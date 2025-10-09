október 9., csütörtök

Vármegyei Kalandjaink

2 órája

Videón a ledöbbentő meglepetés, ezért nem volt felhőtlenül vidám a Móri Bornapok

Címkék#Kápolnásnyék#Móri Bornapok#Móri SE

Bár nagy ünnepséget csaptak az elmúlt hétvégén Móron, nem mindenki örülhetett. A Móri Bornapok szombati napján rendezett Móri SE-Kápolnásnyék vármegyei élvonalbeli összecsapáson a vendégek 2-1-re diadalmaskodtak.

Feol.hu
Videón a ledöbbentő meglepetés, ezért nem volt felhőtlenül vidám a Móri Bornapok

Mór már első alkalommal is megfogott minket Vármegyei Kalandjaink sorozatunkban, így nem volt kérdés, hogy a Móri Bornapok idején is visszalátogatunk a festői környezetű településre. A hangulat fantasztikus volt a városban szombaton, majd következett a Kápolnásnyék elleni mérkőzés, amelyre szép számban látogattak ki a drukkerek, a legfanatikusabbak pedig ismét az elsőtől az utolsó percig buzdították kedvenceiket.

Móri Bornapok
A Móri Bornapok mellett futballmérkőzést is rendeztek az elmúlt hétvégén Móron
Fotó: Szabó Zsolt

A Móri Bornapok árnyékában

A mérkőzés jó iramban zajlott, végül a Kápolnásnyék óriási meglepetésre nagy szerencsével 2-1-re diadalmaskodott a Móri SE ellen. A hangulatvideók mellett megszólaltattuk Tar Bálint vezetőedzőt is, akinek nyilatkozatát a Vármegyei Kalandjaink harmadik részében tekinthetnek meg az alábbi videóban.

A vármegyei élvonal hétvégi fordulójának többi mérkőzéséről szóló tudósítást IDE KATTINTVA olvashatják el.

 

