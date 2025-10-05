október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lovassport

1 órája

Döntőbe jutott a seregélyesi kislány a Nemzeti Vágtán

Címkék#lovasverseny#Penzer Kamilla#lovassport#Németh Andrea#nemzeti vágta

Remekül sikerült az elődöntő a seregélyesi kislánynak. A 11 éves Penzer Kamilla megnyerte a Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájának szombati versenyét, ezzel kvalifikálva magát a vasárnapi fináléba.

Kelemen Kornél

Ezen a hétvégén rendezik Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyét, Szilvásváradon. A Nemzeti Vágta gyerekhuszár kategóriájának mezőnyében az előző évhez hasonlóan idén is ott van a seregélyesi Penzer Kamilla. Tavaly második helyen ért célba, idén még magasabbra szeretne törni. 

Penzer Kamilla a Nemzeti Vágta döntőjében
Penzer Kamilla a Nemzeti Vágta döntőjében
Forrás: Nemzeti Vágta / Facebook

Remekül sikerült a Nemzeti Vágta elődöntője

A seregélyesi kislány a házigazda Szilvásvárad színeiben indult. A szombati elődöntő nem is sikerülhetett volna jobban számára, hiszen megnyerte a futamot, így gond nélkül kvalifikált a vasárnap délutáni döntőbe. A verseny után édesanyjával, Németh Andreával beszélgettünk, aki elárulta, hogy gyermeke végig jól érezte magát, ez abból is látható, hogy szinte az összes fényképen mosolyog. A büszke anyukától megtudtuk, hogy nem számítottak könnyű előfutamra, hiszen nagyon erős volt a mezőny, emellett Kamilla új lóval indult, amellyel még ismerkedik. 

A vasárnapi fináléban négy gyermek között dől el a végső győzelem kérdése. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu