanem egy igazi ünnep a lovassport és a hagyományok kedvelőinek – mondta már legutóbbi beszélgetésünk során Németh Andrea, majd Kamilla is közbeszólt. – Nagyon izgatottan várom, hogy rajthoz állhassak a Vágtán, a pónimmal minden nap gyakorlunk és remélem, hogy együtt szép eredményt érek el. Nekem már az is nagy öröm, hogy részt vehetek ezen a versenyen.

Tavaly debütált a Nemzeti Vágtán Penzer Kamilla (zöldben)

Forrás: A család

Kamilla a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában indul

Akárcsak a tavalyi évben, úgy idén is a házigazda Szilvásváradot képviseli majd Penzer Kamilla. Mint megtudtuk, a nyár folyamán Molnár Gyöngyi nyújtott hatalmas segítséget a felkészülésben, aki szívvel-lélekkel karolta fel a kislányt és póniját.

– Tapasztalatát, idejét és tudását, teljesen önzetlenül, ingyen ajánlotta fel, csak azért, hogy segítse egy fiatal lovas álmát. Ez a gesztus nem csak a családnak jelent sokat, hanem igazi példát mutat arról, mit jelent a közösség ereje és a hagyományok szeretete – mesélte Németh Andrea.