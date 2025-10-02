október 2., csütörtök

MMA

1 órája

Elképesztően olcsón lehet jegyet venni a székesfehérvári, nagyszabású MMA gálára

Címkék#MMA#MET Arénában#Pletser Ádám

November 7-én a MET Arénában rendezik meg magyarország legnagyobb szabású küzdősport eseményét. A Hexagon MMA Hungary gálájára a szervezők rendkívül kedvező jegyárakkal kedveskednek.

Szabó Zsolt
Elképesztően olcsón lehet jegyet venni a székesfehérvári, nagyszabású MMA gálára

Kedvezményes áron lehet nézni a ketrecharcosok küzdelmét a MET Arénában.

Fotó: Hexagone MMA Fight Nights Hungary

November 7-én, a MET Arénában rendezik a Hexagone MMA Hungary Fight Night jótékonysági ketrecharc gálát, az Őrvidéki Sportegyesület szervezésében, ahol számos magyar és külföldi ketrecharcos mérkőzik meg egymással. Az MMA gálából befolyó bevétel egy részét az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ egyesületének ajánlják fel. Az eseményre szép számmal fogynak a jegyek, azonban a szervezők rendkívül kedvező jegyárakkal szeretnének kedveskedni a Székesfehérváron és környékén lakóknak.

MMA
Sajtótájékoztató keretén belül mutatták be a kedvezményes jegyeket az MMA gálára.
Fotó: Szabó Zsolt

Mindössze ennyibe kerül a belépő a Hexagone MMA Hungary Fight Night gálára

Pletser Ádám, a gála egyik szervezője kihangsúlyozta hogy minél több Székesfehérváron és környékén élő élvezhesse ezt a nagyszabású eseményt. Emiatt már a kezdetektől fogva arra buzdította a főszervezőket, hogy a helyiek számára biztosítsanak kedvezményes árú jegyeket a rendezvényre. Ezért már mindössze 8 ezer forintért már hozzá lehet jutni belépőhöz a nagyszabású MMA-gálára. Ezeknek megvásárlására kizárólag személyesen, a Tourinform irodában van lehetőség. Az eseményen a ketrecbe lép két helyi bunyós is, Schultz István és Kugler András.

 

 

