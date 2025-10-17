Szerződést hosszabbított az NB I egyik legjobb támadója

Lamin Colley 2022-en csatlakozott a Puskás Akadémiához, amelynek mezében eddig 83 bajnokin szerepelt, ezeken 21-szer volt eredményes. Játéka folyamatosan fejlődött, a legjobban a 2024-2025-ös idény sikerült számára, ekkor 10-szer is megzörgette az ellenfelek hálóját, nagyban hozzájárulva csapata NB I-es ezüstérméhez.

Lamin Colley további két évig riogathatja az NB I kapusait

Forrás: puskakademiafc.hu

Az NB I egyik legjobbja további két évig marad

Colley megállapodása a felcsútiakkal 2026 nyarán járt volna le. A gambiai támadó nem csak gójaival járul hozzá a csapat játékához, hanem rendkívüli fejjátékával és labdamegtartó képességével is. Új megállapodása 2028 nyaráig érvényes a sárga-kékekkel.