Videón a ledöbbentő meglepetés, ezért nem volt felhőtlenül vidám a Móri Bornapok

Mór már első alkalommal is megfogott minket Vármegyei Kalandjaink sorozatunkban, így nem volt kérdés, hogy a Móri Bornapok idején is visszalátogatunk a festői környezetű településre. A hangulat fantasztikus volt a városban szombaton, majd következett a Kápolnásnyék elleni mérkőzés, amelyre szép számban látogattak ki a drukkerek, a legfanatikusabbak pedig ismét az elsőtől az utolsó percig buzdították kedvenceiket.

A Móri Bornapok mellett futballmérkőzést is rendeztek az elmúlt hétvégén Móron

Fotó: Szabó Zsolt

A Móri Bornapok árnyékában

A mérkőzés jó iramban zajlott, végül a Kápolnásnyék óriási meglepetésre nagy szerencsével 2-1-re diadalmaskodott a Móri SE ellen. A hangulatvideók mellett megszólaltattuk Tar Bálint vezetőedzőt is, akinek nyilatkozatát a Vármegyei Kalandjaink harmadik részében tekinthetnek meg az alábbi videóban.

