október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lovassport

1 órája

Ismét a Nemzeti Vágta mezőnyében bizonyíthat a seregélyesi kislány (videó)

Címkék#Penzer Kamilla Kamilla#lovassport#Penzer László#Németh Andrea#nemzeti vágta

A hétvégén rendezik Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyét Szilvásváradon. A Nemzeti Vágta mezőnyében ezúttal is ott lesz a seregélyesi kislány, Penzer Kamilla.

Szabó Róbert
Ismét a Nemzeti Vágta mezőnyében bizonyíthat a seregélyesi kislány (videó)

Idén Vácdukán kvalifikálta magát a Nemzeti Vágta versenyére Penzer Kamilla (zöldben)

Forrás: A család

Bő egy évvel ezelőtt számolhattunk be a hírről, hogy a házigazda Szilvásváradot képviselve ott volt a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában az akkor tíz éves seregélyesi kislány, Penzer Kamilla. Akkor ő volt a legfiatalabb a 16 induló közül, a saját futamában pedig a második helyen végeztt. Idén ismét bizonyíthat, hiszen Vácdukán kiharcolta az indulás jogát.

nemzeti vágta
Idén Vácdukán kvalifikálta magát a Nemzeti Vágta versenyére Penzer Kamilla (zöldben)
Forrás: A család

Már nagyon készül a Nemzeti Vágta napjára Penzer Kamilla

Kamilla igazi lovas családban nevelkedik, hiszen édesapja, Penzer László nemzetközi szinten versenyez kettesfogat kategóriában, a 2023-ban Magyarországot képviselte a kettesofgathajtó világbajnokságon Franciaországban, míg édesanyja, Németh Andrea a Fejér Vármegyei Fogathajtó Bajnokság aktív résztvevője.

Kamilla talán előbb lovagolt, mint járt

– mondta 2024 októberében lapunknak az anyuka.

A kislány idén is számtalan sikert ért már el, Vácdukán pedig kiharcolta azt, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is elindulhasson a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában.

– Nagyon várja már a versenyt, hónapok óta szorgalmasan készül a nagy megmérettetésre, amely nemcsak verseny, hanem egy igazi ünnep a lovassport és a hagyományok kedvelőinek – mondta már legutóbbi beszélgetésünk során Németh Andrea, majd Kamilla is közbeszólt. – Nagyon izgatottan várom, hogy rajthoz állhassak a Vágtán, a pónimmal minden nap gyakorlunk és remélem, hogy együtt szép eredményt érek el. Nekem már az is nagy öröm, hogy részt vehetek ezen a versenyen.

Tavaly debütált a Nemzeti Vágtán Penzer Kamilla (zöldben)
Forrás: A család

 Kamilla a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájában indul

Akárcsak a tavalyi évben, úgy idén is a házigazda Szilvásváradot képviseli majd Penzer Kamilla. Mint megtudtuk, a nyár folyamán Molnár Gyöngyi nyújtott hatalmas segítséget a felkészülésben, aki szívvel-lélekkel karolta fel a kislányt és póniját. 

– Tapasztalatát, idejét és tudását, teljesen önzetlenül, ingyen ajánlotta fel, csak azért, hogy segítse egy fiatal lovas álmát. Ez a gesztus nem csak a családnak jelent sokat, hanem igazi példát mutat arról, mit jelent a közösség ereje és a hagyományok szeretete – mesélte Németh Andrea.

Penzer Kamilla és edzője, Molnár Gyöngyi
Forrás: A család

Penzer Kamilla amellett, hogy Érsekhalmán készült a nagy megmérettetésre, otthon is volt lehetősége a gyakorlásra, hiszen szülei erre a célra kialakítottak neki egy galopp pályát. Az alábbi videóban azt láthatják, ahogy a kislány épp tárcsázza és rendezi a helyet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu