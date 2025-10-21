1 órája
Nem jött össze a bravúr – galéria
Bár kétszettes hátránynál szépített, végül 1:3-ra kikapott a MÁV Előre Foxconn a spanyol Guaguas Las Palmas elleni férfi röplabda Bajnokok Ligája selejtezőjének első körének első mérkőzésén.
Nagyot küzdött a MÁV Előre Foxconn (kékben), de a bravúr elmaradt
Fotó: Fehér Gábor
Nagy izgalommal várta egész Székesfehérvár a MÁV Előre Foxconn történelmi meccsét a spanyol Guaguas Las Palmas ellen, hiszen első ízben léphetett pályára a férfi röplabdacsapat a Bajnokok Ligájában. Pesti Marcellék bár nem számítottak esélyesnek, így is nagy elánnal álltak bele a találkozóba, és mindent megtettek azért, hogy borítani tudják a papírformát.
Az első szettben 7-7-ig még tartotta a lépést ellenfelével a Loki, többször vezetett is, azonban ekkor a spanyolok elhúztak és ötre növelték a különbséget, 10-15. A folytatásban állandósult ez a differencia, s bár 20-23-nál háromra zárkóztak a hazaiak, az első szettet behúzta a rutinosabb gárda, 21-25.
A második játszmában már kijött a két csapat közti különbség, hiszen a spanyolok gyorsan elhúztak, esélyt sem hagytak ellenfelüknek. A Loki sokáig megragadt négy ponton, miközben ellenfelük már tizenkettőnél járt, 4-12. A szépítés sem sikerült a hazaiaknak, a végére pedig kilencre nőtt a különbség és két szettel vezetett a Guaguas, 16-25.
MÁV Előre Foxconn–GuaguasFotók: Fehér Gábor / FMH
A harmadik játszmában a hazai közönség buzdításából is táplálkozva feléledt a MÁV Előre Foxconn. 10-10-ig fej-fej mellett haladtak a felek, majd hol az egyik, hol a másik vezetett egyel. 13-14-es állásnál a Loki váltott és egy 5-0-s szakasszal 18-14-re elhúzott. Végül ez az előny elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy szépítsenek a fehérváriak, 25-21.
A negyedik játszmát ismét a Loki kezdte jobban, sokak szemében felcsillant a fény, hogy összejöhet az egyenlítés. Végül hiába volt 5-2 és 7-5 is az állás, ekkor belendültek a spanyolok, akik végleg lezárták az érdemi kérdéseket. 11-16-nál már öttel vezettek, a különbséget pedig egyel még növelni is tudták a játékrész végére, 19-25.
A MÁV Előre Foxconn nem tudta borítani a papírformát, így nehéz helyzetben várhatja az október 30-i visszavágot, amit Spanyolországban játszanak majd le a felek. A székesfehérváriak sikeréhez legalább 3:1-es diadalt kellene aratni, ekkor még egy döntő játszma következne a továbbjutásért.
Férfi röplabda, Bajnokok Ligája, selejtező, első forduló, első mérkőzés
MÁV Előre Foxconn–Guaguas (spanyol) 1:3 (21, 16, –21, 19)