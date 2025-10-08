1 órája
Ki tudja milyen lett volna a pályafutásom ha nincs ő? – visszaemlékezés Mezey Györgyre Nikolics Nemanjával
Szomorú hírt közölt szerda reggel a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Életének 85. évében elhunyt Mezey György, a Videoton első bajnokcsapatának vezetőedzője, akire most Nikolics Nemanjával, a székesfehérváriak legendás támadójával emlékeztünk vissza.
Nem véletlenül lett gólkirály Nikolics Nemanja
Forrás: vidi.hu
Mezey György megkerülhetetlen alakja volt a magyar labdarúgásnak. A válogatott kispadján 1983-tól kezdve tette le névjegyét, a legjobbak közé vezette vissza a mieinket, majd 1985-ben megválasztották Európa legjobb edzőjének. Az 1986-os mexikói világbajnokság nem sikerült a legjobban a mieink számára, azonban a munkát nem hagyta abba, külföldön dolgozott, majd magyar klubcsapatoknál kamatoztatta tudását. Így lett bajnok a 2010-2011-es idényben a Videotonnal, amely után Székesfehérváron díszpolgárrá avatták. Most Nikolics Nemanjával, a Videoton legendás támadójával beszélgettünk a Mesterről.
Megrendítette Mezey György halála a Videoton legendáját
– Nagyon sajnálom, és szomorú voltam, amikor elolvastam a gyászhírt, nem voltam erre felkészülve. Először is, őszinte részvétet kívánok az egész családjának. Elveszítettünk egy Mestert, egy nagy edzőt, akinek a kisujjában volt a foci, aminél sokkal fontosabb volt az, hogy át is tudta adni. Igazi vezér karakter volt, és büszke vagyok arra, hogyha nem is sokáig, de másfél évet tudtam vele együtt dolgozni. Ő volt az a személy, aki idehozott Székesfehérvárra, vele is tárgyaltam, és örülök annak, hogy részese lehettem annak a bajnoki címnek, amit közösen megszereztünk 2011-ben – kezdte gondolatait lapunknak Nikolics Nemanja.
A magyar válogatott támadó arról is beszélt, mi volt az, amivel annak idején meg tudta győzni Mezey György, hogy Székesfehérvárra szerződjön a Kaposvári Rákóczitól.
– Nagy megtiszteltetés volt, hogy egy olyan edző ül velem szemben, mint Mezey Gyuri bácsi, akit nem kell bemutatni senkinek. Három vagy négy percig tartott a megbeszélésünk, gyorsan döntöttem. Akkoriban egy nagyon céltudatos embert ismertem meg benne, nagyon őszinte és tudatos volt, pontosan tudta, hogy mit akar, pontos tudta, hogy mit vár tőlem és ezt fel is változta. Az egyenes beszéd, amit ott hallottam az nekem hatalmas dolog volt – árulta el a klasszis.
Ilyen volt az edzéseken Mezey György
Nikolics Nemanja visszaemlékezése szerint kemény és nagyon őszinte karakter volt Mezey György. Mint mondta, mindenki tudta, hogy hol a helye, beálltak a sorba, nemcsak a játékosok, hanem a klub minden alkalmazotta.
– Amikor ő megszólalt, akkor elfogyott a levegő. Én fiatal játékosként azt tapasztaltam, de az idősebbekkel is azt beszéltük, hogy amikor Gyuri bá bejött az öltözőbe és beszélt, akkor a légy zümmögését is lehetett hallani. Mindenki felnézett rá, és mindenki bízott benne, mindenki beállt a sorba. Makacs ember is volt, de nagyon céltudatos és nyerni akart minden egyes percben. Ezt a győzni akarást szintén próbálta átadni, hogy ugyanúgy gondolkodjunk Nagyon profi volt a gondolkodása, a szakma a kisujjában volt, és egyszerűen mindenre megvolt a megoldása. Nem félt senkitől, hogy kimondja amit gondol, nem voltak tabutémák, nem hülyítette a játékosokat. Ez egy nagyon fontos tényező a mai fociban. Még azok a játékosok sem haragudtak rá, akik nem játszottak – vélekedett Mezey Györgyről Nikolics, aki elárulta, Gyuri bának hívták a mestert, aki Nikónak becézte a támadót. Hozzátette, pályafutása során nem sok olyan edző volt, aki bejött az öltözőbe és hasonló hatást tudott elérni, mint Mezey.
Így emlékszik vissza a bajnokavatásra Nikolics
A 2010-2011-es idényben megnyert bajnoki cím történelmi volt, hiszen a Videoton első ízben hódította el az aranyat az NB I-ben. Mint Nikolics felidézi, a Kaposvári Rákóczi elleni 3-1-es győzelem utáni ünneplés egy olyan pillanat, amit soha nem fog elfelejteni.
– Nagyon sajnálom, hogy pár hétre rá nem tudtuk megnyerni a Magyar Kupát, mert ott a Kecskemét ellen kikaptunk. Az egy nagyon szép búcsú volt az ő karrierjében, mert az volt az utolsó mérkőzése a kispadon. Nagyon jó lett volna, ha a bajnoki cím mellett kupagyőzelemmel is ünnepelhettünk volna. A legemlékezetesebb pillanatom mindenképp az lesz, amikor a bajnoki elsőséget ünnepeltük és éltettük Gyuri bát – emlékezett vissza a bajnokavatásra a klasszis támadó.
Ezt köszönheti Mezey Györgynek a legenda
Nikolics Nemanja miután Kaposvárról Székesfehérvárra igazolt az első félvében rögtön gólkirály volt, azonban utána kikerült a kezdőcsapatból, a kispadon találta magát. Mégis úgy érzi a legendás játékos, hogy ez volt a legjobb, amit tehetett vele Mezey György.
– Minden egyes pillanatban éreztem, hogy bízik bennem, még akkor is, amikor nem játszottam. Szerintem ez a momentum nagyon fontos volt a karrieremben, mert utána még tudtam szerezni négy gólkirályi címet. Megtanultam, hogy attól, hogy gólkirály vagyok, nincs bérelt helyem a keretben, és nem azért kerültem a kispadra, mert valamit rosszul csináltam. Ez egy picit megrángatta az egómat, meg még motiváltabbá tett, hogy még keményebben dolgozzak az edzéseken. Lehet, hogyha nincs ez a döntése, akkor nem ilyen a karrierem, az viszont biztos, hogy ott, akkor mentálisan nagyon sokat fejlődtem. Próbált hatni az emberekre, pszichológiát is használni azzal, hogy néha-néha kihagyott embeket a kezdőből, vagy akár a keretből is. Látni akarta a játékosok reakciót. A mostani fejemmel azt mondom, hogy ez zseniális döntés volt, mert nem kerültem volna ki a komfortzónámból –fogalmazott Nikolics, aki arról is beszélt, hogy a későbbiekben amikor gólkirályi címet szerzett mindig emlékezett Mezey György döntésére.