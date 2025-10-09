Együtt búcsúztak a legendás vezetőedzőtől

Mezey György megkerülhetetlen alakja volt a magyar labdarúgásnak. A válogatott kispadján 1983-tól kezdve tette le névjegyét, a legjobbak közé vezette vissza a mieinket, majd 1985-ben megválasztották Európa legjobb edzőjének. Az 1986-os mexikói világbajnokság nem sikerült a legjobban a mieink számára, azonban a munkát nem hagyta abba, külföldön dolgozott, majd magyar klubcsapatoknál kamatoztatta tudását. Így lett bajnok a 2010-2011-es idényben a Videotonnal, amely után Székesfehérváron díszpolgárrá avatták.

Mezey Györgyöt rengetegen tisztelték, most közösen emlékeztek meg róla

Fotó: Fehér Gábor

Mezey Györgyért gyújtottak gyertyát

A Vidi szurkolók, valamint a mesteredző korábbi kollégái, játékosai és barátai a Sóstói Stadionban lévő Vidi Múzeum előtt búcsúztatták el Mezey Györgyöt. A klub szervezésében megvalósuló gyertyagyújtáson több korábbi Videoton futballista is részt vett, valamint elhelyezett egy gyertyát Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is.