Gyász

1 órája

Ekkor búcsúztatják Mezey Györgyöt

Október 8-án reggel érkezett a szomorú hír. Mezey György életének 85. évében elhunyt. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányától, egyben a Videoton első bajnokcsapatának edzőjétől november 5-én vesznek végső búcsút.

Kelemen Kornél

Mezey György legendás alakja a honi futballnak, mai napig az utolsó szövetségi kapitány, akivel világbajnokságon járt a magyar válogatott. Székesfehérváron is letette a névjegyét, irányítása alatt a Videoton megszerezte története első bajnoki címét. Hosszú és sikerekben gazdag pályafutás volt az övé.

Mezey György
Mezey György életének 85. évében hunyt el
Forrás: MN

November 5-én vesznek végső búcsút Mezey Györgytől

A mesteredző családja közleményben tudatta, hogy november 5-én kísérik utolsó útjára Mezey Györgyöt, akit a Farkasréti temetőben helyeznek örök nyugalomra. A búcsúztató 14.30-kor kezdődik, amely után a temetésen a szűk család vesz részt, az esemény nem sajtónyilvános. A hozzátartozók arra kérnek mindenkit tekintsenek el a személyes részvétnyilvánítástól, együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki, csendben búcsúzzanak a legendás edzőtől. 

A gyászmisére a kápolnásnyéki Jézus Szíve Templomban kerül sor, november 7-én 17 órától.

Több jelenlegi és korábbi kiváló labdarúgó is visszaemlékezett Mezey Györgyre, többek között Nemanja Nikolics, Szolnoki Roland és Pető Tamás is megosztotta gondolatait.

 

