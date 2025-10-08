2 órája
Ezt látta Szolnoki Rolandban Mezey György – visszaemlékezés az első bajnokcsapat tagjával
Megdöbbentő hír érkezett a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ) szerda reggel. Életének 85. évében elhunyt Mezey György, a Videoton első bajnokcsapatának vezetőedzője, akire most Szolnoki Rolanddal, a bajnoki cím idején 18 évesen a székesfehérváriakat erősítő futballistával emlékeztünk vissza.
Mezey György és Szolnoki Roland, amikor a mesteredző a Puskás Akadémián járt látogatóban
Forrás: puskasakademia.hu
Mezey György megkerülhetetlen alakja volt a magyar labdarúgásnak. A válogatott kispadján 1983-tól kezdve tette le névjegyét, a legjobbak közé vezette vissza a mieinket, majd 1985-ben megválasztották Európa legjobb edzőjének. Az 1986-os mexikói világbajnokság nem sikerült a legjobban a mieink számára, azonban a munkát nem hagyta abba, külföldön dolgozott, majd magyar klubcsapatoknál kamatoztatta tudását. Így lett bajnok a 2010-2011-es idényben a Videotonnal, amely után Székesfehérváron díszpolgárrá avatták. Most Szolnoki Rolanddal, a Puskás Akadémia futballistájával emlékeztünk vissza a szakemberre.
Nem akarta elhinni Mezey György halálát Szolnoki Roland
–Reggel amikor felkeltem és láttam a hírt el sem akartam hinni. Az első felnőtt edzőm volt Gyuri bá, akihez nagyon fiatalon kerültem, már azelőtt is ismertem, hogy a Videoton felnőtt csapatánál játszottam. Nagyon nehéz ez a nap, nem csak nekünk, akik ismertük, hanem a magyar labdarúgás számára is szomorú az ő halála – kezdte gondolatait Szolnoki Roland, aki végig elérzékenyült hangon nyilatkozott egykori mesteréről. Hozzátette, őszinte részvétet kíván a családnak, valamint ő is rész vesz a Videoton által meghirdetett gyertyagyújtáson.
Egy fiatal játékos számára talán a legnagyobb benyomást az első felnőtt edzője teszi, az pedig, ha egy akkor legenda, mint Mezey György, akkor mindenképpen különleges. Nem gondolja ezt másképp Szolnoki Roland sem, aki szerint a tisztességet és az alázatot próbálta beléjük nevelni a mesteredző, embert akart faragni belőlük.
– Akkora tekintélye volt az öltözőben, hogyha megjelent, akkor a légyzümmögést lehetett hallani. Mindenki elismerte a tudását és felnézett rá. Örülök, hogy dolgozhattam a kezei alatt, megtapasztalhattam azt, hogy mit képvisel a futballban, és azt, hogy milyen ember ő valójában. A fiatalokkal mindig jól bánt, elvárta tőlünk, hogy csússzunk-másszunk az edzésen és bátrak legyünk, ezt minden egyes nap el is mondta. Nem volt kérdés, hogy egy edzés után nem megyek összeszedni a labdát, vagy éppen a bóját, rohantam értük. Ezt nagyon gyorsan belénk verte – folytatta a rutinos hátvéd.
Az elsők közé sorolja az edzői közül Mezey Györgyöt Szolnoki
Szolnoki Roland hosszú évekig volt a Videoton meghatározó játékosa, majd a Puskás Akadémiához került, ahol csapatkapitány lett. Pályafutása alatt több edzővel is dolgozott már együtt, Mezey Györgyöt azonban a legjobbak között tartja számon.
– Nem kérdés, hogy az elsők között van, hiszen amellett, hogy Magyarországon is, a világ bármely pontján elismerték a munkáját és ismerték is őt. Szerencsére három-négy évvel ezelőtt ellátogatott az Akadémiára is, ahol tudtunk egy kicsit beszélgetni, valamint Székesfehérváron is összefutottunk egy másfél évvel ezelőtt. Ugyanúgy beszéltünk azokról az évekről, amikor a sikert értük el, jó volt kicsit nosztalgiázni. Örömmel mesélte, hogy sokat jár a Balatonra, a focit pedig folyamatosan követi és nézi a TV-ben. Jó volt vele beszélgetni ezekről a dolgokról. Azt pedig mondanom sem kell, hogy mekkora legenda Székesfehérváron, nagyon sok embernek okoztunk annak idején örömet az első bajnoki címünkkel, ami hatalmas dolog volt, a drukkerek pedig a mai napig imádják – mesélte a Puskás Akadémia játékosa. Hozzátette, nehéz ilyen helyzetben beszélni, szép kort megélt Mezey György, a mai nap pedig egy nagyon nagy fekete gyásznap a magyar labdarúgás életében.
Ezt látta az ifjú Szolnokiban a mesteredző
Visszaemlékzve a Puskás Akadémia futballistája úgy érzi, Mezey György látta benne azt, ami aztán az egész karrierjére jellemző volt, a harciasság és az óriási küzdeni akarás és a fel nem adás képessége.
– Mindig nagyon pozitív volt velem Gyuri bácsi, és szerintem látta bennem azt, ami az egész pályafutásomra jellemző. Győztes típus vagyok, nem adom fel soha, az utolsókig megyek az edzéseken is. Amikor találkoztunk erről is beszélgettünk és örült annak, hogy eljutottam oda, ahova sikerült ezzel a nagy kitartással. Azt gondolom, hogy neki is sokat köszönhetek, hiszen nem volt könnyű az akkori bajnokcsapat keretébe sem bekerülni – emlékezett vissza Szolnoki Roland.
Köszönöm Gyuri bának, amit értem tett
– mondta a futballista, aki elmondása szerint mindig próbálta meghálálni azt a bizalmat, amit kapott.
A rutinos játékos arról is beszélt, Mezeyvel senki sem szeretett volna összeveszni, de azért értette is a poént. Neki kevés olyan emléke van, ami vicces lenne, hiszen akkor ő még fiatal futballista volt, de az biztos, hogy mindig tisztelettudóak voltak a mesteredzővel, aki erre is nevelte őket. Kiemelte, a tisztelet mindig is kölcsönös volt játékos és vezetőedző között.
Mezey György nem szerette kimutatni az érzelmeit
A 2010-2011-es idényben bajnoki címet szerző Videoton óriási szenzáció volt, hiszen a székesfehérvári drukkerek évtizedek óta vártak arra, hogy végre megszerezzék a hőn áhított bajnoki aranyat. Ez Mezey Györggyel és egy fantasztikus csapattal sikerült, a Kaposvári Rákóczi 3-1-es legyőzésével már két fordulóval a bajnokság vége előtt, így következhetett a nagy ünneplés.
– Euforikus hangulat volt a stadionban, a lefújást követően rögtön rohantunk Gyuri bához és a levegőbe dobáltuk. Jó volt látni, hogy benne is felszabadult egy kis gát és érzelmeket lehetett rajta látni. Egy kicsit át tudta adni az ő boldogságát mindenkinek, látni lehetett, hogy mennyire örül. Utána a stadion előtt is volt egy kis ünneplés, majd egy privát bajnokavatás. Ő szerintem sosem mutatta ki a nagy érzelmeket, a nagy boldogságát, hanem mindig próbálta magában rendezni ezeket a dolgokat, ennél a bajnokavatásnál azonban az ő arcára is kiült a mosoly – idézte fel a bajnokavatás pillanatait Szolnoki Roland.