1 órája
Döntőbe jutott a seregélyesi kislány a Nemzeti Vágtán
Remekül sikerült az elődöntő a seregélyesi kislánynak. A 11 éves Penzer Kamilla megnyerte a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájának szombati versenyét, ezzel kvalifikálva magát a vasárnapi fináléba.
Ezen a hétvégén rendezik Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyét, Szilvásváradon. A Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájának mezőnyében az előző évhez hasonlóan idén is ott van a seregélyesi Penzer Kamilla. Tavaly második helyen ért célba, idén még magasabbra szeretne törni.
Remekül sikerült a Nemzeti Vágta elődöntője
A seregélyesi kislány a házigazda Szilvásvárad színeiben indult. A szombati elődöntő nem is sikerülhetett volna jobban számára, hiszen megnyerte a futamot, így gond nélkül kvalifikált a vasárnap délutáni döntőbe. A verseny után édesanyjával, Németh Andreával beszélgettünk, aki elárulta, hogy gyermeke végig jól érezte magát, ez abból is látható, hogy szinte az összes fényképen mosolyog. A büszke anyukától megtudtuk, hogy nem számítottak könnyű előfutamra, hiszen nagyon erős volt a mezőny, emellett Kamilla új lóval indult, amellyel még ismerkedik.
A vasárnapi fináléban négy gyermek között dől el a végső győzelem kérdése.