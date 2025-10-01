Nagy különbségű győzelmek

ÉSZAKI CSOPORT

Csókakő (8.) – Magyaralmás (6.) 3–3 (2–2)

Vezette: Szász Dániel.

Csókakő: Weiger – Kovács A. (Kovács B.), Virág, Engler (Tóvári), Jakab – Pintér B. (Földes), Király B., Erős (Visi), Kabáczy - Szabó J., Kasó (Varga Z.). Edző: Farkas István.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó (Simicska), Németh Á., Perina L. - Krajcsovics, Pap, Szabados, Mészáros M. - Varga L. (Borbély), Várnagy.

Gól: Kovács A. (23.), Pintér B. (44.), Király B. (89.), ill. Pap (11.), Németh Á. (17.), Krajcsovics (50.).

Kiállítva: Weiger (90.), ill. Ruzsinkó (90.).

A Rácalmás csapata (kék) fölényes, ötgólos győzelmet aratott Ráckeresztúron

Fotó: Kricskovics Antal

Mány II.-Csabdi (1.) – Újbarok (7.) 9–0 (6–0)

Vezette: Dömsödi Csaba.

Mány II.-Csabdi: Szabó Zs. – Schmidt, Csordás, Juhász L., Radovics D. (Csutor) - Bécsi, Ferenczik (Zselló), Radovics M., Bokros (Földes) - Palkovics, Vindics (Sipos). Edző: Ferenczik István.

Újbarok: Demeter – Bivál, Kellner (Fekete, Horváth Á.), Hollósy, Gyenge - Kocsner, Zágoni L., Tóvári, Erdélyi - Szárneczky, Ladányi (Ágoston). Csapatvezető: Teuschler János.

Gól: Vindics (10., 39.), Radovics M. (40., 86.), Schmidt (46., 65.), Palkovics (24.), Bokros (30.), Radovics D. (35.).

Etyek II. (5.) – Pátka II. (9.) 3–2 (2–1)

Vezette: Vitányi László.

Etyek II.: Zorkóczy V. – Hujber, Papp B., Kállai, Heller (Szikszay) - Polgár (Bartha), Nagy N., Szabó L. (Moharos), Komlósi - Fonó (Miskolczi), Zorkóczy K.

Pátka II.: Berkeszi – Sági, Pőcze, Tóth K., Finián - Tóth M. (Lezsák N.), Balazsek B., Osztotics, Dobosi (Balazsek D.) - Csidei, Lezsák L. (Rottman).

Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.

Gól: Heller (20., 49.), Polgár (18.), ill. Csidei (23.), Balazsek B. (52.).

Lovasberény (2.) – Söréd (3.) 2–0 (0–0)

Vezette: Jeges István.

Lovasberény: Berkeszi – Szegvári, Rácz (Hollósi), Király Á., Fessler - Mátyus (Németh M.), Somodi, Potornai (Magyar), Lázár (Bőhm) - Tóth D. (Boncz), Nyizsnyik. Csapatvezető: Paudics Péter Attila.

Söréd: Márkus – Rédl, Hajas, Venczel, Oláh, Farkas F. (Kovács M.) - Németh I. Dávid D., Skuba (Németh II. Dávid), Hollósi (Kalincsák) - Tábi, Kiss M. (Filotás). Csapatvezető: Kovács Ákos.