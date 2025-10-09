Csak miatta igazoltam a Vasasba – visszaemlékezés Mezey Györgyre Pető Tamással

Mezey György megkerülhetetlen alakja volt a magyar labdarúgásnak. A válogatott kispadján 1983-tól kezdve tette le névjegyét, a legjobbak közé vezette vissza a mieinket, majd 1985-ben megválasztották Európa legjobb edzőjének. Az 1986-os mexikói világbajnokság nem sikerült a legjobban a mieink számára, azonban a munkát nem hagyta abba, külföldön dolgozott, majd magyar klubcsapatoknál kamatoztatta tudását. Így lett bajnok a 2010-2011-es idényben a Videotonnal, amely után Székesfehérváron díszpolgárrá avatták. Most a Vasasban egykor a kezei alatt pallérozódó Pető Tamással emlékeztünk vissza Mezeyre.

Pető Tamás vezetőedzői pályafutása során is alkalmazta a Mezey Györgytől tanultakat

Csak Mezey György miatt igazolt a Vasasba

Pető Tamás mindössze fél évet dolgozott együtt Mezey Györggyel, még 2000-ben igazolt az Újpesttől a Vasashoz. A Fehérvár FC korábbi vezetőedzője nem titkolja, csak azért döntött a váltás mellett, hogy a mesteredzővel dolgozhasson együtt. Mezey tavaly úgy nyilatkozott lapunknak, hogy

Drága Tamás, a kedvenc játékosom volt, szeretem az ilyen rátarti, stramm srácokat

– Csak azért mentem át az Újpestből a Vasasba, mert vele szerettem volna dolgozni. Az a fél év, amit sikerült így eltölteni meghatározó volt a karrieremben. Nagyon sok mindenre megtanított az alatt a hat hónap alatt is, olyan dolgokra is felhívta a figyelmem, amiket korábban senki sem mondott és tanított nekem. Nagyon keményen bánt velem, ami sosem felejtek el. Ez akkor fiatalemberként sokszor sértette az önérzetem, de felnőtt fejjel azt mondom, már értem, hogy miért csinálta.

Neki köszönhetem azt, hogy eljutottam oda, ahova eljutottam

– emelte ki Mezey Györggyel kapcsolatban Pető Tamás. Úgy véli, csak a mesteredzőnek köszönheti, hogy később hat éven át Hollandiában légióskodhatott.

Pető Tamás edzői pályafutására is hatással volt Mezey György

Egy olyan legenda, mint Mezey György szinte biztos, hogy az összes keze alatt megforduló játékos, vele együtt dolgozó szakember pályafutására hatással volt. Pető Tamás úgy véli, a játékos karrierje mellett az edzői munkájában is sok mindent alkalmazott abból, amit annak idején a Mestertől ellesett.