Labdarúgás

3 órája

Szerződést hosszabbított az NB I egyik legjobb támadója

A Puskás Akadémia a hivatalos oldalán jelentette be a remek hírt, miszerint Lamin Colley meghosszabbította szerződését a klubbal. A Gambiai légiós az elmúlt években az NB I egyik legjobb támadója volt.

Feol.hu

Lamin Colley 2022-en csatlakozott a Puskás Akadémiához, amelynek mezében eddig 83 bajnokin szerepelt, ezeken 21-szer volt eredményes. Játéka folyamatosan fejlődött, a legjobban a 2024-2025-ös idény sikerült számára, ekkor 10-szer is megzörgette az ellenfelek hálóját, nagyban hozzájárulva csapata NB I-es ezüstérméhez. 

Az NB I egyik legjobbja további két évig marad

Colley megállapodása a felcsútiakkal 2026 nyarán járt volna le. A gambiai támadó nem csak gójaival járul hozzá a csapat játékához, hanem rendkívüli fejjátékával és labdamegtartó képességével is. Új megállapodása 2028 nyaráig érvényes a sárga-kékekkel. 

 

 

