Sorsdöntő mérkőzés az NB I roncsderbijén

Igazi roncsderbit rendeznek a Fizz Ligában. A labdarúgó NB I 9. fordulójában a Puskás Akadémia az Újpestet fogadja a Pancho Arénában szombat délután 17 órától. Izgalmakból nem lesz hiány.

Kelemen Kornél

Szombat délután 17 órától két olyan csapat néz farkasszemet az NB I-ben, amelyek számára kiemelten fontos, hogy egy győzelemmel menjen el a válogatott szünetre. A Puskás Akadémia otthonába ezúttal az Újpest látogat el. Egyik gárda sem teheti ki az ablakba az elmúlt hetekben nyújtott teljesítményét, hiszen az ezt megelőző öt fordulóból csak egy-egy alkalommal jöttek ki győztesen. Az talán még jobban bemutatja a klubok rossz formáját, hogy szeptemberben egyetlen meccset sem nyertek meg. 

Lamin Colley két gólt lőtt, amikor a Puskás Akadémia utoljára legyőzte hazai pályán az Újpestet az NB I-ben
Nem csak az NB I-ben botladoznak

A bajnokság mellett a MOL Magyar Kupa sem hozta meg az áttörést az Újpestnek és a Puskás Akadémiának sem, pedig papíron mindkettőnek tovább kellett volna jutnia, ugyanis egyaránt NB II-es együttesekkel játszottak. A fővárosiak lila-fehér rangadót veszítettek el a Kecskemét otthonában, míg a felcsútiaknak a Vasas otthonában nem jöt ki a lépés 4-1-es pofonba szaladtak bele.

A legutóbbi két alkalommal az 1-1 volt a sláger

Az elmúlt években a Puskás Akadémia az élmezőny tagja volt, folyamatosan a dobogót ostromolta, sőt az előző szezonban az utolsó pillanatokig esélyes volt a bajnoki cím megszerzésére, de végül be kellett érnie az ezüstéremmel. Ezzel szemben a lila-fehérek a középmezőnyben sínylődtek, nem tudták jó eredményekkel megörvendeztetni a szurkolókat. 

A 2024-2025-ös idényben háromszor találkozott a két gárda egymással, először július 28-án a fővárosban, ahonnan Hornyák Zsolték egy 2-1-es győzelemme elhozták a három pontot, majd novemberben és márciusban nem született döntés, egyaránt 1-1-es döntetlent játszottak a felek. 

Az Újpestnek mostanában jól megy a Pancho Arénában, a legutóbbi három vendégjátékukból egyszer sem szenvedtek vereséget. 2023 márciusáig kell visszapillantanunk ahhoz, hogy Puskás Akadémia győzelmet találjunk hazai környezetben, igaz ekkor egy kiütéses 5-1-es diadalt arattak. Ezen az összecsapáson Lamin Colley duplázott, ő akár most hétvégén is nyerőembernek bizonyulhat. 

Sorsokat dönthet el a Puskás Akadémia–Újpest meccs?

Egyik csapat sincs jó formában, aminek eredményeképp az elmúlt hetekben a sajtóban mindkét vezetőedző kapcsán felmerült, hogy meginoghat alattuk a kispad. Damir Krznar májusban vette át az irányítást a menesztett Bartosz Grzelaktól, ekkor még három forduló volt hátra a szezonból, ezeken két döntetlen mellett egy győzelmet kapart össze a budapesti alakulat. A kezdés nem volt rossz, nyáron rengeteg új játékos érkezett, aminek köszönhetően optimista hangulatban vághattak neki az új évadnak. Az első két kör nem is nézett ki rosszul, hiszen a DVTK ellen magabiztos 3-1-es győzelmet arattak a Krznar legények, majd az ETO FC Győr  otthonában közel hatvan percig játszottak emberhátrányban, mégis sikerült egy pontot elhozni a zöld-fehérektől. Ezt egy Paks ellen 2-1-re elvesztett mérkőzés követte, amely azért nem mondható égbekiáltó bűnnek, hiszen Bognár Györgyék idén is brillíroznak. De többek között a Kisvárda, a Kecskemét és a Kazincbarcika ellen elszenvedett vereség, már kifejezetten rosszul mutat, ahogy a múlt héten a Nyíregyháza elleni 2-2-es döntetlen sem egy diadalmenet. Hornyák Zsolt együttesének sem megy mostanában a játék, a legutóbbi négy fordulóban mindössze egy pontot szerzett a csapat. Abból a szempontból mindenképp könyebb helyzetben van, mint horvát kollégája, hogy már évek óta bíznak a munkájában és már több hullámvölgyből kivezette a tanítványait, emellett ne felejtsük el, hogy a nyáron alaposan átalakult a sárga-kékek kerete. 

A szombat délutáni találkozó az idegek harca lesz. 

 

