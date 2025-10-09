6 órája
Videón a ledöbbentő meglepetés, ezért nem volt felhőtlenül vidám a Móri Bornapok
Bár nagy ünnepséget csaptak az elmúlt hétvégén Móron, nem mindenki örülhetett. A Móri Bornapok szombati napján rendezett Móri SE-Kápolnásnyék vármegyei élvonalbeli összecsapáson a vendégek 2-1-re diadalmaskodtak.
Mór már első alkalommal is megfogott minket Vármegyei Kalandjaink sorozatunkban, így nem volt kérdés, hogy a Móri Bornapok idején is visszalátogatunk a festői környezetű településre. A hangulat fantasztikus volt a városban szombaton, majd következett a Kápolnásnyék elleni mérkőzés, amelyre szép számban látogattak ki a drukkerek, a legfanatikusabbak pedig ismét az elsőtől az utolsó percig buzdították kedvenceiket.
A Móri Bornapok árnyékában
A mérkőzés jó iramban zajlott, végül a Kápolnásnyék óriási meglepetésre nagy szerencsével 2-1-re diadalmaskodott a Móri SE ellen. A hangulatvideók mellett megszólaltattuk Tar Bálint vezetőedzőt is, akinek nyilatkozatát a Vármegyei Kalandjaink harmadik részében tekinthetnek meg az alábbi videóban.
A vármegyei élvonal hétvégi fordulójának többi mérkőzéséről szóló tudósítást IDE KATTINTVA olvashatják el.