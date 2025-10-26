Kettő piros lap, négy gól, újabb fontos siker az NB II-ben

Az Aqvital FC Csákvár a szezon eddigi részében kiválóan teljesített az NB II-ben, azonban az elmúlt hetekben ez nem párosult győzelmekkel, hiszen a Szenlőrinc, a Kecskemét és a Békéscsaba ellen döntetlent játszott, míg Karcagon 1-0-ra kikapott. Azonban ez sem szegte Tóth Balázsék kedvét, akik most visszatértek a győztes útra.

Az NB II-es forduló egyik, ha nem a legizgalmasabb meccsét hozta a Csákvár és a Tiszakécske találkozója

Fotó: Kricskovics Antal

A hazaiak sárga mezben, míg a vendégek fekete-sárgában léptek pályára. A meccs elején, majdnem jött a hidegzuhany a hazaiaknak, ugyanis az 5. percben Bódi Ádám beadását Myke Ramos terelte a ketrec felé, azonban a kapufáról kivágódott. Ezt követően hamar magához ragadta az irányítást a Csákvár, aminek hamar meglett az eredménye. A 14. percben Helembai Márk harcolt meg egy labdáért, amit Magyar Zsolthoz passzolt, aki a tizenhatos bal oldaláról tekert a hosszú felső sarokba, 1-0. Óriási volt az öröm az Aqvital FC kispadján, a gól még nagyobb lendületet adott a gyepen lévőknek, akik sorra dolgozták ki a helyzeteket. Durvaságból már az első félidőben sem volt hiány, ezeket inkább a vendégek kezdeményezték, ezt a játékvezető két sárga lappal honorálta.

Eldurvult az NB II-es találkozó

A fordulást követően Bányai Péter duplázta meg a Csákvár előnyét, 2-0. A Tiszakécske ezt követően sem adta fel, hamar jött is az egyenlítés. Az 56. percben Lorentz Márton szerelését szabálytalannak látta a játékvezető, amiért büntetőrúgást ítélt, amelyet Bódi értékesített, 2-1. Az indulatok csak ezt követően szabadultak el, a 73. percben Lucas olyan hevesen reklamált, hogy piros lapot kapott, így emberelőnybe került az Aqvital FC. Nem kellett sokat várni a következő kiállításra sem, hiszen négy perccel később Szekér Ádám kapta meg második sárgáját, így ő is mehetett zuhanyozni. A kettős emberelőny nagy segítség volt Tóth Balázs legénységének, amely percekkel később lezárta a meccset. Mondovics Kevin indult meg a szélen, majd tette be a labdát a középen érkező Ominger Bencének, aki nem hibázott és beállította a 3-1-es végeredményt.