Nem engedhetik meg maguknak a hullámzást

A látogatók kezdtek jobban, félidőben egy ponttal vezettek, a nagyszünet után a vendéglátók 10 pontot vertek a KKK legénységére. Úgy tűnt, nem lehet gond az újonc, az idényben mindössze egy győzelemmel rendelkező látogatókkal szemben. A záró etap során a hazaiak összezuhantak, 24 pontot dobtak és 40-et kaptak, ami végzetesnek bizonyult.

A koronázóvárosiak spanyol szakvezetője, Lluis Riera Martí önkritikusan elismerte, a vendégek megérdemelten győztek Fejérben.

– A lefújás után természetesen gratuláltam a Kaposvárnak győzelemhez. A vendégek azt játszották, amit szeretnek, ezt ráadásul jól csinálták, mi pedig nem voltunk annyira kemények, amennyire kellett volna, nem nyújtottunk elég jó teljesítményt. Sok részletben javulnunk kell, például sok támadó lepattanót engedélyeztünk, összességében a lepattanózással sem vagyok elégedett és az átmenetek is gondot okoztak nekünk. Fel kell emelni a fejünket, dolgozni sokat az következő hetekben.

Branislav Dzunic, a somogyiak trénere szerint a játék több elemében jobbnak bizonyultak a hazaiaknál.

– Mondhatjuk, hogy közönségszórakoztató, jó mérkőzést játszottunk, amit mi nyertünk meg. Jól kezdtünk, talán szerencsések is voltunk, lehet, ez döntött a javunkra a végjátékban is. Örülök, hogy jól dobtunk távolról, valamint ha kicsivel is, de a lepattanó csatát is megnyertük. Szeretem ezeket a pontgazdag mérkőzéseket, főleg, ha mi kerülünk ki győztesen a párharcokból. Azért dolgozunk, hogy nagy tempót tudjunk diktálni. Persze most könnyen beszélek, mert mi nyertünk.

Pongó Marcell, a fehérváriak válogatott irányítója 21/6 pontot szerzett a találkozón.

– Nagyon hullámzó volt a játékunk, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Az első és a második negyedben is hagytuk ellépni a Kaposvárt, aztán a harmadik játékrészben végre jól védekeztünk, ezért is volt érthetetlen, hogy a záró tíz percben 40 pontot kaptunk. Itthon sokkal jobban kell összpontosítani. Számítottunk rá, hogy pontgazdag meccs lesz, mert a

Kaposvár is gyors kosárlabdát játszik, de olyan hibákat vétettünk védekezésben, amilyenek ilyen szinten nem fordulhatnak elő. Szegeden javítani szeretnénk.