Közös gyertyagyújtással emlékeznek a Videotonnál Mezey Györgyre

Megkerülhetetlen volt a magyar futballban Mezey György neve, aki amellett, hogy a válogatottnál letette a névjegyét, és máig utolsóként, 1986-ban kivezette a mieinket egy világbajnokságra, a klubcsapatoknál is maradandót alkotott. Székesfehérváron a Videotonnal megszerezte a klub történetének első bajnoki címét a 2010-2011-es idényben, majd a városban díszpolgárrá avatták 2011-ben.

Mezey György életének 85. évében hunyt el

Forrás: MN

Gyertyagyújtással emlékeznek Mezey Györgyre

Egy emberként gyászol most a magyar futballtársadalom, nincs ez másképp Székesfehérváron sem. A kápolnásnyéki otthonában elhunyt Mezey Györgyre a Videoton közös gyertyagyújtással emlékezik szerda, azaz ma este 19 órától a Vidi Múzeum előtt.