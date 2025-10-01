1 órája
Nagy különbségű győzelmek
A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 4. fordulójában Északon a Mány II.-Csabdi kilencet vágott az Újbaroknak, a Lovasberény pedig legyőzte a Sörédet. A keleti rangadót a rutinosabb Szabadegyháza nyerte Pázmándon, dacára annak, hogy a házigazdák kétgólos mínusz után egyenlítettek, a Tordas-Gyúró Egyetértés és a Velence II. csapatai gázoltak, kilenc, illetve tizenegy gólt lőve. Délen az újonc Káloz Mayer Dávid vezérletével meg sem állt hét találatig, és átvette a vezetést a tabellán.
ÉSZAKI CSOPORT
Csókakő (8.) – Magyaralmás (6.) 3–3 (2–2)
Vezette: Szász Dániel.
Csókakő: Weiger – Kovács A. (Kovács B.), Virág, Engler (Tóvári), Jakab – Pintér B. (Földes), Király B., Erős (Visi), Kabáczy - Szabó J., Kasó (Varga Z.). Edző: Farkas István.
Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Simicska), Németh Á., Perina L. - Krajcsovics, Pap, Szabados, Mészáros M. - Varga L. (Borbély), Várnagy.
Gól: Kovács A. (23.), Pintér B. (44.), Király B. (89.), ill. Pap (11.), Németh Á. (17.), Krajcsovics (50.).
Kiállítva: Weiger (90.), ill. Ruzsinkó (90.).
Mány II.-Csabdi (1.) – Újbarok (7.) 9–0 (6–0)
Vezette: Dömsödi Csaba.
Mány II.-Csabdi: Szabó Zs. – Schmidt, Csordás, Juhász L., Radovics D. (Csutor) - Bécsi, Ferenczik (Zselló), Radovics M., Bokros (Földes) - Palkovics, Vindics (Sipos). Edző: Ferenczik István.
Újbarok: Demeter – Bivál, Kellner (Fekete, Horváth Á.), Hollósy, Gyenge - Kocsner, Zágoni L., Tóvári, Erdélyi - Szárneczky, Ladányi (Ágoston). Csapatvezető: Teuschler János.
Gól: Vindics (10., 39.), Radovics M. (40., 86.), Schmidt (46., 65.), Palkovics (24.), Bokros (30.), Radovics D. (35.).
Etyek II. (5.) – Pátka II. (9.) 3–2 (2–1)
Vezette: Vitányi László.
Etyek II.: Zorkóczy V. – Hujber, Papp B., Kállai, Heller (Szikszay) - Polgár (Bartha), Nagy N., Szabó L. (Moharos), Komlósi - Fonó (Miskolczi), Zorkóczy K.
Pátka II.: Berkeszi – Sági, Pőcze, Tóth K., Finián - Tóth M. (Lezsák N.), Balazsek B., Osztotics, Dobosi (Balazsek D.) - Csidei, Lezsák L. (Rottman).
Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.
Gól: Heller (20., 49.), Polgár (18.), ill. Csidei (23.), Balazsek B. (52.).
Lovasberény (2.) – Söréd (3.) 2–0 (0–0)
Vezette: Jeges István.
Lovasberény: Berkeszi – Szegvári, Rácz (Hollósi), Király Á., Fessler - Mátyus (Németh M.), Somodi, Potornai (Magyar), Lázár (Bőhm) - Tóth D. (Boncz), Nyizsnyik. Csapatvezető: Paudics Péter Attila.
Söréd: Márkus – Rédl, Hajas, Venczel, Oláh, Farkas F. (Kovács M.) - Németh I. Dávid D., Skuba (Németh II. Dávid), Hollósi (Kalincsák) - Tábi, Kiss M. (Filotás). Csapatvezető: Kovács Ákos.
Gól: Nyizsnyik (59.), Bőhm (83.).
Szabadnapos: Iszkaszentgyörgy (4.)
A góllövőlista állása:
1. Bőhm Levente, Nyizsnyik Zoltán (mindkettő Lovasberény), Gyenge Szabolcs (Újbarok), Heller Máté (Etyek II.), Radovics Donát, Schmidt Viktor (mindkettő Mány II.-Csabdi), Tábi Benedek Péter (Söréd) 3-3 gól
KELETI CSOPORT
Baracska-Kajászó (4.) – Besnyő (9.) 4–1 (1–0)
Vezette: Oláh Sándor.
Baracska-Kajászó: Varga A. (Tarczali) – Csik, Pintér R., Budai, Farsang (Bélley) - Pfeiffer, Pintér B. (Bakos), Hostyisovszki, Kóti - Siklódi (Petrilla), Horváth B. (Tejfel).
Besnyő: Králl – Kurucz L., Nap (Dosztál), Györki, Oroszi - Beri A., Koller, Tálas, Kurucz Gy. - Beri K., Král. Csapatvezető: Petkes András.
Gól: Pintér B. (36.), Budai (51.), Hostyisovszki (75.), Pfeiffer (86.), ill. Kurucz Gy. (91.).
Pusztaszabolcs (6.) – Dinnyés (8.) 5–0 (2–0)
Vezette: Kovács Benjamin Dominik.
Pusztaszabolcs: Szentmihályi – Dascal (Kovács B.), Molnár N., Szakolczi (Varró), Balogh Z. (Víg) - Páhi (Nagy D.), Dankó, Kovács D., Baloni (Miskei) - Baka, Majer. Vezetőedző: Gábor Attila.
Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Wéber (Baki), Pintér Á., Hideg - Csík (Pap), Bengyik (Kovács M.), Major, Baksa - Lakatos, Hajdú.
Gól: Víg (55., 70., 84.), Páhi (26.), Dascal (36.).
MPF-Ráckeresztúr (11.) – Rácalmás (5.) 0–5 (0–2)
Vezette: Szűcs Zoltán.
MPF-Ráckeresztúr: Ámit – Ragályi, Joó, Pintér O., Pintér L. - Tar, Nagy I., Lőke, Borsos - Varsányi (Kucsera), Regdony.
Rácalmás: Berek – Nagy B. (Molnár V.), Pinte F., Erdei, Balogh R. - Juhos, Morva (Törő), Jeney (Rácz), Hornyák - Pinte Sz., Horváth R. (Homolya).
Gól: Juhos (27., 78.), Balogh R. (2.), Homolya (64.), Törő (81.).
Tordas-Gyúró Egyetértés (1.) – Zichyújfalu (10.) 9–1 (3–0)
Vezette: Spekker Tibor.
Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas – Huszár, Varga L., Csóti (Muskovics-Bolváry), Szilágyi - Győri (Antoni-Teket), Oláh (Szalay), Serák, Vetró - Dara (Kovács D.), Kenyér (Baranyai). Csapatvezető: Serák Tamás.
Zichyújfalu: Ács – Kovács M., Sebestyén, Horváth N., Szaniszló - Pápai, Németh Z., Szonda, Mozbauer (Bars) - Majzer (Abineri), Fehérvári (Vámosi).
Gól: Oláh (3., 23., 42., 48.), Győri (59., 64., 74.), Szilágyi Kovács D., , ill. Németh Z. (83.).
Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.) – Szabadegyháza (2.) 2–4 (0–2)
Vezette: Somogyvári Attila.
Pázmánd - Kápolnásnyék II.: Joao – Szilágyi, Lőrincz B., Mocsári (Czakó P.), Domak (Móricz) – Kocsis V. (Vagyóczki N.), Varga J. (Czakó B.), Őri, Lőrincz M. - Tóth O., Porvázsnyik (Nagy Zs.). Csapatvezető: Domonics Zoltán.
Szabadegyháza: Árkus – Tóth D. (Oláh), Sági, Bartos, Koncz Á. - Vida, Horváth Á. (Kotulák), Koncz L., Rátkai - Kovács M. (Fekete), Horváth T. (Bernáth). Csapatvezető: Paksi Péter.
Gól: Lőrincz M. (55.), Porvázsnyik (57.), ill. Horváth Á. (36., 82.), Horváth T. (18.), Rátkai (77.).
Velence II. (7.) – Kulcs (12.) 11–1 (6–0)
Vezette: Herczeg Dominik.
Velence II.: Tóth B. – Bíró, Rigó (Kővári), Ács, Tőzsér - Koszti, Horváth P., Pándi (Tövisháti), Beke (Kőrösi) - Oláh, Badics (Fischl).
Kulcs: Kolmankó – Posch, Bilkej, Nagy L., Seres - Tomor, Plézer, Varjas - Herczog, Krucsai.
Gól: Tőzsér (8., 30., 60.), Oláh (41., 63., 70.), Koszti (7., 10.), Rigó , Horváth P. (78.), Ács (88.), ill. Krucsai (75.).
A góllövőlista állása:
1. Oláh Béla (Tordas-Gyúró Egyetértés) 10 gól
2. Horváth Ádám (Szabadegyháza), Porvázsnyik Máté (Pázmánd-Kápolnásnyék II.) 8-8 gól
3. Kurucz György (Besnyő) 5 gól
DÉLI CSOPORT
Vajta (5.) – Cece (7.) 3–3 (1–2)
Vezette: Nagy Károly.
Vajta: Sebestyén – Csajági, Balogh K., Mészáros T., Csányi K. - Kovács N. (Sárközi), Bogdán, Csányi B., Rupa - Tángli (Kovács D.), Kovács A.
Cece: Tóth I. – Lak, Bagi, Tábori, Klazer (Csányi Á.) - Büki, Kovács Z., Budai, Hersics (Lénárt) - Boros G. (Potyondi), Nagy B.
Gól: Kovács A. (6., 77.), Kovács D. (71.), ill. Kovács Z. (8., 67.), Nagy B. (25.).
Tác-Csősz (6.) – Kőszárhegy (2.) 1–6 (0–2)
Vezette: Durecz Balázs István.
Tác-Csősz: Szopori – Kovács J. (Kovács A.), Végh, Szilágyi, Müller - Méreg, Szalai I. (Rakoncza), Venyige, Réti - Kisari, Szeidenléder. Vezetőedző: Magda Csaba.
Kőszárhegy: Mohácsi – Pereczes P. (Csizmadia), Andrásy (Nyikos), Horváth B., Vágner T. - Gyügyi (Chrisztóf), Vágner V., Pereczes I. (Szép), László - Balogh R., Marcz. Edző:
Gól: Szilágyi (53.), ill. Vágner V. (39., 70.), Pereczes I. (42.), Balogh R. (49.), Andrásy (55.), Vágner T. (81.).
Alap (8.) – Káloz (1.) 1–6 (0–1)
Vezette: Berényi Ádám.
Alap: Szalai A. – Lengyel (Baráth), Kiss M., Szemler (Cseke), Őri - Kaszás P. (Lakatos), Vargyas, Bauer, Debreczeni - Varjas (Bánóczki), Kaszás M.
Káloz: Sipőcz – Takács T. (Luta), Kassai J., Mayer, Szabó J. - Hegedüs P. (Gál B.), Örkényi, Tóth B., Tóth P. (Pál P.) - Kassai Cs. (Rábai), Keszei (Cövek).
Gól: Lakatos (60.), ill. Mayer (34., 65., 70.), Hegedüs P. (76., 85.), Pál P. (82.).
Hivatalos bejelentés érkezett a Sárszentágota csapatától, hogy az eredetileg 2025.09.28. 16:00 órára kiírt Sárszentágota – Sárbogárd II. mérkőzésen a Sárszentágota csapata nem tudott megjelenni, így a mérkőzés elmaradt. A találkozó 3 pontját 3-0-as gólkülönbséggel a Sárbogárd II. csapata kapta.
Szabadnapos: Dég (3.).
A góllövőlista állása:
1. Mayer Dávid (Káloz) 9 gól
2. Csányi Miklós (Vajta) 5 gól
3. Kovács Zoltán (Cece), Pereczes István (Kőszárhegy) 4-4 gól