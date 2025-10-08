október 8., szerda

Gyász

3 órája

Orbán Viktor is elbúcsúzott a mesteredzőtől

Szomorú hírről számolt be a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szerda reggel. 84 éves korában elhunyt Mezey György, akitől most Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is elbúcsúzott.

Feol.hu

Mezey György meghatározó alakja volt a magyar futballnak, munkája óriási nyomot hagyott és megkerülhetetlen, így az egész hazai közösség gyászol. Játékosként bár nem jutott el az élvonalig, de vezetőedzőként óriási sikereket ért el. Vele járt utoljára, 1986-ban a magyar válogatott világbajnokságon, amelyet a FIFA ranglista első helyére is vezetett, 1985-ben pedig őt választották Európa legjobb vezetőedzőjének.

Mezey György
Mezey György életének 85. évében hunyt el
Forrás: MN

Elbúcsúzott a magyar miniszterelnök is Mezey Györgytől

Orbán Viktor a hivatalos Facebook oldalán köszönt el a legendás mesteredzőtől. Magyarország Miniszterelnöke bejegyzésében megköszönte azt a mérhetetlen munkát, amit Mezey György a magyar futballért tett minden szinten.

Köszönünk mindent, Mester!

– írja Facebook bejegyzésében a miniszterelnök.

 

