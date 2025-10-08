Ki tudja milyen lett volna a pályafutásom ha nincs ő? – visszaemlékezés Mezey Györgyre Nikolics Nemanjával

Mezey György megkerülhetetlen alakja volt a magyar labdarúgásnak. A válogatott kispadján 1983-tól kezdve tette le névjegyét, a legjobbak közé vezette vissza a mieinket, majd 1985-ben megválasztották Európa legjobb edzőjének. Az 1986-os mexikói világbajnokság nem sikerült a legjobban a mieink számára, azonban a munkát nem hagyta abba, külföldön dolgozott, majd magyar klubcsapatoknál kamatoztatta tudását. Így lett bajnok a 2010-2011-es idényben a Videotonnal, amely után Székesfehérváron díszpolgárrá avatták. Most Nikolics Nemanjával, a Videoton legendás támadójával beszélgettünk a Mesterről.

Nikolics Nemanja jó szívvel emlékszik vissza Mezey Györgyre

Fotó: Szabó Miklós

Megrendítette Mezey György halála a Videoton legendáját

– Nagyon sajnálom, és szomorú voltam, amikor elolvastam a gyászhírt, nem voltam erre felkészülve. Először is, őszinte részvétet kívánok az egész családjának. Elveszítettünk egy Mestert, egy nagy edzőt, akinek a kisujjában volt a foci, aminél sokkal fontosabb volt az, hogy át is tudta adni. Igazi vezér karakter volt, és büszke vagyok arra, hogyha nem is sokáig, de másfél évet tudtam vele együtt dolgozni. Ő volt az a személy, aki idehozott Székesfehérvárra, vele is tárgyaltam, és örülök annak, hogy részese lehettem annak a bajnoki címnek, amit közösen megszereztünk 2011-ben – kezdte gondolatait lapunknak Nikolics Nemanja.

A magyar válogatott támadó arról is beszélt, mi volt az, amivel annak idején meg tudta győzni Mezey György, hogy Székesfehérvárra szerződjön a Kaposvári Rákóczitól.

– Nagy megtiszteltetés volt, hogy egy olyan edző ül velem szemben, mint Mezey Gyuri bácsi, akit nem kell bemutatni senkinek. Három vagy négy percig tartott a megbeszélésünk, gyorsan döntöttem. Akkoriban egy nagyon céltudatos embert ismertem meg benne, nagyon őszinte és tudatos volt, pontosan tudta, hogy mit akar, pontos tudta, hogy mit vár tőlem és ezt fel is változta. Az egyenes beszéd, amit ott hallottam az nekem hatalmas dolog volt – árulta el a klasszis.

Hiába volt gólkirály, nem járt automatikus hely a kezdőben Nikolics Nemanjának

Forrás: vidi.hu

Ilyen volt az edzéseken Mezey György

Nikolics Nemanja visszaemlékezése szerint kemény és nagyon őszinte karakter volt Mezey György. Mint mondta, mindenki tudta, hogy hol a helye, beálltak a sorba, nemcsak a játékosok, hanem a klub minden alkalmazotta.