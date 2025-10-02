Hosszú hónapok után ismét NB I-es meccset rendeznek Székesfehérváron

Az Alba nem remekelt a Debrecen ellen az NB I-ben

Az előző idényben négyszer is szembenézett egymással a két együttes, hiszen az alapszakaszt követően a helyosztók során is farkasszemet néztek. Először decemberben futottak össze, ekkor a még Alejandro Zubillaga vezette Fejér vármegyeiek magabiztos 88-71-es győzelmet arattak. Januárban már nem volt ilyen fényes a helyzet, hiszen hazai környezetben a DEAC-nak sem okozott gondot a két pont begyűjtése, 81-74. A helyosztók során is szembekerült a két klub, a két győzelemig tartó párharcból szintén a fekete-fehér mezesek jöttek ki jobban, így van miért visszavágnia a kék-fehéreknek.

A találkozó előtt Filipovics Stefan nyilatkozott az Alba Fehérvár hivatalos oldalának.

Elsősorban nekünk magunkkal kell foglalkoznunk

– emelte ki a játékos.

„Nagyon boldog vagyok, hogy Sopronban nyerni tudtunk , viszont hullámzott a teljesítményünk, ezen javítani kell. vezetőedzőnk csak az Európa-bajnokság után csatlakozott be a munkába, így kell idő, hogy összeszokjunk, de folyamatosan fejlődünk. Nem szabad abból kiindulni, hogy a DEAC kikapott az első meccsen otthon, lehet, hogy ettől csak még motiváltabban jönnek hozzánk, hogy javítsanak. Tényleg úgy gondolom, hogy a saját feladatunkat kell a lehető legjobban megoldani" – zárta gondolatait Filipovics Stefan.

A mérkőzés péntek este 18 órakor kezdődik az Alba Regia Sportcsarnokban.