Döntőbe jutott a seregélyesi kislány a Nemzeti Vágtán

Ezen a hétvégén rendezik Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyét, Szilvásváradon. A Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájának mezőnyében az előző évhez hasonlóan idén is ott van a seregélyesi Penzer Kamilla. Tavaly második helyen ért célba, idén még magasabbra szeretne törni.

Penzer Kamilla a Nemzeti Vágta döntőjében

Forrás: Nemzeti Vágta / Facebook

Remekül sikerült a Nemzeti Vágta elődöntője

A seregélyesi kislány a házigazda Szilvásvárad színeiben indult. A szombati elődöntő nem is sikerülhetett volna jobban számára, hiszen megnyerte a futamot, így gond nélkül kvalifikált a vasárnap délutáni döntőbe. A verseny után édesanyjával, Németh Andreával beszélgettünk, aki elárulta, hogy gyermeke végig jól érezte magát, ez abból is látható, hogy szinte az összes fényképen mosolyog. A büszke anyukától megtudtuk, hogy nem számítottak könnyű előfutamra, hiszen nagyon erős volt a mezőny, emellett Kamilla új lóval indult, amellyel még ismerkedik.

A vasárnapi fináléban négy gyermek között dől el a végső győzelem kérdése.