Csak miatta igazoltam a Vasasba – visszaemlékezés Mezey Györgyre Pető Tamással
Megdöbbentő hír érkezett a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ) szerda reggel. Életének 85. évében elhunyt Mezey György, a Videoton első bajnokcsapatának vezetőedzője, akire most Pető Tamással emlékeztünk vissza, aki a Vasasban játszott a mesteredző kezei alatt.
Keményen bánt Pető Tamással Mezey György
Forrás: vidi.hu
Mezey György megkerülhetetlen alakja volt a magyar labdarúgásnak. A válogatott kispadján 1983-tól kezdve tette le névjegyét, a legjobbak közé vezette vissza a mieinket, majd 1985-ben megválasztották Európa legjobb edzőjének. Az 1986-os mexikói világbajnokság nem sikerült a legjobban a mieink számára, azonban a munkát nem hagyta abba, külföldön dolgozott, majd magyar klubcsapatoknál kamatoztatta tudását. Így lett bajnok a 2010-2011-es idényben a Videotonnal, amely után Székesfehérváron díszpolgárrá avatták. Most a Vasasban egykor a kezei alatt pallérozódó Pető Tamással emlékeztünk vissza Mezeyre.
Csak Mezey György miatt igazolt a Vasasba
Pető Tamás mindössze fél évet dolgozott együtt Mezey Györggyel, még 2000-ben igazolt az Újpesttől a Vasashoz. A Fehérvár FC korábbi vezetőedzője nem titkolja, csak azért döntött a váltás mellett, hogy a mesteredzővel dolgozhasson együtt. Mezey tavaly úgy nyilatkozott lapunknak, hogy
Drága Tamás, a kedvenc játékosom volt, szeretem az ilyen rátarti, stramm srácokat
– Csak azért mentem át az Újpestből a Vasasba, mert vele szerettem volna dolgozni. Az a fél év, amit sikerült így eltölteni meghatározó volt a karrieremben. Nagyon sok mindenre megtanított az alatt a hat hónap alatt is, olyan dolgokra is felhívta a figyelmem, amiket korábban senki sem mondott és tanított nekem. Nagyon keményen bánt velem, ami sosem felejtek el. Ez akkor fiatalemberként sokszor sértette az önérzetem, de felnőtt fejjel azt mondom, már értem, hogy miért csinálta.
Neki köszönhetem azt, hogy eljutottam oda, ahova eljutottam
– emelte ki Mezey Györggyel kapcsolatban Pető Tamás. Úgy véli, csak a mesteredzőnek köszönheti, hogy később hat éven át Hollandiában légióskodhatott.
Pető Tamás edzői pályafutására is hatással volt Mezey György
Egy olyan legenda, mint Mezey György szinte biztos, hogy az összes keze alatt megforduló játékos, vele együtt dolgozó szakember pályafutására hatással volt. Pető Tamás úgy véli, a játékos karrierje mellett az edzői munkájában is sok mindent alkalmazott abból, amit annak idején a Mestertől ellesett.
– Az a határozottság és eltökéltség, ami őt is jellemezte, hogy egy-egy döntése mellett végig kitartott, azt mindenképp ellestem tőle. Ha neki volt egyfajta elképzelése, akkor azt a végletekig vitte, akkor is, ha az elején nem sikerült. Aztán a végén őt igazolta az élet. Ez úgy érzem, hogy bennem is megvan, ez vitt engem is előre az edző pályafutásomban. Sokan mondják rám, hogy törtető és kicsit makacs is vagyok, de én azt gondolom, hogy láttam pár edzőt, köztük Gyuri bácsit is, és ez rendkívül fontos a sikerességhez – fogalmazott a szakember.
Megmaradt a jó kapcsolat Pető és Mezey között
Ami után befejezte játékos pályafutását Pető Tamás, azután sokszor beszélt Mezey Györggyel, többször találkoztak is személyesen. Mint mondja, nagyon jó volt a kapcsolatuk.
– Valahol kicsit úgy éreztem benne, amit nyilatkozott a Hírlapnak is, hogy nagyon kedvelt engem. Ettől függetlenül nagyon keményen bánt velem, ami talán felfogható egyfajta „apai szigornak" is. Utólag tényleg beláttam, hogy ezt azért csinálta, hogy kihozza belőlem a legjobbat és úgy gondolom, hogy ez sikerült is – zárta gondolatait Pető Tamás.