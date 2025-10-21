október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda BL

2 órája

Nem jött össze a bravúr – galéria

Címkék#MÁV Előre Foxconn#Guaguas Las Palmas#Bajnokok Ligája

Bár kétszettes hátránynál szépített, végül 1:3-ra kikapott a MÁV Előre Foxconn a spanyol Guaguas Las Palmas elleni férfi röplabda Bajnokok Ligája selejtezőjének első körének első mérkőzésén.

Szabó Róbert
Nem jött össze a bravúr – galéria

Nagyot küzdött a MÁV Előre Foxconn (kékben), de a bravúr elmaradt

Fotó: Fehér Gábor

Nagy izgalommal várta egész Székesfehérvár a MÁV Előre Foxconn történelmi meccsét a spanyol Guaguas Las Palmas ellen, hiszen első ízben léphetett pályára a férfi röplabdacsapat a Bajnokok Ligájában. Pesti Marcellék bár nem számítottak esélyesnek, így is nagy elánnal álltak bele a találkozóba, és mindent megtettek azért, hogy borítani tudják a papírformát.

Az első szettben 7-7-ig még tartotta a lépést ellenfelével a Loki, többször vezetett is, azonban ekkor a spanyolok elhúztak és ötre növelték a különbséget, 10-15. A folytatásban állandósult ez a differencia, s bár 20-23-nál háromra zárkóztak a hazaiak, az első szettet behúzta a rutinosabb gárda, 21-25.

A második játszmában már kijött a két csapat közti különbség, hiszen a spanyolok gyorsan elhúztak, esélyt sem hagytak ellenfelüknek. A Loki sokáig megragadt négy ponton, miközben ellenfelük már tizenkettőnél járt, 4-12. A szépítés sem sikerült a hazaiaknak, a végére pedig kilencre nőtt a különbség és két szettel vezetett a Guaguas, 16-25.

MÁV Előre Foxconn–Guaguas

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A harmadik játszmában a hazai közönség buzdításából is táplálkozva feléledt a MÁV Előre Foxconn. 10-10-ig fej-fej mellett haladtak a felek, majd hol az egyik, hol a másik vezetett egyel. 13-14-es állásnál a Loki váltott és egy 5-0-s szakasszal 18-14-re elhúzott. Végül ez az előny elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy szépítsenek a fehérváriak, 25-21.

A negyedik játszmát ismét a Loki kezdte jobban, sokak szemében felcsillant a fény, hogy összejöhet az egyenlítés. Végül hiába volt 5-2 és 7-5 is az állás, ekkor belendültek a spanyolok, akik végleg lezárták az érdemi kérdéseket. 11-16-nál már öttel vezettek, a különbséget pedig egyel még növelni is tudták a játékrész végére, 19-25.

A MÁV Előre Foxconn nem tudta borítani a papírformát, így nehéz helyzetben várhatja az október 30-i visszavágot, amit Spanyolországban játszanak majd le a felek. A székesfehérváriak sikeréhez legalább 3:1-es diadalt kellene aratni, ekkor még egy döntő játszma következne a továbbjutásért.

Férfi röplabda, Bajnokok Ligája, selejtező, első forduló, első mérkőzés
MÁV Előre Foxconn–Guaguas (spanyol) 1:3 (21, 16, –21, 19)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu