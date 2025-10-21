Nem jött össze a bravúr – galéria

Nagy izgalommal várta egész Székesfehérvár a MÁV Előre Foxconn történelmi meccsét a spanyol Guaguas Las Palmas ellen, hiszen első ízben léphetett pályára a férfi röplabdacsapat a Bajnokok Ligájában. Pesti Marcellék bár nem számítottak esélyesnek, így is nagy elánnal álltak bele a találkozóba, és mindent megtettek azért, hogy borítani tudják a papírformát.

Az első szettben 7-7-ig még tartotta a lépést ellenfelével a Loki, többször vezetett is, azonban ekkor a spanyolok elhúztak és ötre növelték a különbséget, 10-15. A folytatásban állandósult ez a differencia, s bár 20-23-nál háromra zárkóztak a hazaiak, az első szettet behúzta a rutinosabb gárda, 21-25.

A második játszmában már kijött a két csapat közti különbség, hiszen a spanyolok gyorsan elhúztak, esélyt sem hagytak ellenfelüknek. A Loki sokáig megragadt négy ponton, miközben ellenfelük már tizenkettőnél járt, 4-12. A szépítés sem sikerült a hazaiaknak, a végére pedig kilencre nőtt a különbség és két szettel vezetett a Guaguas, 16-25.