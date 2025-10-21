Brutális büntetést szabhat ki az MLSZ

A történet ismert, Gróf Dávid a vasárnapi Újpest–Ferencváros derbi ráadásában fellökött egy labdaszedő fiút, amiért a játékvezető piros lapot adott neki. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) döntésére már nem kell sokat várni.

Gróf Dávid komoly büntetésre számíthat az MLSZ-től.

Komoly büntetést várnak az MLSZ-től

A magyar futballkedvelő társadalom többségénél kiverte a biztosítékot az FTC kapusa. Egyelőre kérdéses, hogy az MLSZ mekkora büntetéssel sújtja. A feol.hu Facebook oldalán megkérdeztük olvasóinkat, milyen szankciókkal "honorálnák" a sportszerűtlen viselkedést.

Kisebb meglepetésre olvasóink többsége igen komoly, örökös eltiltással büntetné a zöld-fehérek kapusát. Emellett gyakori válasz volt a 3-5 mérkőzésre szóló eltiltás, amit pénzbüntetéssel egészítenének ki.

Fejér vármegye számára nem csak ezért emlékezetes Gróf Dávid

Apró érdekesség Gróf Dávid kapcsán, hogy 2020 júniusában ő védte a Ferencváros kapuját a Videoton ellen. Juhász Roland ezen a találkozón búcsúzott a Sóstói Stadiontól, amelyet stílusoan győztes góllal tett, hiszen találatával a székesfehérváriak 1-0-ra nyertek.