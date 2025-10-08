6 órája
Közös gyertyagyújtással emlékeznek a Videotonnál Mezey Györgyre
Szomorú hír érkezett szerda reggel a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ). Életének 85. évében elhunyt Mezey György, a Videoton első bajnokcsapatának vezetőedzője. A piros-kékek közös gyertyagyújtással emlékeznek majd a mesteredzőre.
Megkerülhetetlen volt a magyar futballban Mezey György neve, aki amellett, hogy a válogatottnál letette a névjegyét, és máig utolsóként, 1986-ban kivezette a mieinket egy világbajnokságra, a klubcsapatoknál is maradandót alkotott. Székesfehérváron a Videotonnal megszerezte a klub történetének első bajnoki címét a 2010-2011-es idényben, majd a városban díszpolgárrá avatták 2011-ben.
Gyertyagyújtással emlékeznek Mezey Györgyre
Egy emberként gyászol most a magyar futballtársadalom, nincs ez másképp Székesfehérváron sem. A kápolnásnyéki otthonában elhunyt Mezey Györgyre a Videoton közös gyertyagyújtással emlékezik szerda, azaz ma este 19 órától a Vidi Múzeum előtt.