Orbán Viktor is elbúcsúzott a mesteredzőtől

Mezey György meghatározó alakja volt a magyar futballnak, munkája óriási nyomot hagyott és megkerülhetetlen, így az egész hazai közösség gyászol. Játékosként bár nem jutott el az élvonalig, de vezetőedzőként óriási sikereket ért el. Vele járt utoljára, 1986-ban a magyar válogatott világbajnokságon, amelyet a FIFA ranglista első helyére is vezetett, 1985-ben pedig őt választották Európa legjobb vezetőedzőjének.

Mezey György életének 85. évében hunyt el

Forrás: MN

Elbúcsúzott a magyar miniszterelnök is Mezey Györgytől

Orbán Viktor a hivatalos Facebook oldalán köszönt el a legendás mesteredzőtől. Magyarország Miniszterelnöke bejegyzésében megköszönte azt a mérhetetlen munkát, amit Mezey György a magyar futballért tett minden szinten.

Köszönünk mindent, Mester!

– írja Facebook bejegyzésében a miniszterelnök.