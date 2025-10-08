Ezt látta Szolnoki Rolandban Mezey György – visszaemlékezés az első bajnokcsapat tagjával

Mezey György megkerülhetetlen alakja volt a magyar labdarúgásnak. A válogatott kispadján 1983-tól kezdve tette le névjegyét, a legjobbak közé vezette vissza a mieinket, majd 1985-ben megválasztották Európa legjobb edzőjének. Az 1986-os mexikói világbajnokság nem sikerült a legjobban a mieink számára, azonban a munkát nem hagyta abba, külföldön dolgozott, majd magyar klubcsapatoknál kamatoztatta tudását. Így lett bajnok a 2010-2011-es idényben a Videotonnal, amely után Székesfehérváron díszpolgárrá avatták. Most Szolnoki Rolanddal, a Puskás Akadémia futballistájával emlékeztünk vissza a szakemberre.

Mezey György irányítása alatt fiatal játékosként erősítette a Videotont Szolnoki Roland

Forrás: vidi.hu

Nem akarta elhinni Mezey György halálát Szolnoki Roland

–Reggel amikor felkeltem és láttam a hírt el sem akartam hinni. Az első felnőtt edzőm volt Gyuri bá, akihez nagyon fiatalon kerültem, már azelőtt is ismertem, hogy a Videoton felnőtt csapatánál játszottam. Nagyon nehéz ez a nap, nem csak nekünk, akik ismertük, hanem a magyar labdarúgás számára is szomorú az ő halála – kezdte gondolatait Szolnoki Roland, aki végig elérzékenyült hangon nyilatkozott egykori mesteréről. Hozzátette, őszinte részvétet kíván a családnak, valamint ő is rész vesz a Videoton által meghirdetett gyertyagyújtáson.

Egy fiatal játékos számára talán a legnagyobb benyomást az első felnőtt edzője teszi, az pedig, ha egy akkor legenda, mint Mezey György, akkor mindenképpen különleges. Nem gondolja ezt másképp Szolnoki Roland sem, aki szerint a tisztességet és az alázatot próbálta beléjük nevelni a mesteredző, embert akart faragni belőlük.

– Akkora tekintélye volt az öltözőben, hogyha megjelent, akkor a légyzümmögést lehetett hallani. Mindenki elismerte a tudását és felnézett rá. Örülök, hogy dolgozhattam a kezei alatt, megtapasztalhattam azt, hogy mit képvisel a futballban, és azt, hogy milyen ember ő valójában. A fiatalokkal mindig jól bánt, elvárta tőlünk, hogy csússzunk-másszunk az edzésen és bátrak legyünk, ezt minden egyes nap el is mondta. Nem volt kérdés, hogy egy edzés után nem megyek összeszedni a labdát, vagy éppen a bóját, rohantam értük. Ezt nagyon gyorsan belénk verte – folytatta a rutinos hátvéd.