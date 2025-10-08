október 8., szerda

Koppány névnap

Gyász

59 perce

Elhunyt a Vidi első bajnokcsapatának vezetőedzője, Mezey György

Címkék#Videoton#Mezey György#gyász

Szomorú hírt közölt szerda reggel a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Életének 85. évében elhunyt Mezey György, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Videoton első bajnokcsapatának edzője.

Szabó Róbert

Bő egy évvel ezelőtt még 83. születésnapja alkalmából beszélgettünk a mesteredzővel, Mezey Györggyel, aki akkor azt mondta jól van, leegyszerűsödtek a mindennapjai, de így sem szakadt el a futballtól, amelyet előszeretettel nézett. A mai nap azonban szomorú hír érkezett a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ), amely gyászol, hiszen bejelentette, életének 85. évében elhunyt a legendás edző.

Mezey György
Mezey György 84 éves volt
Forrás: MW

Mezey György, a Videoton sikerkovácsa

A mesteredző 1941. szeptember 7-én született a vajdasági Topolyán, majd családjával előbb Mezőberénybe, onnan pedig Rákoskeresztúrra költözött. Futballista pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig játszott a TFSE-ben, a Budafoki MTE-ben, a Keszthelyi haladásban, az MTK-ban és a Bp. Spatacusban is, az élvonalban azonban egyszer sem léphetett pályára. Igazán nagy sikereit edzőként érte el, 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, majd egy évvel később átvette az A-válogatottat, amit Európa legjobb csapatai közé emelt. Vele járt utoljára világbajnokságon hazánk még 1986-ban.

A mexikói világbajnokság után külföldre ment, Kuvaitban dolgozott, majd 1990-ben hazatért, Kaszás Gábor tragikus halála után fél évre a Videoton edzője lett. Ezután megfordult a Kispest-Honvédnál, a BVSC-nél, a Vasasnál és rövid ideig az Újpestnél is. 2007 végén visszatért Székesfehérvárra, az FC Fehérvár szakmai igazgatója lett, 2009 nyarán pedig kényszerhelyzetben ő lett a Videoton vezetőedzője. Az első évében ezüstöt, majd egy évvel később a csapat első, történelmi bajnoki címét ünnepelhette. Ezután jelentette be a Kecskeméti TE elleni kupadöntő előtt, hogy távozik, és visszavonul.

Mezey Györgyöt a Magyar Labdarúgó-szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

 

