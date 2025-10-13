Ekkor búcsúztatják Mezey Györgyöt

Mezey György legendás alakja a honi futballnak, mai napig az utolsó szövetségi kapitány, akivel világbajnokságon járt a magyar válogatott. Székesfehérváron is letette a névjegyét, irányítása alatt a Videoton megszerezte története első bajnoki címét. Hosszú és sikerekben gazdag pályafutás volt az övé.

Mezey György életének 85. évében hunyt el

November 5-én vesznek végső búcsút Mezey Györgytől

A mesteredző családja közleményben tudatta, hogy november 5-én kísérik utolsó útjára Mezey Györgyöt, akit a Farkasréti temetőben helyeznek örök nyugalomra. A búcsúztató 14.30-kor kezdődik, amely után a temetésen a szűk család vesz részt, az esemény nem sajtónyilvános. A hozzátartozók arra kérnek mindenkit tekintsenek el a személyes részvétnyilvánítástól, együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki, csendben búcsúzzanak a legendás edzőtől.

A gyászmisére a kápolnásnyéki Jézus Szíve Templomban kerül sor, november 7-én 17 órától.

Több jelenlegi és korábbi kiváló labdarúgó is visszaemlékezett Mezey Györgyre, többek között Nemanja Nikolics, Szolnoki Roland és Pető Tamás is megosztotta gondolatait.