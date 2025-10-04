Közel volt a csattanó az NB I roncsderbijén

Az NB I két legrosszabb formában lévő együttese csapott össze szombat délután Felcsúton. Az Újpest és a Puskás Akadémia sincs túl jó formában az elmúlt hetekben.

Gólnélküli döntetlennel zárult az NB I roncsderbije

Fotó: Kricskovics Antal

Az idegesség már az első percekben érződött a két csapaton hiszen mindkét klub számára fontos lett volna, hogy jól zárja a válogatott szünet előtti utolsó fordulót. Ennek megfelelően a pályánlévőkön érződött, hogy mindent beleadnak, a Pancho Aréna lelátójára összegyűlő népes nézősereg a küzdőszellemre nem panaszkodhatott, azonban a mutatott játékra már annál inkább. Az első tíz percben többször is égnek állhatott az Újpest szimpatizánsok haja, hiszen Riccardo Piscitellinek több bravúrt is be kellett mutatnia, ezt követően stabilizálódott a lilák játéka is, és a félidőig már egyik kapu sem forgott komoly veszélyben. Hornyák Zsolt is csak az első percekkel lehetett elégedett, hiszen nem azért egyenlítődött ki a mérkőzés, mert a fővárosiak magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, hanem azért mert a felcsúti gépezet kezdett el akadozni.

NB I-es pontok, amelyeket mindkét fél elbukott

A félidőben mindkét mester megdorgálhatta csapatát, hiszen a játékosok úgy tértek vissza a pályára, mint akik vérszemet kaptak. Már az első percekben szükség volt mindkét kapusra, Szappanos Péter és Piscitelli is hozzájárult ahhoz, hogy ne szülessen gól. Ezt követően ismét az első félidei formula kezdett kialakulni, az intenzív kezdés után, egyre laposabb támadójáték, egyik csapatban sem volt meg a kellő kreativitás, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy a védelmek olyan szorosan zártak, hogy nem lehetett feltörni őket. Érezni lehetett a levegőben, hogy itt kevés az esély a gólra, azonban ekkor jött Laros Duarte, aki megmutatta, miért is olyan fontos a Puskás Akadémia számára. Gyönyörűszép cselekkel tüntette el a védőket maga elől, majd kapura lőtt, azonban ez kijött a felső lécről, ezzel megpecsételve a 0-0-ás döntetlen sorsát.

A mérkőzés összképét tekintve, a Fejér vármegyeiek valamelyest jobban megérdemelték volna a győzelmet, ennek ellenére nem beszélhetünk igazságtalan döntetlenről. Egyik fél sem zárta le a rossz szériáját, ezzel a pontosztozkodással a Puskás Akadémia már öt-, míg az Újpest négy forduló óta nyeretlen az NB I-ben.