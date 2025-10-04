Feol podcast
45 perce
Rangadók az NB I-ben és az NB II-ben
Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszélgetett a GoalTalk Podcast második évad hatodik epizódjában. Az NB I és az NB II kilencedik fordulója volt terítéken.
A kilencedik fordulóval folytatódik a magyar labdarúgó NB I (Fizz Liga) és NB II (Merkantil Bank Liga) is, a GoalTalk Podcast hatodik adásában Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszélgetett.
A zöld-fehér csapatok az NB I urai
Az adás során szóba került, hogy az ETO FC Győrnek mennyi esélye van a bajnoki cím megszerzésére, valamint a hétvége csúcsrangadója, a Ferencváros–Paks mérkőzés. A másodosztályban a Videotonra is nehéz mérkőzés vár, hiszen a szezont remekül kezdő Mezőkövesd lesz az ellenfele.
