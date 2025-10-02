52 perce
Hosszú hónapok után ismét NB I-es meccset rendeznek Székesfehérváron
Az Alba Fehérvár hazai pályán is megkezdi a szezont. Lluis Riera Martí legénysége a DEAC-ot fogadják az NB I/A második fordulójában.
Múlt héten győzelemmel kezdte az NB I/A 2025-2026-os kiírását az Alba Fehérvár, amely péntek este hazai pályán is belevág az évadba. A második fordulóban a DEAC lesz Vojvoda Dávidék ellenfele.
A debreceniek nem kezdték jól a bajnokságot, hiszen a Budapest Honvéd a hajdúságban ütötte ki őket 94-70-re. A fővárosiak ellen rengeteg hibát követtek el, de ebből nem indulhat ki az Alba, hiszen több kiváló játékos is erősíti a DEAC-ot. Bár Djordje Drenovac személyében az egyik legfontosabb kosárlabdázójuk távozott, érkezett megfelelő utód a helyére. Már a kispestiek ellen látszódott, hogy a Bojan Szubotics, Danilo Osztojics páros sok gondot fog okozni az ellenfeleknek a palánk alatt. Hiányzó is akad a vendégek kereében, hiszen Pongó Máté sérülés miatt kénytelen kihagyni a székesfehérvári találkozót.
Az Alba nem remekelt a Debrecen ellen az NB I-ben
Az előző idényben négyszer is szembenézett egymással a két együttes, hiszen az alapszakaszt követően a helyosztók során is farkasszemet néztek. Először decemberben futottak össze, ekkor a még Alejandro Zubillaga vezette Fejér vármegyeiek magabiztos 88-71-es győzelmet arattak. Januárban már nem volt ilyen fényes a helyzet, hiszen hazai környezetben a DEAC-nak sem okozott gondot a két pont begyűjtése, 81-74. A helyosztók során is szembekerült a két klub, a két győzelemig tartó párharcból szintén a fekete-fehér mezesek jöttek ki jobban, így van miért visszavágnia a kék-fehéreknek.
A találkozó előtt Filipovics Stefan nyilatkozott az Alba Fehérvár hivatalos oldalának.
Elsősorban nekünk magunkkal kell foglalkoznunk
– emelte ki a játékos.
„Nagyon boldog vagyok, hogy Sopronban nyerni tudtunk , viszont hullámzott a teljesítményünk, ezen javítani kell. vezetőedzőnk csak az Európa-bajnokság után csatlakozott be a munkába, így kell idő, hogy összeszokjunk, de folyamatosan fejlődünk. Nem szabad abból kiindulni, hogy a DEAC kikapott az első meccsen otthon, lehet, hogy ettől csak még motiváltabban jönnek hozzánk, hogy javítsanak. Tényleg úgy gondolom, hogy a saját feladatunkat kell a lehető legjobban megoldani" – zárta gondolatait Filipovics Stefan.
A mérkőzés péntek este 18 órakor kezdődik az Alba Regia Sportcsarnokban.
